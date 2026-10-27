MAE și Nicușor Dan reacționează după ce SRI a descoperit o rețea de sabotaj rusească: Atacurile hibride nu ne vor împiedica

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și președintele Nicușor Dan au reacționat după ce Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat identificarea unei rețele de sabotaj coordonate de serviciile secrete ruse. Investigația vizează un incendiu produs în septembrie pe platforma industrială Carfil din Brașov, în apropierea unei unități din industria de apărare. Trei cetățeni străini sunt cercetați de DIICOT, iar autoritățile române au emis mandate europene de arestare pe numele acestora. Oficialii români consideră incidentul parte a unei campanii mai ample de acțiuni hibride desfășurate împotriva statelor europene.

Ministerul Afacerilor Externe a reacționat după informațiile prezentate de SRI privind implicarea serviciilor secrete ruse într-o operațiune de sabotaj care a vizat platforma industrială Carfil din Brașov. Dan Neculaescu a transmis că incidentul din 14 septembrie trebuie analizat în contextul unor acțiuni similare îndreptate împotriva capacităților europene de producție din domeniul apărării.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, oficialul român a precizat că autoritățile au identificat o rețea coordonată de Federația Rusă, despre care susțin că s-ar afla în spatele atacului incendiator.

Romanian authorities have exposed a sabotage network coordinated by the Russian Federation behind the September 14th arson attack at the Carfil industrial platform in Brașov/Romania near a defense industry manufacturer. This is part of a broader campaign of sabotage across Europe, targeting also defense production. Hybrid attacks will not hold us back from strengthening our resilience and defence. — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) October 26, 2026

„Autoritățile române au dezvăluit o rețea de sabotaj coordonată de Federația Rusă, care se află în spatele atacului incendiator din 14 septembrie de la platforma industrială Carfil din Brașov (România), situată în apropierea unui producător din industria de apărare. Acest incident face parte dintr-o campanie mai amplă de sabotaj la nivel european, care vizează, de asemenea, producția din domeniul apărării. Atacurile hibride nu ne vor împiedica să ne consolidăm reziliența și apărarea”, a transmis Dan Neculaescu.

Mesajul MAE evidențiază legătura pe care autoritățile române o stabilesc între incidentul de la Brașov și operațiunile de sabotaj care vizează infrastructura industrială și de apărare din Europa.

Ancheta privind tentativa de sabotaj de la Carfil a fost declanșată în urma identificării unei rețele despre care SRI susține că era coordonată direct de serviciile secrete ale Federației Ruse. Operațiunea ar fi urmărit incendierea unei unități din industria de armament din România, în luna septembrie.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, trei cetățeni străini, unul ucrainean și doi bieloruși, sunt cercetați de DIICOT pentru tentativă la acte de diversiune. Investigațiile au presupus cooperarea structurilor românești cu autoritățile din alte state europene.

Doi dintre suspecți au fost arestați în Germania, unde, conform informațiilor din anchetă, pregăteau acțiuni similare. Cel de-al treilea suspect a fost localizat luni în Polonia.

Curtea de Apel București a emis, în lipsă, mandate europene de arestare pe numele tuturor celor trei persoane. Autoritățile române desfășoară procedurile necesare pentru aducerea acestora în România, în vederea continuării cercetărilor penale.

Președintele Nicușor Dan a reacționat la informațiile făcute publice de SRI, condamnând orice implicare a Federației Ruse în operațiuni de sabotaj desfășurate pe teritoriul României. Șeful statului a susținut că asemenea acțiuni reprezintă o amenințare directă la adresa securității naționale și a suveranității țării.

În mesajul său, președintele a asociat incidentul de la Carfil cu alte forme de război hibrid, printre care atacurile cibernetice, dezinformarea, tentativele de influențare a alegerilor și operațiunile împotriva infrastructurilor strategice europene.

Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre. Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene. De ani de zile, Rusia folosește un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democrațiile europene. Tentativele de influențare a proceselor electorale, campaniile de dezinformare, războiul informațional, atacurile cibernetice și actele de sabotaj sunt toate parte a războiului hibrid desfășurat de Rusia împotriva Europei. În ultimele săptămâni, Federația Rusă a trecut la un alt nivel de escaladare și provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră. Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de a provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună. Nu trebuie sǎ ne amăgim în privința naturii acestei amenințări. Războiul hibrid este purtat de ani de zile, sub forme diferite, cu aceeași miză de a slăbi din interior statele europene și solidaritatea dintre ele. Intensificarea acestor acțiuni impune o vigilență sporită și o evaluare permanentă a riscurilor. Statul român va acționa cu hotărâre pentru a preveni asemenea incidente, pentru a-i identifica pe cei implicați și pentru a proteja cetățenii și infrastructurile critice ale țării. În același timp, vom continua să lucrăm îndeaproape cu aliații noștri din NATO și cu partenerii din Uniunea Europeană.

