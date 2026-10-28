Rareș Bogdan, despre planurile sale: nu vrea să conducă PNL, ci să ajungă miliardar

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan afirmă că nu își dorește să ajungă președintele partidului sau prim-ministru, ci vrea să se concentreze pe dezvoltarea afacerilor și atragerea investițiilor străine în România.

Liberalul susține că intenționează să își folosească experiența politică și relațiile profesionale pentru a convinge companii importante să investească pe piața românească. Acesta spune că dorește să își continue activitatea în Parlamentul European și să contribuie la dezvoltarea economiei prin promovarea oportunităților de afaceri și susținerea proiectelor care pot genera locuri de muncă.

Rareș Bogdan consideră că implicarea sa în politică poate fi utilă pentru atragerea capitalului, fără să fie necesară ocuparea unei funcții guvernamentale.

„Vreau să devin miliardar, vreau să fiu multimilionar. Nu vreau să devin prim-ministru. Eu vreau să fac business, vreau politică, reprezentare și să aduc business în România. Sunt numai milionar, nu multimilionar. Nu vreau să fiu președinte de partid”, a declarat Rareș Bogdan.

Europarlamentarul liberal susține că activitatea sa la Bruxelles îi permite să promoveze interesele economice ale României și să faciliteze apropierea dintre companiile mari și piața locală. Acesta afirmă că intenționează să continue demersurile de reprezentare și atragere a investițiilor, fără să intre în componența Guvernului.

Rareș Bogdan spune că este dispus să sprijine activitatea premierilor și a miniștrilor Economiei, indiferent de persoanele care ocupă aceste funcții. El afirmă că poate contribui la atragerea unor investiții de ordinul miliardelor și că își propune să aducă în România capital care să susțină dezvoltarea economică.

„Stau în politică, fac treabă grozavă la Parlamentul European. Reprezint România, aduc lucruri grozave pentru că mă pricep la asta. Voi face asta în continuare, dar nu intru în Executiv, sunt alții mai buni decât mine. Sprijin orice prim-ministru, orice ministru al Economiei. Le aduc miliarde, am capacitatea asta. Aduc business pentru România, bani care să curgă în România”, a mai spus Rareș Bogdan, la Gândul.

Liberalul face diferența între desfășurarea unor activități comerciale cu instituțiile statului și atragerea de companii care să investească în economia românească. Potrivit declarațiilor sale, obiectivul este să faciliteze venirea investitorilor și să contribuie la dezvoltarea mediului de afaceri, nu să obțină contracte cu statul.

Rareș Bogdan afirmă că își dorește să acționeze ca reprezentant al intereselor economice ale României în relația cu investitorii străini. Acesta susține că a încercat să aducă firme pe piața locală, însă unele dintre propunerile sale s-au lovit de refuzuri.

„Nu vreau business cu statul, vreau să aduc business către statul român. Am adus companii care au primit zid. Deci vă spun o chestiune, vreau să fiu lobbist pentru țara mea. Să aduc locuri de muncă, să arăt că se trăiește mai bine. Să se trăiască în câțiva ani mai bine în România decât în sudul Spaniei, decât în sudul Italiei, decât în Grecia, decât în nordul Germaniei”, a continuat europarlamentarul.

Acesta leagă atragerea investițiilor de posibilitatea creării unor noi locuri de muncă și de îmbunătățirea nivelului de trai. În viziunea sa, dezvoltarea mediului de afaceri ar putea contribui la creșterea atractivității României în comparație cu alte regiuni europene.

Europarlamentarul consideră însă că rezultatele acestor demersuri depind și de modul în care autoritățile înțeleg rolul investițiilor și al capitalului românesc în economie. El susține că este nevoie de colaborare cu un guvern dispus să sprijine mediul de afaceri și să faciliteze proiectele de investiții.

Întrebat despre condițiile în care ar putea să își atingă obiectivele, Rareș Bogdan a afirmat că disponibilitatea autorităților de a colabora cu investitorii reprezintă un factor important. Acesta susține că demersurile sale pot avea rezultate dacă există parteneri politici care înțeleg contribuția mediului de afaceri la dezvoltarea țării.

Liberalul afirmă că va continua să promoveze România în discuțiile cu membrii Parlamentului European și cu reprezentanții companiilor mari. El spune că încearcă să le transmită potențialilor investitori că piața românească oferă oportunități și că investițiile pot fi realizate în condiții de siguranță.