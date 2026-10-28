Ioana Ciocan vrea să schimbe titulaturile oficiale din România. Ministrul Culturii a cerut intervenția Institutului de Lingvistică: E necesar să fie clar că sunt femei

Ioana Ciocan, noul ministru al Culturii, dorește ca denumirile funcțiilor publice ocupate de femei să poată fi utilizate la feminin inclusiv în documentele oficiale. Aceasta a solicitat punctul de vedere al Institutului de Lingvistică pentru a clarifica posibilitatea modificării titulaturilor. Demersul urmărește inclusiv recunoașterea formei „ministră” în actele administrative și în decretele oficiale.

Ioana Ciocan consideră că utilizarea formei feminine a titulaturilor oficiale este necesară pentru evidențierea prezenței femeilor în politică, în condițiile în care acestea sunt încă slab reprezentate în funcțiile publice. Noul ministru al Culturii preferă să fie numită „ministră”, în locul formei masculine „ministru”, folosită în prezent în documentele oficiale.

Într-o intervenție la Digi24, aceasta a explicat că alegerea sa are legătură cu recunoașterea femeilor care își asumă responsabilități politice.

„Cred că sunt atât de puține femei în politică, încât e necesar să fie clar că sunt femei și să le marcăm pe cele care fac acest efort suplimentar”, a declarat Ioana Ciocan.

Oficialul a precizat că decizia de a utiliza termenul „ministră” a generat numeroase reacții pe rețelele sociale. Mai mulți utilizatori au contestat alegerea și i-au atras atenția că forma consacrată în documentele oficiale este cea masculină.

Ioana Ciocan a arătat că știa deja că termenul „ministră” este considerat colocvial în DOOM3, însă a decis să îl folosească în continuare.

„E foarte interesant că, în momentul în care am decis să folosesc ministra – și știam, bineînțeles, că este colocvial în DEX, adică DOOM3 zice clar: e colocvial –, am zis voi folosi ministră. Pe urmă, bineînțeles, pe Facebook s-au găsit foarte mulți oameni care să mă corecteze cu foarte mare eleganță și să îmi zică că trebuie să fiu ministru”, a explicat aceasta.

Ioana Ciocan dorește ca folosirea denumirilor feminine pentru funcțiile publice să fie reglementată legal, astfel încât acestea să poată apărea inclusiv în actele oficiale de numire. În acest scop, a transmis o solicitare Institutului de Lingvistică, pentru a afla dacă există posibilitatea recunoașterii acestor forme.

Demersul vizează inclusiv decretele prin care sunt numiți viitorii titulari ai portofoliului Culturii. Potrivit explicațiilor sale, atunci când funcția este ocupată de o femeie, documentul ar trebui să permită utilizarea termenului „ministră”.

„Am făcut prima dată o interogare la Institutul de Lingvistică în care îi întreb ce consideră că ar trebui să folosesc eu, dacă putem să facem aceste feminizări legale, în așa fel încât în decretul următorului ministru sau ministră – al 34-lea ministru al Culturii – să nu mai scrie ministru. Dacă este femeie, să scrie ministră”, a precizat Ioana Ciocan.

Solicitarea urmărește, așadar, clarificarea condițiilor în care formele feminine ale titulaturilor ar putea fi introduse în documentele administrative, fără a se limita la utilizarea lor în comunicarea publică.

Ioana Ciocan a explicat că utilizează deja titulatura „ministră” atunci când semnează anumite documente ale instituției pe care o conduce. Există însă o diferență între aceste acte și documentele oficiale pentru care trebuie respectată denumirea funcției prevăzută în decretul de numire.

În cazul actelor care impun utilizarea titulaturii oficiale, aceasta trebuie să păstreze forma „Ministrul Culturii”, motiv pentru care a considerat necesară consultarea Institutului de Lingvistică.

„Mai puțin actele ultra-ultra-oficiale, care, conform decretului, că așa am ajuns la Institutul de Lingvistică, trebuie să fie Ministrul Culturii. Deci, mă masculinizează”, a afirmat aceasta.

Prin solicitarea adresată specialiștilor în lingvistică, Ioana Ciocan urmărește să stabilească dacă denumirea feminină a funcției poate fi recunoscută și utilizată în mod oficial, inclusiv în documentele care necesită respectarea titulaturii din decret.

Ioana Ciocan este lector universitar și fondatoarea Art Safari, proiect cultural dedicat organizării expozițiilor de artă. Potrivit informațiilor prezentate pe site-ul său, aceasta a deținut funcția de comisar al României pentru Bienala de artă de la Veneția.

În activitatea sa profesională, a făcut parte din consiliul științific al Muzeului Național Cotroceni, precum și din Comitetul de înființare și organizare al Muzeului Ororilor Comunismului.

De asemenea, Ioana Ciocan a ocupat funcția de director general al Pavilionului de artă București – Art Safari, fiind implicată în organizarea și promovarea proiectelor expoziționale.

Pentru contribuțiile sale în domeniul cultural, aceasta a fost decorată cu medalia „Meritul Cultural”, Clasa a III-a, Categoria C – „Artele plastice”.