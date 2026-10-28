Pilonul II de pensii: cum afli câți bani ai în cont și la ce fond ești înscris

Participanții la sistemul pensiilor private pot afla pe internet la ce fond de Pilon II sunt înregistrați, fără să fie nevoie să își amintească momentul aderării sau numele societății care le gestionează economiile.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pune la dispoziție o aplicație online pentru identificarea fondului, iar informațiile despre banii acumulați pot fi solicitate direct administratorului.

Verificarea contului este importantă deoarece suma afișată nu reprezintă doar totalul contribuțiilor virate de-a lungul timpului. Valoarea economiilor depinde și de rezultatele investițiilor realizate de administrator, precum și de costurile suportate de fond. Fiecare participant are un cont individual în care sunt evidențiate unitățile de fond deținute și valoarea acestora.

Pilonul II completează sistemul public de pensii, iar contribuțiile sunt direcționate către un fond administrat privat. Participanții pot consulta informațiile despre cont prin intermediul administratorului, pot verifica datele referitoare la contribuțiile înregistrate și pot solicita transferul economiilor către un alt fond, cu respectarea procedurii prevăzute de reglementările aplicabile.

Sistemul pensiilor administrate privat se bazează pe redirecționarea unei părți din contribuția de asigurări sociale datorate de participant. Sumele sunt administrate de societăți autorizate și supravegheate de ASF, iar fiecare persoană are un cont individual în care sunt înregistrate contribuțiile alocate și economiile rezultate din investiții.

Pentru salariați, contribuția de asigurări sociale, cunoscută drept CAS, se calculează în raport cu baza legală de calcul și este reținută din salariul brut. Angajatorul virează această contribuție împreună cu celelalte obligații fiscale aplicabile, iar o parte din CAS ajunge la fondul de pensii private la care este înscris angajatul.

Contribuția la Pilonul II nu reprezintă o reținere suplimentară aplicată salariului. Este vorba despre o parte din contribuția de asigurări sociale care este direcționată către sistemul pensiilor administrate privat, potrivit prevederilor legale.

Cota aferentă pensiei administrate privat este de 4,75% din baza de calcul a CAS, conform Legii nr. 411/2004, articolul 43. Astfel, pentru un salariu brut de 6.000 de lei, dacă întreaga sumă constituie baza de calcul, contribuția aferentă Pilonului II este de 285 de lei, rezultată din calculul 6.000 × 4,75%.

Banii virați sunt transformați în unități de fond și înregistrați în contul individual. Administratorul investește activele fondului, iar valoarea economiilor se modifică în funcție de contribuțiile primite, de evoluția investițiilor și de costurile suportate. Din acest motiv, suma acumulată nu este determinată exclusiv de totalul banilor virați de-a lungul anilor.

Persoanele care nu cunosc numele fondului la care sunt înscrise pot utiliza aplicația disponibilă pe platforma Autorității de Supraveghere Financiară. Instrumentul permite identificarea fondului prin introducerea datelor personale solicitate.

Procedura presupune completarea numelui, prenumelui și codului numeric personal. Înainte de transmiterea solicitării, utilizatorul trebuie să confirme că a luat cunoștință de condițiile privind prelucrarea datelor, să declare că informațiile introduse îi aparțin și să își exprime consimțământul pentru prelucrarea acestora.

După completarea câmpurilor și apăsarea butonului „Caută”, aplicația poate indica fondul de Pilon II la care este înregistrată persoana, dacă aceasta este identificată în registrul participanților. Potrivit ASF, rezultatul poate fi obținut instantaneu.

Cunoașterea numelui fondului îi permite participantului să contacteze direct societatea care îl administrează. Astfel, poate solicita informații despre contul individual, despre contribuțiile alocate și despre valoarea economiilor la o dată recentă.

După identificarea administratorului, participantul poate solicita informații despre situația contului individual. Datele societăților autorizate pot fi consultate în registrul entităților supravegheate, disponibil pe site-ul ASF. O sursă importantă de informare este documentul transmis anual de administrator. Potrivit Legii nr. 411/2004, participanții trebuie informați în scris despre activul personal, numărul unităților de fond deținute și valoarea acestora, precum și despre situația societății de administrare.

Informarea este gratuită și trebuie transmisă până la 15 mai în fiecare an, conform Normei ASF nr. 19/2021. Documentul prezintă situația activului personal la data de 31 decembrie a anului precedent, astfel că valoarea indicată nu reflectă neapărat soldul existent în momentul consultării.

Administratorul poate trimite documentul în format fizic, la ultima adresă de corespondență comunicată de participant, sau prin mijloace electronice. Dacă informarea nu a fost primită, persoana poate contacta societatea pentru a verifica datele de contact înregistrate și modalitățile prin care poate obține documentul.

