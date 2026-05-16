În cursul anului 2025, în Republica Moldova s-au născut doar 22.100 de copii, un semnal clar de alarmă. Potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică din țara vecină (BNS), numărul nou-născuților vii a scăzut cu 6,6% în comparație cu anul 2024.

Această evoluție negativă înseamnă că în țară au venit pe lume cu 1.500 de bebeluși mai puțini decât în anul precedent, accentuând tendința de îmbătrânire.

Din punct de vedere al statutului juridic al mamelor, statisticile oficiale din Republica Moldova relevă o realitate socială complexă. O majoritate de 61,5% dintre copii, adică 13,6 mii, s-au născut în cadrul căsătoriei.

Pe de altă parte, datele arată că fiecare al treilea copil s-a născut în afara căsătoriei, acest segment acumulând 7,8 mii de copii, adică 35,3% din totalul nașterilor înregistrate.

Structura nașterilor în funcție de rangul copiilor indică modificări clare în Republica Moldova. Ponderea primului născut a reprezentat 35,4% din numărul total, înregistrând o scădere cu 1,7 puncte procentuale față de anul 2024.

În schimb, a crescut ponderea copiilor cu rangul II, III și IV. Copiii de rangul II au reprezentat 31,7% din total, cei de rangul III au avut 20,4%, în timp ce micuții de rangul IV și peste au constituit 12,6%.

Analiza distribuției geografice scoate la iveală disparități între localități. În mediul urban s-au născut 10.800 de copii, adică 48,8% din total, în timp ce în rural au fost înregistrați 11.300 de copii, adică 51,2%.

În orașe, primul copil are o pondere de 39,7%, în timp ce la sate aceasta scade la 31,2%. În schimb, familiile numeroase rămân specifice ruralului, unde s-au născut 73,4% din totalul celor de rangul IV.

În ceea ce privește vârsta mamelor, cele mai multe nașteri au fost concentrate în categoria cuprinsă între 25 și 34 de ani, generând 52,7% din total. În mediul urban, această categorie domină cu 57,3% din nașteri.

La sate însă, cele mai multe nașteri s-au înregistrat la mămicile cu vârste între 20 și 29 de ani, reprezentând 49,9%. Totodată, ponderea copiilor aduși pe lume de mame sub 20 de ani a scăzut la 5,1%.

O altă tendință identificată este creșterea vârstei medii la care femeile din Republica Moldova decid să devină mame pentru prima dată.

În anul 2025, vârsta medie la prima naștere a crescut la 26,7 ani, față de 25,6 ani în 2024. În profil teritorial, diferențele sunt mari: la sate femeile nasc primul copil la 24,4 ani, în timp ce în orașe vârsta ajunge la 28,5 ani.

Cea mai mică vârstă medie s-a înregistrat în regiunea Sud, cu 24,3 ani, iar cea mai mare în municipiul Chișinău, unde indicatorul economic și social a atins 29,5 ani.

În raioane precum Cantemir, Glodeni sau Ștefan Vodă mamele sunt mai tinere, în timp ce în Ialoveni sau Taraclia vârsta medie este mai avansată. Toate aceste date finale culese din Republica Moldova nu includ și teritoriul din partea stângă a Nistrului.