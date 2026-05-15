Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) din Republica Moldova au descoperit mai multe loturi neconforme de șervețele umede pentru bebeluși contaminate cu microorganismul Pseudomonas putida.

Potrivit instituției, prezența acestui microorganism poate reprezenta un risc important pentru sănătate, mai ales în cazul sugarilor, al persoanelor cu sistem imunitar slăbit și al altor categorii vulnerabile.

În urma analizelor, autoritățile au decis retragerea produselor de pe piață, rechemarea lor de la consumatori și distrugerea tuturor loturilor afectate, conform legislației în vigoare.

Loturile vizate sunt:

lot nr. 1754, produs în martie 2026, cu termen de valabilitate până la 11 martie 2029

lot nr. 1612, produs în ianuarie 2026, cu termen de valabilitate până la 21 ianuarie 2029

loturile nr. 1571 și 1573, produse în noiembrie 2025, cu termen de valabilitate până la 26 noiembrie 2028

lotul nr. 1572, produs la 25 noiembrie 2025, cu termen de valabilitate până la 25 noiembrie 2028

lotul nr. 1511, produs în octombrie 2025, cu termen de valabilitate până la 7 octombrie 2028

ANSP a transmis că utilizatorii trebuie să oprească imediat folosirea acestor produse și să le returneze magazinelor de unde au fost cumpărate.

Instituția a precizat că recomandarea oficială este ca produsele din loturile menționate să nu fie utilizate deloc.

Tot în Republica Moldova, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și distrugerea unui lot de 10.000 de kilograme de mărar proaspăt de import.

Analizele de laborator au arătat că produsul conținea reziduuri de Penconazol și Clorpirifos peste limitele maxime admise. Potrivit autorităților, aceste substanțe pot reprezenta un risc pentru sănătatea consumatorilor.

Inspectorii ANSA au intervenit imediat după confirmarea contaminării și au sigilat întreaga cantitate de mărar, care a fost ulterior distrusă sub supravegherea strictă a instituției.

Reprezentanții agenției au subliniat că niciun kilogram din lotul contaminat nu a ajuns în comerț sau la consumatori.

Potrivit ANSA, depășirea limitelor admise de pesticide apare, de regulă, din cauza utilizării excesive a produselor fitosanitare, a aplicării unor doze prea mari sau a nerespectării perioadei de așteptare dintre tratament și recoltare.

Instituția a transmis și un avertisment importatorilor, subliniind că toate produsele alimentare introduse pe piața Republicii Moldova trebuie să respecte strict legislația națională din domeniul alimentar.

Cele două cazuri readuc în atenție controalele privind siguranța produselor destinate copiilor și alimentelor proaspete, mai ales atunci când este vorba despre produse care pot ajunge rapid la consumatori vulnerabili.