Pentru informații mai recente decât cele prezentate în raportarea anuală, participantul se poate adresa administratorului fondului. Societatea poate furniza date despre valoarea actuală a contului, în funcție de informațiile disponibile la momentul solicitării.

Datele despre contribuțiile virate către Pilonul II pot fi consultate și prin contul personal de pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Instituția precizează că informațiile sunt disponibile prin Spațiul Privat Virtual (SPV).

Aceste date ajută participantul să urmărească înregistrarea contribuțiilor, însă trebuie diferențiate de valoarea totală a economiilor. Contribuțiile reprezintă sumele alocate contului, în timp ce activul personal reflectă valoarea unităților de fond deținute la momentul calculului.

Pentru a afla soldul actual, participantul trebuie să consulte informațiile furnizate de administratorul fondului. Suma este determinată prin raportare la numărul unităților de fond înregistrate în cont și la valoarea lor la zi.

Prin urmare, consultarea portalului CNPP și verificarea contului la administrator oferă informații diferite, dar complementare: primele vizează contribuțiile înregistrate, iar cele din urmă permit verificarea valorii economiilor acumulate.

Contribuțiile participanților sunt reunite în fond și investite de administrator. Pentru evidența individuală a economiilor, fiecare sumă alocată este transformată în unități de fond, care sunt înregistrate în contul persoanei.

O unitate de fond reprezintă o parte din fondul de pensii și are o valoare exprimată în lei. Această valoare rezultă din împărțirea activului net al fondului la numărul total de unități emise și se modifică în funcție de evoluția activelor în care sunt investiți banii.

Activul personal al participantului se calculează prin înmulțirea numărului de unități deținute cu valoarea unei unități la data evaluării. Atunci când sunt virate noi contribuții, contul poate primi unități suplimentare, ceea ce modifică numărul total de unități deținute.

Valoarea totală a economiilor depinde, așadar, de două elemente: numărul unităților din cont și valoarea individuală a acestora. Chiar dacă numărul unităților rămâne neschimbat, suma acumulată poate crește sau scădea atunci când se modifică valoarea unei unități.

Calculul poate fi explicat printr-un exemplu ipotetic. Dacă un participant deține 1.000 de unități de fond, iar fiecare unitate valorează 30 de lei, activul personal este de 30.000 de lei. Suma rezultă din înmulțirea numărului de unități cu valoarea fiecăreia.

Dacă valoarea unei unități ajunge ulterior la 31 de lei, iar participantul deține în continuare 1.000 de unități, suma din cont crește la 31.000 de lei. În schimb, dacă valoarea unei unități scade la 29 de lei, valoarea totală a acelorași unități ajunge la 29.000 de lei.

Aceste valori sunt ipotetice și au rolul de a ilustra mecanismul de calcul. În practică, numărul unităților se poate modifica prin alocarea unor noi contribuții, iar valoarea acestora depinde de evoluția investițiilor fondului.

Prin urmare, valoarea contului nu trebuie confundată cu suma contribuțiilor virate de-a lungul timpului. Activul personal reflectă valoarea unităților deținute la data evaluării și se poate modifica atât prin alocarea unor contribuții noi, cât și prin fluctuațiile valorii unităților de fond.

Unii administratori trimit notificări prin e-mail atunci când o nouă contribuție este alocată contului individual. Aceste mesaje pot indica suma virată, însă informația nu reprezintă automat valoarea totală a economiilor acumulate.

Dacă e-mailul menționează valoarea unei contribuții, aceasta se referă la viramentul respectiv. Pentru a afla soldul total, participantul trebuie să identifice informația indicată drept „valoarea contului” sau „activ personal”, dacă aceasta apare în notificare.

Valoarea economiilor poate fi verificată și prin celelalte instrumente de informare puse la dispoziție de administrator. În cazul în care mesajul conține deja soldul contului exprimat în lei, participantul nu trebuie să calculeze separat valoarea unităților pentru a afla suma acumulată.

Informarea anuală transmisă de administrator prezintă numărul unităților de fond deținute și valoarea acestora la data de referință. Documentul poate fi folosit pentru verificarea situației contului, însă valoarea indicată poate diferi de cea actuală dacă între timp au fost alocate noi contribuții sau s-a modificat valoarea unităților.

Plata economiilor acumulate la Pilonul II se face atunci când sunt îndeplinite condițiile legale pentru deschiderea dreptului la plată. Suma luată în calcul depinde de valoarea activului personal și de regulile aplicabile la data solicitării.

