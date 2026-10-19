Peștele descărcat în porturile UE – 5,5 miliarde de euro în 2025. Spania, Franța și Italia domină clasamentul

Produsele pescărești descărcate în porturile Uniunii Europene au avut o valoare totală de 5,5 miliarde de euro în 2025, potrivit Eurostat. Spania a dominat clasamentul european, cu 30,6% din valoarea totală, urmată de Franța și Italia. Atlanticul de Nord-Est a concentrat 72% din capturile flotelor europene.

Valoarea produselor pescărești descărcate în porturile Uniunii Europene s-a ridicat la 5,5 miliarde de euro în 2025, un nivel similar celui din anul precedent, potrivit Eurostat.

Capturile flotelor europene au însumat aproximativ 3,3 milioane de tone. Spania a avut cea mai mare contribuție valorică, în timp ce Atlanticul de Nord-Est a concentrat majoritatea capturilor europene.

Valoarea produselor pescărești descărcate în porturile Uniunii Europene a fost de 5,5 miliarde de euro în 2025, menținându-se la un nivel apropiat de cel înregistrat în 2024, conform datelor publicate luni, 19 octombrie, de Eurostat.

Flotele de pescuit ale Uniunii Europene au capturat aproximativ 3,3 milioane de tone de pește și alte produse pescărești în cele șapte zone maritime incluse în statisticile europene.

Spania s-a situat pe primul loc în clasamentul valorii produselor pescărești descărcate, cu o pondere de 30,6% din totalul Uniunii Europene. Franța a ocupat locul al doilea, cu 17,6%, iar Italia s-a clasat pe poziția a treia, cu 11,7%.

Cele trei state au reprezentat împreună aproape 60% din valoarea totală a produselor pescărești descărcate în porturile UE.

Clasamentul diferă ușor atunci când sunt analizate cantitățile capturate, exprimate în greutate. Și în acest caz, Spania a ocupat prima poziție, flota sa fiind responsabilă pentru 21% din masa totală a capturilor europene. Danemarca a urmat cu 16%, iar Franța cu 14%.

Cea mai importantă zonă de pescuit pentru flotele Uniunii Europene a fost Atlanticul de Nord-Est, de unde a provenit 72% din totalul capturilor realizate în 2025.

În această regiune, principalele specii capturate au fost heringul, care a reprezentat 18% din totalul capturilor zonei, urmat de putasu (merlan) albastru, cu 17%, șprot, cu 15%, și macrou, cu 9%.

A doua zonă ca importanță a fost Marea Mediterană și Marea Neagră, care au contribuit cu 8% la totalul capturilor Uniunii Europene. Aici, sardinele au reprezentat 19% din capturi, iar hamsiile au avut o pondere de 16%.

Datele Eurostat arată că flotele europene desfășoară activități de pescuit și în zone maritime aflate la distanță de continent. În vestul Oceanului Indian s-au realizat 7% din capturile totale ale UE.

Aproape întreaga cantitate capturată în această regiune, respectiv 94%, a fost reprezentată de trei specii de ton. Tonul skipjack a avut o pondere de 58%, tonul cu înotătoare galbene, cunoscut și sub denumirea de yellowfin, a reprezentat 29%, iar tonul obez, denumit bigeye, a însumat 7%.

Atlanticul Central-Estic a contribuit cu 5% la totalul capturilor europene din 2025. Principala specie capturată în această regiune a fost stavridul, cu o pondere de 38%. Au urmat tonul skipjack, cu 13%, tonul cu înotătoare galbene, cu 12%, și macroul, cu 9%.

Tot 5% din capturile totale ale Uniunii Europene au provenit din Atlanticul de Sud-Vest. În această zonă, merluciul a reprezentat 79% din capturi, iar calmarii au avut o pondere de 13%.

Restul de aproximativ 2% din capturile europene a fost realizat în regiunile Atlanticului de Nord-Vest și Atlanticului de Sud-Est.

Eurostat precizează că debarcările nu reprezintă întreaga cantitate capturată. O parte din pește poate fi aruncată înapoi în mare, indiferent dacă exemplarele sunt vii sau moarte. Alte cantități pot fi consumate ori procesate la bordul navelor, folosite ca momeală sau pierdute.

Statisticile privind produsele pescărești descărcate în porturi reflectă, prin urmare, doar partea din capturile totale care ajunge efectiv pe uscat. Datele prezentate nu includ producția din acvacultură.