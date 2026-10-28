NASA schimbă planurile pentru revenirea pe Lună în 2028. Elon Musk și Jeff Bezos concurează pentru prima aselenizare

NASA își modifică strategia pentru revenirea astronauților pe Lună, programată pentru 2028, la mai bine de 50 de ani de la ultima aselenizare cu echipaj uman. SpaceX, compania condusă de Elon Musk, și Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, dezvoltă sisteme diferite pentru transportul echipajelor pe suprafața lunară. Agenția spațială americană introduce noi cerințe tehnice și modifică procedurile de zbor pentru a accelera pregătirile. Alegerea companiei care va realiza prima aselenizare va depinde de rezultatele testelor și de îndeplinirea standardelor de siguranță.

NASA a anunțat, pe 23 octombrie, modificări importante ale arhitecturii misiunilor lunare, inclusiv în ceea ce privește utilizarea navei Starship, dezvoltată de SpaceX. Noua configurație schimbă locul în care vehiculul companiei lui Elon Musk se va conecta cu capsula Orion, destinată transportului astronauților.

Conform planului inițial, întâlnirea dintre Starship și Orion urma să aibă loc în apropierea Lunii. În noua variantă, cele două vehicule se vor cupla pe orbita Pământului, înainte de începerea călătoriei către satelitul natural al planetei.

După realizarea cuplării, Starship va furniza propulsia necesară pentru deplasarea ansamblului către o orbită lunară joasă. Această procedură presupune adaptarea capsulei Orion, iar NASA pregătește modificările tehnice necesare pentru integrarea celor două sisteme.

SpaceX va păstra sistemul de realimentare cu combustibil în spațiu. Operațiunea presupune utilizarea mai multor nave-cisternă, care vor transfera combustibil către un depozit orbital, de unde va fi alimentat vehiculul destinat misiunii lunare.

Potrivit NASA, modificarea configurației de zbor ar putea diminua cantitatea de combustibil necesară și ar permite reducerea timpului de întoarcere a astronauților după încheierea activităților pe suprafața Lunii.

Blue Origin, compania fondată de Jeff Bezos, dezvoltă o soluție tehnică diferită pentru transportul astronauților pe Lună, care nu presupune, în această etapă, efectuarea transferurilor de combustibil între vehicule aflate în spațiu.

Modulul lunar Blue Moon Mark 2 va utiliza un sistem de propulsie alcătuit din trei trepte. Fiecare dintre acestea se va separa după consumarea combustibilului, după principiul utilizat de rachetele convenționale, care elimină succesiv componentele devenite inutile.

Vehiculul va fi plasat pe o orbită polară eliptică în jurul Lunii, unde urmează să se întâlnească și să se cupleze cu capsula Orion. NASA apreciază că această arhitectură poate contribui la reducerea consumului de combustibil și la scurtarea duratei necesare pentru revenirea echipajului.

Indiferent dacă NASA va utiliza sistemul SpaceX sau pe cel dezvoltat de Blue Origin, configurația misiunii cu echipaj va rămâne aceeași în privința numărului de participanți. Patru astronauți vor pleca de pe Pământ la bordul capsulei Orion, lansată cu ajutorul rachetei Space Launch System (SLS).

Dintre aceștia, doi vor coborî pe suprafața lunară, în timp ce ceilalți doi vor rămâne pe orbită. Programul activităților de la sol prevede două ieșiri extravehiculare, fiecare cu o durată estimată la aproximativ două ore.

Astronauții vor colecta mostre de pe suprafața Lunii și vor efectua teste ale costumelor spațiale dezvoltate de Axiom Space, compania responsabilă de echipamentele destinate deplasării și activităților în mediul lunar.

Competiția dintre SpaceX și Blue Origin pentru prima aselenizare cu echipaj din 2028 se desfășoară în condiții diferite față de cele stabilite inițial în cadrul programului Artemis. Deși SpaceX fusese selectată pentru realizarea primelor coborâri pe suprafața Lunii, modificările contractuale permit NASA să reevalueze ordinea misiunilor.

Agenția spațială americană va lua decizia privind atribuirea primei aselenizări în funcție de stadiul dezvoltării tehnologice și de respectarea cerințelor de siguranță. În aceste condiții, Blue Origin poate obține dreptul de a efectua prima misiune, dacă sistemul său va îndeplini condițiile stabilite înaintea celui dezvoltat de SpaceX.

Ambele companii trebuie să realizeze demonstrații de zbor fără echipaj înainte ca vehiculele lor să primească aprobarea pentru transportul astronauților. Testele sunt necesare pentru verificarea funcționării sistemelor și a procedurilor prevăzute pentru misiunile lunare.

Un moment important al pregătirilor este programat pentru 2027, când misiunea Artemis III va avea ca obiectiv verificarea procedurilor de întâlnire și cuplare a vehiculelor pe orbita joasă a Pământului.

Spre deosebire de configurația prevăzută anterior pentru Artemis III, această etapă nu va include o coborâre pe suprafața Lunii. Misiunea va fi dedicată testării operațiunilor orbitale necesare viitoarelor zboruri cu echipaj către satelitul natural al Pământului.

NASA are în vedere două oportunități de aselenizare cu astronauți în 2028. Respectarea acestui calendar va depinde de finalizarea demonstrațiilor fără echipaj, de validarea procedurilor de zbor și de pregătirea tehnică a sistemelor dezvoltate de SpaceX și Blue Origin.