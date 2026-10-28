O nouă navă a fost atacată cu trei drone în Marea Neagră. Se îndrepta spre Portul Constanța. Echipajul, evacuat de urgență

O navă comercială care se îndrepta spre Portul Constanța a fost lovită miercuri, 28 octombrie 2026, de trei drone maritime în Marea Neagră, în apropierea coastelor Bulgariei. Autoritățile bulgare au confirmat incidentul și au trimis o ambarcațiune pentru acordarea de asistență, în timp ce echipajul a început evacuarea cu ajutorul mijloacelor de salvare. Atacul are loc la numai cinci zile după un incident similar produs în apropiere de Constanța, soldat cu moartea unui marinar și dispariția altor trei.

Un nou incident de securitate a fost semnalat miercuri în Marea Neagră, după ce o navă portcontainer a fost atacată în apropierea litoralului bulgăresc.

Potrivit informațiilor transmise de televiziunea publică bulgară BNT și preluate de agenția specializată Maritime.bg, nava atacată este Contship Jet, sub pavilion liberian.

Aceasta plecase din portul israelian Haifa și avea ca destinație Portul Constanța.

Atacul s-a produs la aproximativ 21 de mile marine de localitatea bulgară Șabla, în zona economică exclusivă a Bulgariei, în afara apelor sale teritoriale.

Ministrul bulgar al Apărării, Dimităr Stoianov, a confirmat incidentul în timpul unei reuniuni trilaterale desfășurate la Sofia, la care au participat și miniștrii Apărării din România și Turcia.

„În timp ce această întâlnire era în desfășurare, o navă container a fost lovită în economică exclusivă a Bulgariei de trei drone navale. Locația se află la aproximativ 21 de mile de Șabla”, a declarat Stoianov, potrivit relatării citate.

După atac, autoritățile bulgare au trimis o ambarcațiune pentru a acorda asistență navei avariate.

Potrivit informațiilor apărute în presa bulgară, echipajul a început evacuarea cu ajutorul plutelor și bărcilor de salvare.

Pescarii aflați în apropierea zonei au relatat că au observat un incendiu la bordul navei, care s-ar fi înclinat considerabil spre partea dreaptă.

De asemenea, publicația Maritime.bg a indicat că atacul s-a produs la aproximativ 16 mile marine sud-est de Capul Kaliakra.

Până la momentul relatărilor inițiale, autoritățile nu comunicaseră numărul membrilor echipajului și nici informații confirmate privind eventuale victime sau persoane rănite.

Nu au fost prezentate nici concluzii oficiale privind identitatea celor responsabili pentru atac.

Noul atac are loc la numai cinci zile după incidentul în care a fost implicată nava Khoryv, aflată sub pavilionul Insulelor Comore.

Vineri, 23 octombrie, aceasta a transmis un semnal de urgență după ce ar fi fost lovită de drone în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine de Constanța, în afara apelor teritoriale ale României.

Nava venea dintr-un port turcesc și se îndrepta spre Sulina.

La bord se aflau 13 membri ai echipajului, dintre care zece cetățeni ucraineni și trei cetățeni azeri.

În urma incidentului, un marinar a murit, nouă au fost salvați, iar alți trei au fost dați dispăruți.

Autoritățile române au mobilizat nave de intervenție ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și ale Gărzii de Coastă pentru recuperarea marinarilor.

Operațiunile au fost îngreunate de condițiile meteorologice nefavorabile și de vizibilitatea scăzută, care au împiedicat intervenția cu elicopterul.

Nava a suferit avarii majore și s-a răsturnat în urma incidentului.

Atacul asupra navei Contship Jet s-a produs chiar în timpul unei reuniuni a miniștrilor Apărării din România, Bulgaria și Turcia, organizată la Sofia.

La discuții au participat ministrul român al Apărării, Ștefan-Radu Oprea, ministrul turc Yașar Güler și omologul lor bulgar, Dimităr Stoianov.

Reuniunea a vizat situația de securitate din Marea Neagră și riscurile la care sunt expuse navele comerciale.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile bulgare, cele trei state au convenit să înființeze un mecanism trilateral de coordonare, care să permită consultări regulate, schimburi de informații și consolidarea sistemelor de avertizare timpurie.

România, Bulgaria și Turcia au adoptat și o declarație comună prin care condamnă atacurile cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

Noile măsuri sunt discutate în contextul înmulțirii incidentelor maritime din apropierea coastelor românești și bulgărești, care ridică probleme privind siguranța echipajelor și continuitatea transportului comercial în regiune.