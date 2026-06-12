Consumul global de alcool, într-o perioadă de scădere. Marile piețe din Europa, SUA și China înregistrează un declin semnificativ

Consumul global de alcool este pe cale să intre într-o perioadă prelungită de scădere, pe fondul schimbării preferințelor consumatorilor și al presiunilor economice care determină tot mai multe persoane să își reducă cheltuielile. Potrivit unei analize realizate de compania de cercetare a pieței alcoolului IWSR, volumele consumate la nivel mondial vor continua să scadă până după anul 2031, în special în piețele tradiționale din Europa, America de Nord și China.

IWSR a publicat prima sa prognoză pe o perioadă de zece ani, care acoperă 160 de piețe din întreaga lume. Estimările arată că volumul consumului de băuturi spirtoase, bere și vin a scăzut cu 2% în intervalul 2024-2025 și va continua să se reducă în anii următori.

Până în 2035, volumele totale de alcool consumate la nivel global sunt așteptate să rămână cu 1% sub nivelul din 2025, chiar dacă populația mondială aflată la vârsta legală pentru consumul de alcool va crește cu 9%, conform Euronews.

Datele indică și o reducere a consumului individual. Consumul anual de alcool pur pe cap de locuitor este estimat să scadă cu aproximativ jumătate de litru în următorul deceniu, echivalentul a circa două sticle de băuturi spirtoase pe an.

Scăderea va fi deosebit de accentuată în unele dintre cele mai mari piețe de alcool din lume. În China și Statele Unite, volumele consumate sunt prognozate să se reducă cu aproape o cincime până în 2035. Germania ar urma să înregistreze un declin de 14%, Japonia de 15%, iar Regatul Unit de 13%.

În contrast cu tendința din economiile dezvoltate, mai multe piețe emergente sunt așteptate să înregistreze creșteri semnificative ale cererii. India este văzută drept unul dintre principalii factori de creștere a consumului mondial de alcool, după China.

Între 2025 și 2035, numărul porțiilor de alcool consumate anual este estimat să crească cu 13% în Mexic, cu 15% în Vietnam, cu 26% în Columbia și cu 38% în India.

Potrivit reprezentanților IWSR, piața alcoolului din 2035 va arăta foarte diferit față de cea actuală, atât din punctul de vedere al distribuției geografice a consumului, cât și al preferințelor pentru anumite categorii de băuturi.

Evoluția nu va fi însă uniformă între diferitele segmente ale industriei. Consumul global de vin este prognozat să scadă cu 14% în perioada 2025-2035, în timp ce consumul de băuturi spirtoase ar urma să se reducă cu 2%, iar cel de bere cu aproximativ 1%.

Singura categorie care va înregistra o creștere puternică este cea a băuturilor ready-to-drink (RTD), precum cocktailurile premixate. La nivel mondial, consumul acestor produse este estimat să crească cu 17% până în 2035.

Potrivit IWSR, anul 2025 a marcat o premieră pentru acest segment, consumul global de băuturi RTD depășind pentru prima dată pragul de un miliard de cutii de 9 litri. Specialiștii companiei consideră că tendința de creștere a acestei categorii nu dă semne de încetinire și va continua în următorii ani.