Moldovenii cu venituri mari ar putea pierde compensațiile la energie. Ce le cere un ministru oamenilor înainte de o iarnă dificilă

Autoritățile din Republica Moldova pregătesc criterii mai stricte pentru acordarea compensațiilor la energie în sezonul rece 2026–2027. Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu, susține că ajutorul statului trebuie să ajungă la persoanele vulnerabile, nu la cei care își pot plăti facturile. Oficialul i-a îndemnat totodată pe cetățeni să reducă risipa de gaze și energie, avertizând că urmează o iarnă dificilă.

Persoanele care dispun de suficiente resurse financiare pentru a-și achita facturile la energie, dar solicită în același timp compensații de la stat, ar urma să fie vizate de criterii mai restrictive în noul sezon rece. Eugeniu Osmochescu consideră că fondurile publice trebuie concentrate asupra gospodăriilor care au nevoie efectiv de sprijin financiar.

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare a vorbit despre această situație în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova, unde a criticat practica persoanelor cu posibilități financiare care beneficiază de ajutorul acordat de stat.

„Linia fină a ajutorului statului este acolo unde se termină categoriile care au nevoie de acest ajutor. Eu, de exemplu, niciodată nu am înțeles persoanele care pot să-și permită să-și achite facturile, dar care beneficiau de asistență din partea statului. Chiar nu înțeleg, sunt niște ipocriți”, a opinat Eugeniu Osmochescu în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova.

Reducerea consumului de energie trebuie să înceapă la nivelul fiecărei gospodării, susține ministrul, care a invocat experiența acumulată în perioada în care a locuit în străinătate. Potrivit acestuia, economisirea resurselor este practicată inclusiv în state în care gazele naturale sunt mai ieftine.

Eugeniu Osmochescu a dat ca exemplu reducerea temperaturii din locuință pe timpul nopții, prin reglarea termostatului la valori mai mici.

„Va fi o iarnă complicată și noi trebuie să începem de la noi. Pentru că, trăind foarte mult timp în străinătate, eu nu am văzut nicăieri în lume, chiar și acolo unde gazul era mai ieftin, o atitudine atât de iresponsabilă. În timpul perioadei de iarnă, când poți să-ți permiți să ai un termostat în apartament, pe perioada de noapte să-ți pui 18 grade, de exemplu, sau 16 grade. Eu am trăit și la 14 grade când am fost în străinătate”, a adăugat ministrul.

Resursele financiare disponibile pentru susținerea populației sunt limitate, iar cheltuielile suportate de stat în lunile reci rămân considerabile, a mai arătat Eugeniu Osmochescu. În acest context, autoritățile intenționează să verifice mai atent situația financiară a solicitanților.

Guvernul pregătește filtre mai stricte pentru beneficiarii care au venituri ridicate sau proprietăți cu valoare mare. Măsura urmărește să evite situațiile înregistrate în anii anteriori, când de compensații au beneficiat și persoane care dispuneau de resurse financiare suficiente pentru plata facturilor.

Finanțarea programului pentru întregul sezon rece nu este încă asigurată integral, iar autoritățile caută resurse suplimentare pentru continuarea schemei de sprijin. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat pe 2 octombrie că sunt depuse eforturi pentru atragerea unor fonduri suplimentare, în condițiile în care există în continuare incertitudini privind identificarea întregii sume necesare.

În bugetul pentru anul 2026 sunt prevăzute 550 de milioane de lei pentru măsurile destinate reducerii vulnerabilității energetice. Resursele existente ar putea acoperi însă numai o parte a necesarului din sezonul rece.

Ministrul Finanțelor, Victoria Belous, a indicat anterior că necesarul pentru programul de compensații s-ar putea situa între 2,5 și 3,2 miliarde de lei. Un asemenea buget ar permite acordarea unui sprijin mai mare și extinderea numărului persoanelor care beneficiază de ajutor.

Stabilirea persoanelor eligibile va depinde de mecanismul la care lucrează în prezent Guvernul, autoritățile analizând mai multe informații referitoare la situația financiară a fiecărei gospodării.

Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a anunțat anterior că vor fi verificate veniturile declarate de solicitanți, proprietățile deținute, conturile bancare, prestațiile sociale primite și alte informații existente în bazele de date ale statului.

Datele astfel obținute ar urma să fie utilizate pentru stabilirea gospodăriilor care se încadrează în criteriile programului și pentru direcționarea fondurilor către persoanele considerate vulnerabile.

Deținerea automobilelor este un alt criteriu analizat de autorități în pregătirea mecanismului pentru noul sezon rece. Natalia Plugaru a precizat însă că simplul fapt că o persoană are o mașină nu ar trebui să determine automat eliminarea acesteia din program.

În procesul de evaluare ar putea fi luate în considerare atât numărul autoturismelor aflate în proprietatea solicitantului, cât și vechimea acestora. Astfel, situația patrimonială ar urma să fie analizată prin raportare la mai multe criterii, nu exclusiv la existența unui automobil.

Autoritățile intenționează să mențină programul de sprijin cel puțin la nivelul sezonului trecut, când peste 620.000 de gospodării au beneficiat de compensații pentru plata energiei.

Ajutoarele acordate în sezonul rece precedent au avut valori lunare cuprinse între 500 și 1.000 de lei, în funcție de situația beneficiarilor și de criteriile aplicabile programului.

Pentru finanțarea compensațiilor din sezonul rece anterior, autoritățile au alocat aproape 2,4 miliarde de lei.