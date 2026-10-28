Sateliții ruși ar fi ajutat rebelii houthi să atace ținte militare. O investigație dezvăluie cum ar fi intervenit Moscova

Sateliții ruși de recunoaștere ar fi contribuit la pregătirea unor atacuri cu rachete și drone lansate de grupările houthi și de milițiile susținute de Iran asupra unor obiective strategice din Arabia Saudită. O investigație realizată pe baza activității orbitale a identificat o legătură între deplasările sateliților militari ruși și 40 de atacuri desfășurate în ultimele luni. Printre țintele vizate s-au numărat infrastructura petrolieră saudită și baze aeriene care găzduiesc inclusiv echipamente militare occidentale. Autoritățile ruse nu au comentat acuzațiile.

Sateliții ruși de recunoaștere au fost identificați deasupra unor instalații petroliere și obiective militare din Arabia Saudită cu câteva zile înainte ca acestea să fie atacate de grupări armate susținute de Iran. Datele analizate indică o intensificare a activității orbitale în apropierea țintelor, atât înaintea loviturilor, cât și imediat după acestea.

Potrivit unei investigații publicate de Associated Press, compania privată Aurorah Geosignal Intelligence, specializată în informații geospațiale și cu sediul la Geneva, a examinat 40 de atacuri cu rachete și drone desfășurate între 1 iulie și 19 octombrie. Operațiunile au fost atribuite rebelilor houthi din Yemen și grupărilor armate din Irak, ambele susținute de Iran.

Analiza a identificat același tipar în toate cazurile investigate: sateliți guvernamentali și militari ruși au survolat zonele vizate în zilele premergătoare atacurilor, dar și ulterior.

„Am descoperit o corelație de 100% între activitatea sateliților și lovituri”, a declarat Nawaf Obeid, fondatorul AURORAH Geosignal Intelligence.

Concluziile companiei sugerează că Rusia ar putea furniza Iranului și aliaților săi regionali informații utilizate pentru identificarea obiectivelor militare și petroliere saudite. Atacurile asupra infrastructurii energetice au contribuit la creșterea prețurilor internaționale la energie.

Trei oficiali, printre care un reprezentant saudit și un lider important al mișcării houthi, alături de un analist privat de informații, au susținut că rebelii yemeniți și alte grupări apropiate Teheranului beneficiază de informații rusești și de tehnologii chineze.

Conform relatărilor, consilierii iranieni prezenți în zonele de conflict analizează informațiile primite și le transmit ulterior grupărilor aliate.

Ministrul adjunct saudit de externe responsabil de diplomația publică, Raed Krimli, a afirmat că Iranul și rebelii houthi primesc informații de la „anumite structuri din Rusia și China, uneori chiar comerciale”.

„Discutăm în mod regulat aceste probleme cu China și Rusia și vom continua să facem acest lucru”, a spus el.

Oficialii ruși nu au oferit un răspuns public acuzațiilor și nici concluziilor prezentate de Aurorah.

Cooperarea militară dintre Rusia și Iran include de mai mult timp transferuri de tehnologie pentru drone. Deși Moscova nu participă direct la conflictele din regiune, reprezentanți americani și europeni au afirmat anterior că Rusia furnizează informații Teheranului.

Unul dintre cele mai importante atacuri analizate s-a produs în dimineața zilei de 10 septembrie, când drone lansate din Irak au lovit trei stații de pompare ale conductei petroliere Est-Vest din Arabia Saudită. Operațiunea a determinat întreruperea transportului de petrol pe această rută strategică.

Conducta, cu o lungime de aproximativ 1.200 de kilometri, traversează teritoriul saudit și reprezintă o alternativă esențială pentru exporturile de petrol, în condițiile atacurilor iraniene asupra transportului maritim din Strâmtoarea Hormuz.

Infrastructura pornește din estul regatului, traversează Platoul Najd, unde ajunge la altitudini de peste 1.100 de metri, și coboară ulterior spre litoralul Mării Roșii. Stațiile de pompare sunt indispensabile pentru deplasarea petrolului de-a lungul acestui traseu.

Nawaf Obeid, cercetător în cadrul Departamentului de Studii de Război de la King’s College London și fost consilier al mai multor oficiali saudiți între 2004 și 2016, a explicat importanța acestor instalații pentru funcționarea conductei.

Din iulie, compania sa a monitorizat activitatea a 11 sateliți ruși din seria Kosmos-2600, observând că aceștia s-au concentrat asupra celor trei sectoare ale infrastructurii petroliere.

Potrivit cercetătorului, frecvența survolurilor a crescut în săptămânile anterioare atacurilor, inclusiv în orele imediat premergătoare și ulterioare operațiunilor. Acest comportament ar putea indica activități de recunoaștere pentru pregătirea loviturilor și evaluarea efectelor acestora.

Într-un alt incident, rebelii houthi au lansat mai multe rachete asupra bazei aeriene Regele Fahd din Taif, Arabia Saudită. Ministerul italian al Apărării a confirmat că atacul a provocat avarii hangarelor și unui avion de vânătoare Eurofighter Typhoon aparținând Italiei.

Forțele armate italiene mențin de mai mulți ani personal și echipamente militare în Arabia Saudită, în cadrul operațiunilor coaliției conduse de Statele Unite în Irak și Siria.

În cazul atacurilor asupra conductei petroliere și bazei aeriene, AURORAH a constatat o creștere de 50% a activității sateliților ruși în intervalele de 72 de ore dinaintea și de după lovituri, comparativ cu nivelurile înregistrate în iulie.