De exemplu, un activ personal de 30.000 de lei ar reprezenta, în mod ipotetic, suma acumulată luată în calcul pentru plată. Această valoare nu trebuie interpretată ca o pensie lunară de 30.000 de lei, ci ca valoarea economiilor existente în cont, înainte de aplicarea eventualelor deduceri. Banii nu pot fi retrași oricând, la cererea participantului. Dreptul la plată se deschide în condițiile stabilite de lege, inclusiv la pensionarea pentru limită de vârstă sau în cazul pensionării pentru invaliditate. În situația decesului participantului, drepturile cuvenite pot fi solicitate de moștenitori, potrivit prevederilor aplicabile.

Conform regulilor aplicabile în prezent, persoana îndreptățită poate solicita plata integrală sau plata eșalonată pe o perioadă de cel mult cinci ani. Pentru plata în rate, norma ASF prevede tranșe lunare de minimum 500 de lei, cu excepția ultimei rate. Din sumele de plată se scad deducerile legale și, după caz, comisioanele bancare sau taxele poștale.

Legea nr. 2/2026 privind plata pensiilor private este prevăzută să intre în vigoare la 5 ianuarie 2027. Actul normativ include dispoziții tranzitorii, motiv pentru care modalitățile efective de plată trebuie verificate în funcție de regulile aplicabile la data solicitării. Suma netă încasată poate fi diferită de valoarea brută a activului personal. În plus, soldul existent în prezent nu permite stabilirea cu precizie a economiilor care vor fi disponibile la pensionare, deoarece până atunci pot fi virate alte contribuții, iar valoarea unităților de fond se poate modifica.

Banii sunt investiți pe piețele financiare, astfel că valoarea contului poate fluctua. Evoluția depinde de rezultatele investițiilor și de costurile suportate de fond. Din acest motiv, două persoane care au contribuit cu sume egale pot ajunge să aibă economii diferite, în funcție de fondul la care sunt înscrise și de evoluția activelor administrate.

Nu toate persoanele își amintesc să fi ales personal fondul de pensii private la care sunt înregistrate. Legea nr. 411/2004 prevede că persoanele obligate să adere, care nu fac o alegere în termen de patru luni de la apariția obligației, sunt repartizate aleatoriu la un fond de către instituția de evidență.

Repartizarea permite înregistrarea persoanei în sistem chiar dacă aceasta nu a selectat în mod direct o societate de administrare. Fondul poate fi identificat ulterior prin aplicația online disponibilă pe platforma ASF.

Administratorul trebuie să informeze în scris persoanele repartizate în termen de 30 de zile de la notificarea primită de la instituția de evidență. Informarea trebuie să precizeze numele fondului de pensii private și denumirea societății care îl administrează.

Dacă participantul dorește să verifice situația actuală, poate utiliza aplicația ASF și poate solicita ulterior administratorului informații despre contul individual. Identificarea fondului permite și compararea informațiilor despre economiile acumulate cu datele disponibile în documentele anuale.

Persoanele care doresc ca economiile lor să fie administrate de o altă societate pot solicita transferul la un alt fond de pensii administrat privat. Procedura poate fi începută după plata primei contribuții la fondul la care participantul este deja înscris, potrivit Normei ASF nr. 26/2014. Primul pas este contactarea administratorului fondului ales. Participantul trebuie să semneze un nou act individual de aderare și să își exprime opțiunea de transfer. Noul administrator îi pune la dispoziție documentul de aderare și formularul necesar notificării societății de la care pleacă.

Semnarea documentelor se poate face pe hârtie, pe un suport informatic specializat, prin semnătură biometrică sau cu semnătură electronică calificată. Ulterior, participantul trebuie să transmită administratorului actual o notificare scrisă, însoțită de o copie a noului act de aderare și de o copie a actului de identitate valabil la data depunerii.

Documentele pot fi trimise și în format electronic. Potrivit Legii nr. 411/2004, notificarea trebuie făcută cu 30 de zile calendaristice înainte de aderarea efectivă la noul fond. Participarea la fondul anterior încetează la data transferului sumelor, moment de la care începe participarea la noul fond. Transferurile sunt procesate și validate lunar, iar calendarul depinde de depunerea documentației complete.

Dacă toate documentele necesare nu sunt depuse până la data de 15 a lunii, termenul se prelungește până la data de 15 a lunii următoare, potrivit normei ASF. După validarea transferului și virarea sumelor, noul administrator transmite participantului o informare privind disponibilitățile primite și unitățile de fond alocate.

Transferul poate presupune și o penalitate, în funcție de momentul solicitării. Dacă participantul cere mutarea economiilor înainte de împlinirea a doi ani de la data validării sale la fondul actual, administratorul poate reține o penalitate din activul personal net.

Penalitatea poate ajunge la cel mult 5%, iar procentul aplicabil este prevăzut în prospectul schemei de pensii. Reglementările ASF stabilesc și situațiile în care această penalitate nu se aplică.