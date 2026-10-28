Novak Djokovic, reacție după rezultatul alegerilor din Serbia: Sunt foarte mulțumit

Novak Djokovic a comentat rezultatul alegerilor parlamentare din Serbia, declarându-se mulțumit de victoria „Listei Studenților”. Tenismenul sârb și-a exprimat aprecierea față de studenții și tinerii care au participat la proteste și au rezistat presiunilor, într-un context tensionat în țara sa natală.

Poziția sa publică în sprijinul mișcării studențești a generat critici din partea unor conaționali și a contribuit la conflictul cu Aleksandar Vučić.

Declarațiile au fost făcute în perioada în care Djokovic se află la Basel, în Elveția, unde participă la turneul de tenis programat în această săptămână.

Înaintea debutului în competiție, sportivul a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre revenirea sa la acest turneu, pregătirea pentru meciuri și preferința pentru suprafețele de joc indoor.

Tenismenul sârb și-a exprimat satisfacția față de rezultatul scrutinului și a transmis un mesaj de susținere pentru studenții și tinerii implicați în protestele din Serbia.

„Sunt foarte mulțumit! Tot respectul pentru studenții și tinerii care au luptat și au demonstrat o mare rezistență în fața presiunilor. Felul în care s-au comportat este, într-adevăr, un motiv de mândrie pentru toți oamenii, nu doar pentru cei din Serbia.”

Djokovic a vorbit și despre speranțele sale privind viitorul țării, după rezultatul electoral. Potrivit declarației sale, victoria le oferă cetățenilor motive să privească înainte cu încredere.

„Victoria este asigurată, iar acum cu toții avem speranță în țara noastră, că va merge înainte și că ne vom putea bucura de viitor”, a declarat Novak Djokovic, citat de Sportal.

Sportivul a susținut public protestele studenților, poziție care l-a plasat în dezacord cu Aleksandar Vučić. Potrivit informațiilor prezentate de presa sârbă, tensiunile politice și criticile primite în țara natală au precedat mutarea sa în Grecia, în urmă cu aproximativ un an.

Susținerea manifestată de Djokovic față de studenții care au condus protestele din ultimii ani i-a atras critici din partea unor conaționali. La un moment dat, tenismenul a fost numit „trădător” de unele persoane din Serbia, pe fondul poziției sale publice.

Ulterior, campionul sârb s-a stabilit în Glyfada, un cartier exclusivist din sudul Atenei, alături de soția sa, Jelena, și de cei doi copii ai lor, Ștefan și Tara. Mutarea în Grecia a venit după perioada în care Djokovic a fost implicat în dezbaterea publică legată de protestele studențești și de situația politică din Serbia.

Înainte de a ajunge în Elveția, Novak Djokovic s-a antrenat timp de câteva zile la Belgrad, săptămâna trecută. Cu această ocazie, el a acordat un interviu exclusiv pentru Sportal, după care a plecat la Basel pentru a-și continua pregătirea în vederea participării la turneu.

Primul său meci este programat miercuri, de la ora 15:30, împotriva francezului Ugo Humbert. Înaintea debutului, Djokovic a susținut o conferință de presă în care a vorbit despre revenirea la competiția elvețiană, pe care nu a mai disputat-o de 15 ani.

„Nu am mai jucat la Basel de 15 ani și de atunci s-au întâmplat multe lucruri de care sunt mândru atât personal, cât și profesional. Sunt foarte încântat să fiu aici.”

Tenismenul a explicat că participarea la turneul de la Basel nu a fost planificată de la început, însă a decis ulterior să joace în Elveția înainte de competiția de la Paris. Djokovic a precizat că preferă turneele desfășurate în sală, mai ales în această etapă a carierei sale, când temperaturile foarte ridicate reprezintă un dezavantaj.

„Nu a fost planificat așa la început, apoi am spus că voi veni aici înainte de Paris. Îmi place să joc în interior, mai ales acum, în această etapă a carierei mele, căldura extremă nu este ceva ce-mi place. Să joc în interior este mai bine, pot economisi mai multă energie și sper să mă simt bine. Începutul turneului este întotdeauna important pentru mine, în turnee ca acesta, unde tragerea la sorți este mică, unde un adversar dificil vine imediat. M-am antrenat bine în ultimele zile, mă bucur să fiu aici, în Elveția.”

În conferința de presă, Djokovic a vorbit și despre contribuția unor nume importante ale tenisului elvețian, precum Roger Federer, Stan Wawrinka și Martina Hingis. Sportivul a făcut referire la moștenirea lăsată de aceștia și la importanța tenisului în Elveția.

„Îi aveți pe Federer, Wawrinka, care își vor lua „la revedere” săptămâna aceasta, Hingis, ați lăsat o moștenire destul de bună în tenis, tenisul este înțeles aici și sunt foarte bucuros să fiu aici, unde este moștenit. Abia aștept să intru pe teren”, a declarat Novak Djokovic.

Jucătorul sârb și-a continuat astfel pregătirile pentru debutul la Basel, turneu la care revine după o pauză de 15 ani, în timp ce declarațiile sale despre rezultatul alegerilor parlamentare din Serbia au readus în atenție poziția publică pe care a adoptat-o față de protestele studențești.