Obeid a atras atenția asupra faptului că la Taif a fost avariată o aeronavă militară italiană, nu unul dintre avioanele saudite staționate în aceeași bază. În opinia sa, selectarea unei asemenea ținte sugerează existența unor informații militare detaliate.

„Acest lucru indică un sprijin de informații extrem de specializat pe care houthii și iranienii pur și simplu nu îl au ”, a remarcat el.

Anterior, rebelii houthi avertizaseră statele străine să nu ofere sprijin militar Arabiei Saudite.

Pentru realizarea investigației, Aurorah a utilizat informații din surse deschise și alte date de intelligence, identificând 72 de sateliți ruși de recunoaștere din totalul celor peste 11.000 de obiecte spațiale aflate pe orbita Pământului.

Specialiștii au urmărit traiectoriile și manevrele sateliților, comparându-le cu operațiunile militare desfășurate la sol.

Obeid a recunoscut însă că societatea nu a interceptat comunicații care să demonstreze transmiterea efectivă a informațiilor către Iran sau grupările aliate. Prin urmare, analiza stabilește o corelație între activitatea orbitală și atacuri, fără să ofere o dovadă directă a transferului de date.

Cercetătorii au identificat totuși o concentrare repetată a sateliților ruși în apropierea obiectivelor strategice, în perioadele anterioare loviturilor. Potrivit fondatorului AURORAH, aceste observații indică posibilitatea ca datele colectate să fi fost transmise rebelilor houthi și grupărilor irakiene pentru stabilirea țintelor.

Modele asemănătoare au fost observate și în timpul atacurilor iraniene asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu, pe parcursul conflictului dintre Statele Unite și Iran, început în februarie.

„Aceasta este schimbarea fundamentală a echilibrului militar din regiune: sistemul de informații din spatele armelor devine la fel de important ca armele în sine”, a spus Obeid.

Adam Marsh, vicepreședinte al diviziei de soluții tehnologice din cadrul companiei californiene Leolabs, specializată în monitorizarea activității orbitale, a apreciat că această concentrare a sateliților corespunde comportamentului asociat operațiunilor de colectare a informațiilor.

El a explicat că Rusia poate respinge acuzațiile, în condițiile în care domeniul funcționează pe baza unor principii generale și nu există o autoritate specializată care să reglementeze asemenea activități.

„Cum poți măcar să oprești pe cineva?”, a întrebat el.

Un oficial familiarizat cu investigația privind atacurile recente din Arabia Saudită a susținut că informațiile disponibile indică implicarea sateliților ruși în sprijinirea rebelilor houthi și a grupărilor armate irakiene.

Printre obiectivele vizate s-au aflat stațiile de pompare ale conductei Est-Vest, dar și instalații militare utilizate de forțele americane.

Potrivit aceluiași oficial, informațiile furnizate de sateliți ar fi contribuit și la atacurile iraniene din martie asupra bazei aeriene Prince Sultan, unde un avion american de recunoaștere a suferit avarii grave.

Datele ar fi fost utilizate inclusiv pentru atacarea unei instalații CIA situate în complexul Ambasadei Statelor Unite din Riyadh.

Investigațiile asupra armamentului folosit de houthi au identificat, de asemenea, componente fabricate în Rusia și China, atât în rachete, cât și în drone, a precizat oficialul.

Informațiile satelitare rusești ar fi contribuit și la operațiunile militare desfășurate de rebelii houthi împotriva forțelor susținute de Arabia Saudită în războiul civil din Yemen.

Această posibilitate a fost susținută atât de Nawaf Obeid, cât și de un reprezentant important al mișcării houthi.

Aurorah a identificat un tipar distinct de activitate orbitală în apropierea obiectivelor atacate la 15 octombrie în orașul-port Aden, din sudul Yemenului. Atunci, rebelii au vizat palatul prezidențial și un centru de comandă din apropiere, utilizat de coaliția condusă de Arabia Saudită.

Un comportament orbital similar a fost observat și în legătură cu atacul asupra unui centru guvernamental de recrutare din provincia Shabwa, soldat cu moartea a 75 de recruți.

Un lider houthi de rang înalt a declarat, sub protecția anonimatului, că rebelii primesc informații satelitare rusești prin intermediul consilierilor iranieni aflați în Yemen. Aceste date sunt utilizate pentru identificarea și selectarea obiectivelor militare.

Interlocutorul a solicitat anonimatul pentru a putea discuta despre activitățile confidențiale desfășurate de reprezentanții Teheranului.

Mzahem Alsalum, analist de securitate care investighează de aproape zece ani grupările susținute de Iran și conduce în prezent o companie privată de informații, a explicat că specialiștii iranieni folosesc datele provenite de la sateliții ruși pentru întocmirea listelor de ținte și pregătirea informațiilor operaționale.

Reprezentantul houthi a mai afirmat că Iranul furnizează rebelilor echipamente militare moderne, inclusiv sisteme de control al dronelor și tehnologii care permit rachetelor să depășească sistemele de apărare antiaeriană.

Potrivit acestuia, echipamentele respective provin din mai multe surse: unele sunt dezvoltate în Iran, altele sunt achiziționate de pe piața comercială, iar o parte sunt furnizate de Rusia și China.

Liderul rebel a precizat însă că nu știe dacă autoritățile de la Moscova și Beijing au fost informate despre utilizarea acestor tehnologii în operațiunile militare din Yemen.