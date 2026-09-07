Amenzi de până la 100.000 de lei pentru țuica produsă acasă. Ce reguli trebuie să respecte românii

Românii care produc țuică în gospodărie pentru consum propriu trebuie să respecte regimul fiscal aplicabil alcoolului. Limita anuală este calculată în funcție de cantitatea echivalentă la o concentrație de 100% alcool. Depășirea acesteia nu conduce automat la amenzi de 100.000 de lei. Sancțiunea depinde de încălcarea constatată și de circumstanțele în care alcoolul a fost produs sau deținut.

Amenzile prevăzute pentru încălcarea regimului produselor accizabile nu îi vizează automat pe toți românii care prepară țuică acasă, deoarece producția destinată consumului propriu beneficiază de un regim fiscal distinct. Deși reprezintă o tradiție în numeroase gospodării, obținerea băuturilor alcoolice este reglementată prin Codul fiscal.

Înainte de utilizarea instalației de distilare, producătorii trebuie să cunoască obligațiile aplicabile alcoolului obținut în gospodăriile individuale. Reglementările stabilesc condiții specifice pentru cantitatea destinată exclusiv consumului propriu, potrivit unei analize publicate de Newsweek.

Cantitatea luată în calcul de legislația fiscală este echivalentul a cel mult 50 de litri de produs pentru fiecare gospodărie într-un an, raportat la o concentrație alcoolică de 100% în volum. Această prevedere nu înseamnă că o familie poate produce numai 50 de litri de țuică, deoarece volumul efectiv variază în funcție de concentrația alcoolică a băuturii.

În cazul unei țuici cu o concentrație de 40% alcool, echivalentul limitei calculate la o concentrație de 100% ar ajunge, teoretic, la 125 de litri de produs.

Legislația prevede amenzi care pot ajunge până la 100.000 de lei pentru anumite abateri referitoare la produsele accizabile. Valoarea maximă a sancțiunii nu se aplică însă în mod automat unei persoane doar pentru că produce țuică în propria gospodărie.

Măsura dispusă este stabilită în funcție de fapta identificată de autorități și de condițiile în care alcoolul a fost produs sau păstrat. Pentru anumite încălcări prevăzute de legislație pot fi aplicate și măsuri complementare, printre care confiscarea produselor ori a unor bunuri.

Producerea alcoolului pentru consumul propriu al gospodăriei nu trebuie confundată cu fabricarea băuturilor în vederea comercializării. Dacă țuica este vândută, devin aplicabile alte obligații fiscale și reguli privind producerea și distribuirea alcoolului.

Prepararea băuturii în gospodărie nu oferă dreptul de a o comercializa fără îndeplinirea cerințelor prevăzute de legislație.