Prăbușire demografică fără precedent în Europa: fertilitatea a atins cel mai scăzut nivel din istorie. România, Franța și Bulgaria rezistă în topul nașterilor

Uniunea Europeană a înregistrat un minim istoric al fertilității, coborând la doar 1,34 născuți-vii per femeie în 2024. În ciuda declinului generalizat aflat mult sub pragul de înlocuire a populației, datele Eurostat arată un continent divizat: în timp ce regiuni din Bulgaria și Franța rezistă, sudul Europei și zone din Polonia se prăbușesc la o rată de sub un copil per femeie.

Eurostat anunță că Uniunea Europeană se confruntă cu un declin demografic fără precedent, rata fertilității coborând în anul 2024 la 1,34 născuți-vii per femeie.

Aceasta reprezintă cea mai scăzută valoare consemnată de la debutul seriei statistice în anul 2001, indică Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene, într-un comunicat de marți, 27 octombrie.

În ultimele două decenii, indicatorul s-a situat constant sub pragul de înlocuire naturală a populației — stabilit la 2,10 — oscilând de-a lungul timpului între 1,34 și 1,57 născuți-vii per femeie.

Conform analizei realizate la nivelul celor 1.165 de regiuni NUTS 3 pentru care există date disponibile, 61,3% dintre teritorii (714 regiuni) s-au situat peste media europeană, 37,7% (439 de regiuni) au înregistrat niveluri inferioare acesteia, iar 12 regiuni au egalat exact media UE.

Cele mai ridicate valori, de cel puțin 1,75 născuți-vii per femeie, au fost identificate cu precădere în câte 14 regiuni din Bulgaria și Franța, în 6 regiuni din Germania (pe baza datelor din 2023) și în 3 regiuni din Slovenia.

Totodată, niveluri similare au fost consemnate în câte 2 regiuni din România, Ungaria și Țările de Jos, precum și în regiuni izolate din Irlanda, Grecia, Croația și Slovacia.

La polul opus, indicatorii fertilității au atins valori deosebit de reduse în țările din sudul Europei, în special în nord-vestul și insulele Spaniei, precum și în mare parte din Italia (cu precădere în Sardinia).

Pragul critic de sub 1,00 născut-viu per femeie a fost înregistrat în 16 regiuni spaniole, 7 regiuni din Polonia, 5 din Italia, 3 din Grecia, precum și în câte 2 regiuni din Germania și Lituania.

Datele provin din ediția 2026 a Anuarului Regional Eurostat, menționează instituția, care adaugă că datele referitoare la Germania și Republica Moldova privesc anul 2023.