Salut eficiența tuturor profesioniștilor din cadrul SRI, MAI, DIICOT și DGIA care au acționat pentru a-i identifica atât pe cei care au provocat incendiul de pe platforma industrială Carfil, cât și pe adevărații responsabili din spatele acestui act provocator. Este esențial ca instituțiile statului român să identifice astfel de atacuri și, pe cât posibil, să le prevină. Investigațiile asupra sabotajului de la Carfil dovedesc din nou cât de frecvent au ajuns să fie folosite rețelele sociale de către entități ostile pentru atragerea unor persoane cu scopul de a le manipula, mergând până la a le implica în acțiuni ilegale. Oamenii trebuie să fie conștienți de aceste pericole și să trateze cu toată atenția ceea ce se vehiculează în spațiul online. Le mulțumesc tuturor partenerilor externi pentru colaborarea cu structurile românești. Răspunsul nostru trebuie să fie unul comun, coordonat și credibil, bazat pe solidaritate și capacitatea de a acționa împreună. — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 27, 2026

„Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre. Nicio entitate străină nu are dreptul să acționeze în acest mod pe teritoriul României sau al altor state europene. De ani de zile, Rusia folosește un arsenal divers de mijloace pentru a slăbi democrațiile europene. Tentativele de influențare a proceselor electorale, campaniile de dezinformare, războiul informațional, atacurile cibernetice și actele de sabotaj sunt toate parte a războiului hibrid desfășurat de Rusia împotriva Europei. În ultimele săptămâni, Federația Rusă a trecut la un alt nivel de escaladare și provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră. Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună. Nu trebuie să ne amăgim în privința naturii acestei amenințări. Războiul hibrid este purtat de ani de zile, sub forme diferite, cu aceeași miză de a slăbi din interior statele europene și solidaritatea dintre ele. Intensificarea acestor acțiuni impune o vigilență sporită și o evaluare permanentă a riscurilor. Statul român va acționa cu hotărâre pentru a preveni asemenea incidente, pentru a-i identifica pe cei implicați și pentru a proteja cetățenii și infrastructurile critice ale țării. În același timp, vom continua să lucrăm îndeaproape cu aliații noștri din NATO și cu partenerii din Uniunea Europeană. Salut eficiența tuturor profesioniștilor din cadrul SRI, MAI, DIICOT și DGIA care au acționat pentru a-i identifica atât pe cei care au provocat incendiul de pe platforma industrială Carfil, cât și pe adevărații responsabili din spatele acestui act provocator. Este esențial ca instituțiile statului român să identifice astfel de atacuri și, pe cât posibil, să le prevină. Investigațiile asupra sabotajului de la Carfil dovedesc din nou cât de frecvent au ajuns să fie folosite rețelele sociale de către entități ostile pentru atragerea unor persoane cu scopul de a le manipula, mergând până la a le implica în acțiuni ilegale. Oamenii trebuie să fie conștienți de aceste pericole și să trateze cu toată atenția ceea ce se vehiculează în spațiul online. Le mulțumesc tuturor partenerilor externi pentru colaborarea cu structurile românești. Răspunsul nostru trebuie să fie unul comun, coordonat și credibil, bazat pe solidaritate și capacitatea de a acționa împreună”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Nicușor Dan a atras atenția și asupra metodelor prin care rețelele de sabotaj recrutează persoane pentru desfășurarea unor activități ilegale. Potrivit șefului statului, platformele sociale sunt utilizate de entități ostile pentru identificarea și manipularea unor persoane care pot ajunge să participe la operațiuni de diversiune.

În acest context, SRI a explicat că recrutarea poate începe prin oferirea unor sume de bani pentru activități aparent obișnuite, precum fotografierea sau supravegherea unor obiective. Ulterior, persoanele recrutate pot primi sarcini care implică distrugeri, incendieri sau alte infracțiuni grave.

Președintele a apreciat activitatea structurilor SRI, MAI, DIICOT și DGIA implicate în identificarea suspecților și a persoanelor considerate responsabile de coordonarea operațiunii. Totodată, a subliniat necesitatea continuării cooperării cu aliații NATO și partenerii din Uniunea Europeană pentru prevenirea unor incidente similare și protejarea infrastructurilor critice.

Potrivit informațiilor comunicate de SRI, investigațiile continuă în colaborare cu autoritățile române și partenerii internaționali, fiind verificate inclusiv alte posibile operațiuni de sabotaj care ar fi vizat obiective militare și industriale din România și din regiune.