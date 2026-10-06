Nicușor Dan susține aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la UE: Moldovenii merită, alături de ucraineni, să fie parte a Uniunii

Președintele Nicușor Dan a discutat cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, înaintea viitoarei reuniuni a Consiliului European. Printre principalele teme s-au aflat extinderea Uniunii Europene, viitorul buget comunitar, competitivitatea economică, prețurile la energie și provocările de securitate.

Șeful statului a reafirmat sprijinul României pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană. În opinia sa, integrarea celor două țări ar contribui semnificativ la securitatea României, a regiunii și a Mării Negre.

Convorbirea telefonică dintre Nicușor Dan și Antonio Costa a avut loc în contextul pregătirilor pentru viitoarea reuniune a Consiliului European. Președintele României a arătat că liderii europeni au de discutat mai multe dosare importante, de la economie și energie până la bugetul Uniunii Europene.

„În pregătirea viitorului EUCO am avut astăzi o convorbire telefonică cu Antonio Costa, președintele Consiliului European. Agenda Consiliului este foarte încărcată pentru că avem multe dosare importante de discutat de la creșterea competitivității economice și prețurile la energie, la viitorul buget al Uniunii”, a transmis Nicușor Dan.

Unul dintre subiectele importante pentru România este viitorul buget european. Președintele susține un buget ambițios și spune că România este deschisă inclusiv posibilității unor resurse suplimentare la nivelul Uniunii Europene.

Acestea ar urma să sprijine competitivitatea și apărarea. În același timp, Nicușor Dan a subliniat că politicile de coeziune trebuie să rămână o prioritate pentru România.

„România își dorește un buget ambițios chiar dacă va fi nevoie de resurse suplimentare la nivel de Uniune care să sprijine axa de competitivitate și apărare. În același timp, politicile de coeziune rămân prioritare pentru noi”, a precizat președintele.

Extinderea Uniunii Europene a reprezentat o altă temă a discuției cu Antonio Costa. Nicușor Dan a reafirmat poziția României în favoarea aderării Republicii Moldova și Ucrainei.

Președintele a legat procesul de extindere inclusiv de securitatea României și a întregii regiuni a Mării Negre.

„Am discutat și despre extinderea Uniunii Europene. Sprijinim activ aderarea Republicii Moldova și Ucrainei. Moldovenii merită, alături de ucraineni, să fie parte a Uniunii și asta ar îmbunătăți semnificativ securitatea României, a regiunii și a Mării Negre”, a transmis Nicușor Dan.

Convorbirea a vizat și situația de securitate internațională. Președintele a menționat atât războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina, cât și tensiunile din Golf. Aceste dosare urmează să se afle printre temele discutate de șefii de stat în cadrul reuniunii europene.

„Un alt subiect abordat a vizat multiplele provocări de securitate de la războiul nejustificat al Federației Ruse în Ucraina la tensiunile din Golf”, a precizat șeful statului.

Nicușor Dan s-a declarat încrezător că discuțiile dintre liderii europeni vor permite realizarea unor progrese în privința dosarelor aflate pe agenda Consiliului European.