România, cea mai scumpă piață a energiei electrice din Europa. Prețul a depășit Bulgaria și Ungaria

România a înregistrat miercuri, 28 octombrie 2026, cel mai ridicat preț mediu zilnic al energiei electrice dintre cele 34 de piețe europene pentru care existau date complete. Prețul angro a ajuns la 31,09 eurocenți/kWh, depășind nivelurile din Bulgaria și Ungaria, potrivit platformei kWhPrice.eu. Diferențele față de piețele din vestul și nordul Europei sunt considerabile, însă aceste valori nu reprezintă tarifele finale plătite de consumatori.

Potrivit datelor publicate de platforma kWhPrice.eu, prețul mediu zilnic al energiei electrice din România a ajuns miercuri, 28 octombrie, la 31,09 eurocenți/kWh.

Bulgaria a înregistrat o medie de 30,51 eurocenți/kWh, iar Ungaria s-a situat la 30,33 eurocenți/kWh.

Prețurile au fost mai reduse în alte piețe importante din Europa. În Austria, media a fost de 27,16 eurocenți/kWh, în Franța de 25,27 eurocenți/kWh, iar în Germania de 24,92 eurocenți/kWh.

Diferența față de unele piețe din nordul continentului a fost și mai mare. În Finlanda, prețul mediu a fost de numai 0,85 eurocenți/kWh, în timp ce zona suedeză SE1 a înregistrat cea mai mică medie din clasamentul analizat, de 0,72 eurocenți/kWh.

Datele se referă la piața angro pentru ziua următoare și reflectă prețurile stabilite pentru livrarea energiei electrice în data de 28 octombrie.

Pe lângă diferențele dintre state, datele arată variații importante ale prețurilor și în interiorul aceleiași zile.

În România, cel mai mic preț pentru 28 octombrie a fost de 21,25 eurocenți/kWh, înregistrat în intervalul 00:30-00:45.

La polul opus, cel mai ridicat preț a ajuns la 43,46 eurocenți/kWh, în intervalul 21:15-21:30.

Diferența dintre cele două valori a fost de 22,21 eurocenți/kWh, ceea ce evidențiază fluctuațiile care pot apărea în funcție de cererea și oferta de electricitate.

Prețurile sunt stabilite pe intervale de livrare și pot fi influențate de disponibilitatea producției, consumul estimat și condițiile de funcționare ale pieței.

Diferențele dintre piețele europene sunt influențate de mai mulți factori, printre care structura producției de energie electrică, consumul, disponibilitatea centralelor și capacitatea de interconectare dintre state.

Producția din surse regenerabile, precum energia hidro și eoliană, poate contribui la reducerea prețurilor în anumite intervale, în timp ce cererea ridicată sau limitările din sistemele energetice pot pune presiune asupra costurilor.

În cazul piețelor din sud-estul Europei, inclusiv România, Bulgaria și Ungaria, prețurile pot fi influențate și de fluxurile transfrontaliere de energie electrică.

Totuși, clasamentul din 28 octombrie reflectă situația unei singure zile și nu indică faptul că România are permanent cea mai scumpă energie electrică din Europa.

Prețurile analizate sunt cele de pe piața angro, unde energia electrică este tranzacționată înainte de a ajunge la consumatorii finali.

Aceste valori nu reprezintă prețul efectiv de pe facturile gospodăriilor, deoarece tarifele finale includ și alte componente, precum distribuția, transportul, taxele, TVA și costurile furnizorului.

În cazul consumatorilor care au contracte la preț fix, modificările zilnice de pe piața angro nu determină automat creșterea imediată a facturilor.

În schimb, companiile care cumpără energie la prețuri corelate cu piața angro și consumatorii care au contracte dinamice pot fi mai expuși acestor fluctuații.

Un nivel ridicat al prețurilor angro poate influența costurile de aprovizionare ale furnizorilor și cheltuielile companiilor care utilizează cantități mari de electricitate.

Potrivit datelor kWhPrice.eu, România s-a situat pe primul loc dintre cele 34 de piețe europene cu date complete pentru 28 octombrie 2026. Clasamentul reflectă însă exclusiv prețurile medii zilnice angro, nu costurile finale suportate de consumatorii casnici.