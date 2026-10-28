Trei noi parcuri fotovoltaice au devenit operaționale în România. Investiții de 78 de milioane de euro, inclusiv fonduri PNRR

Trei noi parcuri fotovoltaice dezvoltate de OMV Petrom în parteneriat cu grupul Renovatio au devenit operaționale și livrează deja energie electrică în rețeaua națională. Proiectele au o capacitate instalată totală de aproximativ 130 MW și au necesitat investiții de 78 de milioane de euro, din care 26 de milioane de euro reprezintă granturi aprobate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Energia produsă anual ar putea acoperi echivalentul consumului a peste 110.000 de gospodării din România.

OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, a anunțat miercuri, 28 octombrie, punerea în funcțiune a trei parcuri fotovoltaice dezvoltate împreună cu grupul Renovatio.

Proiectele sunt amplasate în Țăndărei, Bucovăț și Căzănești și au o capacitate instalată totală brută de aproximativ 130 MW. OMV Petrom deține o participație de 50% în cele trei proiecte, ceea ce corespunde unei capacități nete de aproximativ 65 MW.

Potrivit companiei, parcurile au început deja să livreze energie electrică în rețeaua națională, contribuind la extinderea capacităților de producție din surse regenerabile.

„OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, anunţă că trei parcuri fotovoltaice dezvoltate în parteneriat cu Renovatio au devenit operaţionale şi livrează deja energie electrică în reţeaua naţională. Proiectele au o capacitate instalată totală brută de ~130 MW şi sunt amplasate în Ţăndărei, Bucovat şi Căzăneşti. Capacitatea netă aferentă participaţiei OMV Petrom în cele 3 proiecte este de aproximativ 65 MW”, se arată în comunicatul companiei.

Producția anuală brută estimată a celor trei parcuri este de aproximativ 0,2 TWh, echivalentul consumului anual de electricitate a peste 110.000 de gospodării din România.

Valoarea totală a investițiilor realizate în cele trei proiecte se ridică la aproximativ 78 de milioane de euro.

Din această sumă, aproximativ 26 de milioane de euro reprezintă granturi aprobate prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, echivalentul unei treimi din investiția totală.

Proiectele fac parte din strategia OMV Petrom de extindere a portofoliului de energie electrică regenerabilă, în condițiile în care compania dezvoltă atât capacități de producție, cât și proiecte de stocare.

Franck Neel, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru Gaze și Energie, a explicat că punerea în funcțiune a celor trei parcuri reprezintă o nouă etapă în dezvoltarea companiei.

„Punerea în funcţiune a acestor parcuri fotovoltaice reprezintă încă un pas în dezvoltarea portofoliului nostru de energie regenerabilă. Activele operaţionale din portofoliul nostru, inclusiv prin parteneriate, au acum o capacitate cumulată totală de aproximativ 200 MW. Alţi 1.200 MW sunt în construcţie, iar până în 2030 ne propunem să depăşim 2.500 MW capacitate operaţională. Aceste noi capacităţi de energie electrică din surse regenerabile susţin tranziţia energetică a României”, a declarat Franck Neel.

Odată cu punerea în funcțiune a noilor proiecte, capacitatea cumulată a activelor operaționale de energie regenerabilă din portofoliul OMV Petrom, inclusiv prin parteneriate, a ajuns la aproximativ 200 MW.

Compania are în prezent alte proiecte cu o capacitate totală de aproximativ 1.200 MW aflate în construcție.

Obiectivul pentru anul 2030 este depășirea pragului de 2.500 MW de capacitate operațională de producție a energiei din surse regenerabile.

OMV Petrom își dezvoltă astfel portofoliul de energie electrică, care include și centrala pe gaze naturale de la Brazi, cu o capacitate de 860 MW.

În paralel, compania are în diferite etape de implementare proiecte de stocare a energiei electrice în România și Bulgaria.

Extinderea capacităților regenerabile face parte din strategia grupului de diversificare a producției și de dezvoltare a activităților din sectorul energiei electrice.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 38 de milioane de barili echivalent petrol în 2025.

Grupul dispune de o capacitate de rafinare de 4,5 milioane de tone anual și operează centrala electrică pe gaze naturale de la Brazi, cu o putere instalată de 860 MW.

În sectorul distribuției de carburanți, compania este prezentă în România și în țările învecinate prin aproximativ 780 de benzinării, sub mărcile OMV și Petrom.

OMV Petrom este listată la Bursa de Valori București, unde 28,1% dintre acțiuni sunt liber tranzacționabile.

La sfârșitul anului 2025, acționarii români dețineau aproximativ 45% din companie. Din acest procent, statul român avea o participație de 20,7%, iar 24,4% se aflau în proprietatea fondurilor de pensii din România și a altor investitori români.

Acționarul majoritar rămâne OMV Aktiengesellschaft, cu o participație de 51,2%, în timp ce aproximativ 3,7% dintre acțiuni sunt deținute de alți investitori străini.