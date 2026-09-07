Povestea vinului de peste Prut care a ajuns pe mesele românilor. Peste 40 de crame, prezente la București

Peste 40 de crame din Republica Moldova își prezintă vinurile la Festivalul Vinului Moldovenesc, organizat la București. Evenimentul reunește producători care își promovează produsele și încearcă să își consolideze prezența pe piața românească.

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu, afirmă că România rămâne principala piață de export pentru vinurile din Republica Moldova. Potrivit datelor prezentate de oficial, livrările către România au ajuns la aproximativ 45 de milioane de dolari în 2025.

Datele Oficiului Național al Viei și Vinului arată că vinurile moldovenești au o prezență tot mai importantă pe piața românească. În prezent, aproximativ 70 de crame din Republica Moldova își comercializează produsele în România.

Oficialul susține că vinurile moldovenești sunt tot mai apreciate pe piețele externe, iar producătorii își consolidează poziția în afara țării. Festivalul de la București oferă cramelor participante posibilitatea de a-și prezenta vinurile direct consumatorilor români, potrivit celor relatate de tvrmoldova.md.

Potrivit Oficiului Național al Viei și Vinului, valoarea livrărilor de vinuri moldovenești către România a fost de aproximativ 45 de milioane de dolari în 2025. România ocupă astfel primul loc între piețele de export pentru producătorii din Republica Moldova.

Prezența celor circa 70 de crame moldovenești pe piața românească indică extinderea distribuției produselor vitivinicole din Republica Moldova. Producătorii își prezintă vinurile atât la evenimente dedicate, cât și prin intermediul pieței comerciale din România.

Festivalul Vinului Moldovenesc reunește la București peste 40 de crame, care își aduc produsele în fața publicului. Participarea acestora urmărește promovarea vinurilor și prezentarea ofertei producătorilor din Republica Moldova.

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu, își dorește ca promovarea vinurilor moldovenești să continue și după încheierea festivalului. Acesta consideră că produsele descoperite de consumatori la eveniment trebuie să rămână prezente pe mesele acestora.

Potrivit ministrului, promovarea produselor vitivinicole nu ar trebui să se limiteze la perioada festivalului. Vinurile prezentate consumatorilor la București pot continua să fie achiziționate și după încheierea evenimentului, prin prezența deja existentă a cramelor moldovenești pe piața românească.

Oficialul leagă această promovare și de imaginea Republicii Moldova în afara țării. Vinurile moldovenești reprezintă unul dintre produsele prin care producătorii își fac cunoscută oferta pe piețele externe, iar România este principala destinație pentru exporturile menționate.

Festivalul de la București le oferă consumatorilor posibilitatea de a descoperi vinurile produse de cramele din Republica Moldova. Peste 40 de producători participă la eveniment, în condițiile în care aproximativ 70 de crame moldovenești sunt deja prezente pe piața din România.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Ambasadei Republicii Moldova în România și al Oficiului Național al Viei și Vinului. Participarea producătorilor și promovarea vinurilor moldovenești la București au loc pe fondul unei piețe românești care reprezintă principala destinație pentru exporturile de vin din Republica Moldova.