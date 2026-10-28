Au plătit mașinile, dar nu știu dacă le vor primi. Insolvența unui mare grup auto afectează mii de clienți

Mii de cumpărători din Germania așteaptă să afle dacă vor primi autoturismele pentru care au plătit integral sau parțial, după ce grupul auto König a intrat în insolvență. Deși au achitat sumele convenite pentru vehiculele comandate, clienții nu au primit încă toate clarificările privind livrarea acestora și modul în care vor fi gestionate plățile deja efectuate.

Pentru unii cumpărători, situația este și mai dificilă, deoarece au predat deja vechile autoturisme în contul celor noi. În aceste condiții, incertitudinea privește atât momentul în care ar putea intra în posesia mașinilor comandate, cât și recuperarea sumelor plătite, în cazul în care livrarea nu va mai fi posibilă.

Problemele au apărut după ce grupul auto König, cu sediul la Berlin, a solicitat intrarea în insolvență la sfârșitul lunii august. Potrivit informațiilor publicate de presa germană, dificultățile financiare afectează aproximativ 1.200 de angajați din circa 82 de locații, precum și mii de clienți care au încheiat contracte de achiziție pentru autoturisme.

Conform publicației de specialitate „Automobilwoche”, între 3.000 și 4.000 de clienți ar fi achitat integral sau parțial vehiculele comandate prin intermediul grupului auto. Printre persoanele afectate se numără și cumpărători care au predat deja mașinile vechi, urmând să le înlocuiască prin achizițiile contractate.

Problemele vizează și clienți interesați de autoturisme Renault și Dacia. Relatările din presa de specialitate indică faptul că, în cazul acestor două mărci, câteva sute de cumpărători sunt afectați de situația dealerului.

Dimensiunea dificultăților financiare este reflectată și de valoarea datoriilor companiei. Potrivit publicației „Welt”, obligațiile financiare ale grupului aflat în insolvență depășesc 212 milioane de euro.

În acest context, una dintre principalele preocupări ale clienților este dacă vehiculele pentru care au plătit vor putea fi livrate. Răspunsul depinde de verificarea contractelor individuale și de soluțiile care pot fi convenite pentru fiecare achiziție. Situația nu este identică pentru toți cumpărătorii, motiv pentru care procedurile trebuie analizate separat.

Primele informații favorabile pentru clienți au apărut după încheierea unor acorduri cu producătorii auto Renault și Stellantis. O purtătoare de cuvânt a administratorului judiciar a declarat pentru BILD că înțelegerile cu cele două companii au fost deja încheiate.

Stellantis este un grup auto european care reunește mai multe mărci comercializate și prin rețeaua de dealeri König. Acordurile reprezintă un pas în procesul de identificare a soluțiilor pentru cumpărătorii afectați, însă nu garantează că toate autoturismele achitate vor fi livrate.

Administratorul judiciar continuă verificările pentru a stabili ce vehicule mai pot ajunge la clienți și cum vor fi tratate sumele plătite înainte de declanșarea procedurii de insolvență. Reprezentanta acestuia a explicat pentru BILD: „Lucrăm intens pentru a găsi soluții adecvate pentru cât mai mulți clienți. Ce vehicule pot fi livrate și cum vor fi gestionate plățile deja efectuate rezultă din verificarea în curs a fiecărui contract în parte”.

Clienții urmează să primească informații oficiale pe măsură ce sunt analizate situațiile individuale. Comunicările vor fi transmise treptat, cu respectarea cerințelor legale aplicabile procedurii de insolvență, astfel încât fiecare cumpărător să afle ce opțiuni există în cazul propriei achiziții, informează ziarulromanesc.de.

Pe lângă verificarea contractelor de vânzare, soluționarea cazurilor depinde și de relația cu instituțiile financiare implicate în achiziția autoturismelor. Băncile care asigură finanțarea vânzărilor și a contractelor de leasing fac parte din procesul de clarificare a situației clienților.

Purtătoarea de cuvânt a administratorului judiciar a precizat pentru publicația germană: „Suntem în strânsă legătură cu băncile care asigură finanțarea vânzărilor”.

Implicarea instituțiilor de finanțare este relevantă pentru stabilirea modului în care vor fi tratate contractele și plățile deja realizate. În funcție de situația fiecărui cumpărător, verificările trebuie să stabilească dacă livrarea poate continua și cum pot fi gestionate obligațiile asumate de părți.

Pentru persoanele care au plătit deja mașinile, dar nu le-au primit, următoarele comunicări oficiale sunt esențiale pentru clarificarea situației. Aceeași incertitudine îi privește și pe cei care au predat autoturismele vechi, deoarece trebuie stabilit cum vor fi soluționate contractele încheiate înainte de intrarea grupului în insolvență.

În paralel cu demersurile pentru clienți, există informații privind continuarea plăților destinate angajaților. Salariile personalului grupului König ar urma să fie acoperite și în luna noiembrie prin indemnizația de insolvență.

Totodată, sunt purtate discuții cu posibili investitori interesați de preluarea companiei. Potrivit informațiilor apărute în presa germană, printre numele vehiculate se află AVAG Holding, cu sediul la Augsburg, unul dintre cele mai mari grupuri de comerț auto din Europa.

Administratorul judiciar a confirmat că discuțiile cu potențiali investitori sunt în desfășurare, însă nu a făcut publice identitățile celor interesați de o eventuală preluare. Informațiile disponibile nu indică, deocamdată, că ar fi fost finalizată o tranzacție.

Referitor la posibilii cumpărători ai companiei, reprezentanta administratorului judiciar a transmis: „Din motive de confidențialitate convenite de comun acord, nu comentăm situația unor potențiali interesați individuali”.