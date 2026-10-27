Ajutoarele tranzitorii pentru fermieri vor continua și după 2027. România a obținut acceptul UE în cadrul viitoarei Politici Agricole Comune

România a obținut acceptul Președinției Consiliului Uniunii Europene pentru includerea continuării ajutoarelor naționale tranzitorii pentru fermieri după 2027 în regulamentul viitoarei Politici Agricole Comune. Ministrul Agriculturii a susținut această măsură la negocierile de la Luxemburg și a prezentat alte priorități privind finanțarea agriculturii, irigațiile, plățile pe suprafață și reluarea exporturilor românești de ovine.

România a obținut acceptul Președinției Consiliului Uniunii Europene pentru includerea continuării ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT) după 2027 în textul de compromis al regulamentului privind viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC).

Decizia a fost luată în cadrul negocierilor de la Luxemburg, unde ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a susținut menținerea acestui sprijin financiar pentru fermierii români, a anunțat marți, 27 octombrie, Ministerul Agriculturii.

La solicitarea României, Președinția Consiliului Uniunii Europene a acceptat includerea prevederilor privind continuarea ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT) după anul 2027 în textul de compromis al regulamentului referitor la viitoarea Politică Agricolă Comună.

Rezultatul a fost obținut în cadrul negocierilor desfășurate la Consiliul Agricultură și Pescuit, în perioada 26–27 octombrie 2026, la Luxemburg. La reuniune participă ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

Menținerea ajutoarelor naționale tranzitorii reprezintă principala prioritate a României în aceste negocieri. Ministrul Agriculturii a cerut explicit introducerea acestui sprijin în regulament, precizând că includerea sa constituie o condiție esențială pentru susținerea de către România a poziției Consiliului asupra propunerii.

Florin Barbu a subliniat că obținerea acceptului pentru includerea prevederilor privind ANT este importantă pentru continuitatea sprijinului acordat agricultorilor și pentru predictibilitatea activităților acestora.

„Am cerut ca fermierii români să poată beneficia în continuare de ajutoarele naționale tranzitorii și după 2027. Am insistat ca această posibilitate să fie prevăzută în regulament, iar acceptul Președinției Consiliului UE este un rezultat important pentru România. Fermierii au nevoie să știe pe ce sprijin se pot baza pentru a-și continua activitatea și investițiile. Vom urmări ca prevederile privind ANT să fie păstrate în forma finală a regulamentului și vom susține în continuare o finanțare a agriculturii care să răspundă nevoilor din ferme”, a declarat ministrul Florin Barbu.

În cadrul negocierilor, ministrul Agriculturii a susținut necesitatea unei finanțări adecvate a Politicii Agricole Comune pentru perioada 2028–2034. Totodată, acesta a pledat pentru continuarea eforturilor de reducere a diferențelor dintre nivelurile plăților acordate fermierilor din statele membre ale Uniunii Europene.

România a solicitat, de asemenea, ca plafonarea și reducerea progresivă a plăților pe suprafață să rămână măsuri opționale. Poziția prezentată urmărește menținerea flexibilității în aplicarea acestor instrumente, în funcție de nevoile agricultorilor.

O altă prioritate vizează finanțarea infrastructurii de irigații. România susține includerea acesteia în categoria investițiilor neproductive, cu posibilitatea accesării fondurilor atât de către fermieri, cât și de către organizațiile și grupurile acestora.

În ceea ce privește gestionarea riscurilor din agricultură, autoritățile române au solicitat simplificarea instrumentelor disponibile, astfel încât pierderile să poată fi evaluate la nivelul fiecărei culturi sau specii de animale afectate.

În paralel cu negocierile privind viitoarea Politică Agricolă Comună, Florin Barbu a continuat discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene referitoare la reluarea exporturilor românești de ovine către țări terțe.

Demersurile urmăresc identificarea unor soluții care să permită ridicarea restricțiilor, cu respectarea condițiilor de siguranță sanitar-veterinară. Obiectivul este restabilirea accesului crescătorilor români la piețele de export.

Ministerul Agriculturii urmărește astfel atât menținerea instrumentelor de sprijin pentru fermieri după 2027, cât și identificarea unor soluții pentru accesul producătorilor români pe piețele externe.