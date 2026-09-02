Senatul a decis. Băuturile alcoolice tradiționale destinate consumului propriu nu mai beneficiază de scutirea de accize

Senatul a decis miercuri, în urma reexaminării proiectului de aprobare a Ordonanței Guvernului nr. 22/2025 privind modificarea Codului fiscal, eliminarea scutirii de la plata accizelor pentru băuturile alcoolice tradiționale produse și destinate consumului propriu. Reexaminarea actului normativ a avut loc la solicitarea președintelui Nicușor Dan. Camera Deputaților va avea votul final.

Prevederea eliminată de senatori fusese introdusă anterior în Camera Deputaților, în timpul dezbaterilor asupra proiectului de aprobare a Ordonanței nr. 22/2025. Deputații adoptaseră proiectul, în calitate de for decizional, pe 20 mai 2026.

Amendamentul prevedea o scutire de la plata accizelor pentru o cantitate de până la 200 de litri anual pentru fiecare gospodărie înscrisă în Registrul agricol.

„Sunt scutite de la plata accizelor băuturile alcoolice tradiționale, astfel cum sunt reglementate prin dispoziții speciale, în limita a 200 litri anual pe o gospodărie evidențiată în Registrul agricol”, prevedea textul introdus în Camera Deputaților.

De asemenea, acesta stabilea că „cantitatea de băuturi alcoolice tradiționale nedestinate vânzării nu se include în stabilirea limitelor cantitative prevăzute pentru micii producători independenți de băuturi fermentate”.

Prin decizia luată miercuri în Senat, această scutire a fost eliminată din proiect.

Reanalizarea actului normativ a avut loc după ce președintele Nicușor Dan a trimis proiectul înapoi Parlamentului.

În cererea de reexaminare, șeful statului a ridicat inclusiv o problemă privind parcursul parlamentar al amendamentului. Prevederea referitoare la scutirea de accize fusese introdusă și adoptată numai în Camera Deputaților, fără să fi fost analizată în aceeași formă și de Senat.

Președintele a mai arătat că scutirea fiscală introdusă prin amendament nu rezulta din niciuna dintre directivele europene a căror transpunere a stat la baza adoptării Ordonanței Guvernului nr. 22/2025.

Miza prevederii eliminate era posibilitatea ca gospodăriile să producă băuturi alcoolice tradiționale pentru consum propriu fără plata accizelor, în limita a 200 de litri anual.

Condiția prevăzută de amendamentul adoptat anterior era ca gospodăria să fie evidențiată în Registrul agricol, iar băuturile respective să nu fie destinate comercializării.

În urma reexaminării, Senatul a eliminat această facilitate fiscală.

Decizia nu reprezintă însă finalul procedurii parlamentare. Senatul este primul for sesizat în procedura de reexaminare, iar proiectul urmează să ajungă din nou la Camera Deputaților, care este for decizional și va stabili forma finală a actului normativ.