Actuala Lege nr. 196/2018 privind înființarea și funcționarea asociațiilor de proprietari stabilește că proprietarii trebuie să anunțe orice modificare privind numărul persoanelor care locuiesc într-un apartament. Obligația se aplică inclusiv în cazul nașterii unui copil.

Termenul prevăzut de lege este de maximum 10 zile de la apariția modificării, respectiv din momentul în care copilul este adus efectiv în locuință. Notificarea trebuie făcută către administrația blocului sau către asociația de proprietari.

Legea nu stabilește însă o vârstă exactă de la care copilul trebuie introdus pe lista de întreținere. Din acest motiv, multe asociații aplică propriile reguli interne, aprobate prin regulamentul condominiului sau prin hotărâri ale adunării generale.

În practică, există diferențe semnificative între asociațiile de proprietari. Unele blocuri cer declararea copilului imediat după întoarcerea din maternitate, în timp ce altele aplică scutiri până la vârsta de 1 an, 3 ani sau chiar 5 ani.

Legea permite asociațiilor să stabilească reguli proprii privind repartizarea anumitor cheltuieli comune, atât timp cât acestea sunt aprobate prin votul proprietarilor și consemnate oficial în regulamentul intern.

În multe condominii din România, pragul utilizat cel mai frecvent este cel de 3 ani. Argumentul invocat este că, după această vârstă, consumurile generate de copil devin mai constante și mai vizibile în cheltuielile comune ale blocului.

Părinții sunt sfătuiți să solicite regulamentul condominiului imediat după mutare sau după apariția copilului, pentru a evita eventuale recalculări retroactive sau conflicte cu administrația.

Introducerea copilului pe lista de întreținere nu înseamnă automat majorarea tuturor costurilor lunare. Sunt afectate în special cheltuielile repartizate în funcție de numărul de persoane.

Printre acestea se numără:

taxa de salubritate;

energia electrică pentru spațiile comune;

funcționarea liftului;

anumite costuri privind apa sau încălzirea, în blocurile fără contorizare individuală.

În schimb, cheltuielile calculate în funcție de cota-parte indiviză a apartamentului rămân neschimbate. Aici intră lucrări precum reparațiile acoperișului, întreținerea fațadei, salariile personalului administrativ sau modernizarea instalațiilor comune.

În blocurile moderne, unde există apometre și contoare individuale, impactul financiar este redus. Unele asociații estimează că diferența lunară poate fi de doar câteva zeci de lei.

Administratorii și președinții de asociații susțin că declararea corectă a numărului de persoane este necesară pentru repartizarea echitabilă a cheltuielilor comune.

În lipsa unei evidențe reale, costurile sunt redistribuite către ceilalți locatari, ceea ce poate genera tensiuni între vecini și probleme financiare pentru asociație.

În plus, legea permite introducerea unei persoane pe listă din oficiu, dacă administrația constată că aceasta locuiește efectiv în apartament. În anumite situații, recalcularea întreținerii poate fi făcută retroactiv.

Nedeclararea copilului poate avea consecințe financiare și administrative, mai ales în blocurile unde regulamentul intern prevede explicit obligația introducerii pe listă.

Asociația poate decide:

recalcularea retroactivă a cotelor de întreținere;

aplicarea de penalități pentru sumele restante;

recuperarea datoriilor în instanță, în cazuri extreme;

suspendarea temporară a dreptului de vot în adunările generale, dacă există restanțe importante.

În practică, majoritatea situațiilor sunt rezolvate amiabil, prin notificări și clarificări între proprietari și administrație.

În Parlament există și un proiect legislativ care prevede scutirea copiilor cu vârsta de până la 3 ani de la anumite cheltuieli de întreținere.

Inițiativa a trecut deja de Senat și așteaptă votul decisiv al deputaților. Totuși, proiectul nu vizează toate costurile de întreținere, ci doar cheltuielile aferente consumului individual.

O prevedere similară a existat și în vechea Lege nr. 230/2007, însă efectele au fost limitate, deoarece majoritatea acestor consumuri sunt deja contorizate individual prin apometre sau repartitoare.

Dacă proiectul va fi adoptat, impactul asupra facturilor lunare ar putea rămâne redus, în special în blocurile unde utilitățile sunt deja măsurate separat pentru fiecare apartament.

Pentru a evita problemele cu asociația de proprietari, specialiștii recomandă câțiva pași simpli:

verificarea regulamentului intern al blocului;

anunțarea în scris a modificării numărului de locatari;

solicitarea clarificărilor privind cheltuielile repartizate pe persoană;

verificarea existenței contoarelor individuale pentru apă și încălzire;

discutarea eventualelor scutiri aprobate prin hotărâri ale adunării generale.

În lipsa unor reguli unitare aplicabile la nivel național, situația copiilor mici la întreținere continuă să depindă, în mare măsură, de deciziile luate în fiecare bloc sau condominiu în parte.

Model declaratie schimbare numar de persoane la asociatie: