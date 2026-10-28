Coșul zilnic de cumpărături ar putea deveni mai scump. Ce anunță giganții din industria alimentară

Cele mai mari companii din industria alimentară și a bunurilor de larg consum, printre care Coca-Cola, Procter & Gamble, Nestlé și Reckitt, avertizează că prețurile produselor ar putea crește din nou anul viitor.

Majorările sunt luate în calcul pe fondul scumpirii energiei, materiilor prime și transportului, pe fondul războiului dintre SUA și Iran. Producătorii de detergent, băuturi răcoritoare, gustări și alte bunuri de consum încearcă să găsească un echilibru între acoperirea cheltuielilor suplimentare și menținerea vânzărilor.

Situația este complicată de faptul că mulți consumatori rămân reticenți în privința cheltuielilor pentru produse alimentare de marcă, ale căror prețuri au crescut deja în ultimii ani.

În Statele Unite, facturile ridicate la benzină și alimente reprezintă un factor important în contextul alegerilor intermediare programate pentru săptămâna viitoare, potrivit informațiilor prezentate în articolul original.

Presiunile generate de război se adaugă dificultăților cu care se confruntă producătorii de alimente, băuturi și bunuri de larg consum încă de la începutul pandemiei. Vânzările au rămas slabe, în condițiile în care cumpărătorii au devenit mai prudenți și au ezitat să achiziționeze produse ambalate de marcă, tot mai scumpe.

Anul trecut, companiile au trebuit să gestioneze și efectele tarifelor vamale impuse de președintele american Donald Trump asupra bunurilor importate. Aceste presiuni au complicat eforturile producătorilor de a-și proteja marjele de profit fără să transfere integral costurile suplimentare către clienți.

David Wagner, șeful diviziei de acțiuni și manager de portofoliu la Aptus Capital Advisors, investitor în PepsiCo, a explicat că posibilitățile companiilor de a absorbi noile cheltuieli sunt tot mai limitate. „Prețul este ultima pârghie pe care o mai au aceste companii și o atrag către un consumator care este deja hotărât să plătească mai mult”, a declarat acesta.

Directorul general al Coca-Cola, Henrique Braun, a avertizat că presiunile asupra consumatorilor ar putea continua până în 2027. „Observăm presiuni crescute asupra costurilor… determinate de creșterea costurilor logistice și de transport”, a declarat el, în timp ce compania și-a majorat previziunile anuale de profit.

Pentru producători, una dintre principalele provocări este să stabilească până la ce nivel pot majora prețurile fără să determine consumatorii să renunțe la anumite produse. Companiile trebuie să țină cont de puterea de cumpărare și de disponibilitatea clienților de a accepta noi scumpiri, în special pentru produsele care nu sunt considerate esențiale.

Președintele producătorului elvețian de ciocolată Lindt & Sprüngli a declarat că societatea a întâmpinat dificultăți după ce a evaluat greșit reacția consumatorilor la majorările de prețuri. Declarația a venit la câteva zile după ce compania și-a demis directorul general, pe fondul îngrijorărilor legate de performanța acesteia.

Companiile au tot mai puține posibilități de a absorbi creșterea cheltuielilor fără să modifice prețurile. În același timp, majorările pot afecta volumele de vânzări, dacă o parte dintre clienți aleg produse mai ieftine sau reduc cantitățile cumpărate.

Directorul general al Reckitt, Kris Licht, a declarat că Europa și America de Nord se numără printre regiunile în care consumatorii resimt puternic presiunile asupra bugetelor. Compania, cunoscută pentru produse precum Durex, trebuie să decidă ce parte din costurile suplimentare poate transfera în prețurile finale și ce parte poate compensa prin măsuri comerciale. Licht a explicat că producătorii trebuie să analizeze atent raportul dintre scumpiri și cheltuielile promoționale, pentru a limita efectele asupra cererii.

„Probabil va trebui să stabilim prețuri mai mari la acest nivel al costurilor materiilor prime și al costurilor de producție”, a explicat acesta. Declarația a venit după ce Reckitt și-a redus previziunile anuale privind veniturile, iar acțiunile companiei au scăzut cu aproximativ 5% marți. Evoluția reflectă presiunile cu care se confruntă producătorii atunci când costurile cresc, iar perspectivele privind vânzările devin mai puțin favorabile.

Directorul financiar al Procter & Gamble, Andre Schulten, a descris o situație similară. Compania, care produce detergenții Tide, și-a majorat săptămâna trecută estimarea privind impactul negativ al costurilor, de la un miliard de dolari la 1,4 miliarde de dolari, pe fondul scumpirii materiilor prime, energiei și transportului.

Schulten a explicat că amploarea presiunilor asupra costurilor face dificilă absorbția acestora fără modificarea prețurilor. „La acest nivel de presiune asupra mărfurilor… industria, în general, crește prețurile, deoarece nu există nicio modalitate de a recupera acest nivel de presiune asupra mărfurilor fără stabilirea prețurilor”, a spus reprezentantul companiei.

În ultimul trimestru, prețurile și vânzările Procter & Gamble s-au menținut stabile, însă creșterea cheltuielilor a afectat semnificativ marjele de profit. Brian Mulberry, strateg-șef de piață la Zacks Investment Management, a arătat că producătorii trebuie să țină cont de sensibilitatea consumatorilor la prețuri, mai ales în cazul produselor alimentare și al gustărilor.

„Consumatorii cheltuiesc în continuare dacă văd valoarea… dar probabil că suntem aproape de limita superioară a prețului pe care consumatorii sunt dispuși să îl plătească pentru gustări”, a declarat Mulberry.

PepsiCo a alternat în acest an majorările și reducerile de prețuri, încercând să stimuleze vânzările slabe. Strategia nu a eliminat însă toate dificultățile, iar marja de profit a companiei a scăzut în ultimul trimestru, potrivit informațiilor prezentate în articolul original.

Creșterea prețurilor poate determina consumatorii să cumpere mai puțin, chiar și atunci când produsele provin de la mărci consacrate. Directorul financiar al Nestlé, Anna Manz, a declarat săptămâna trecută că volumele vândute pot scădea pe termen scurt după majorările de prețuri, pe măsură ce clienții se adaptează la noile niveluri.

Declarația vine într-un moment în care compania a raportat o creștere trimestrială a volumelor mai rapidă decât cea a prețurilor, pentru prima dată din 2024. Evoluția indică importanța cantităților comercializate pentru performanța producătorilor, într-o perioadă în care scumpirile riscă să afecteze cererea.

Manz a avertizat că presiunile asupra cheltuielilor de producție nu au dispărut. „Privind în perspectivă, există din nou o oarecare presiune în creștere asupra costurilor de producție”, a declarat directorul financiar al Nestlé.

În același timp, compania urmărește să limiteze efectele scumpirilor asupra consumatorilor și să evite pierderea clienților pe termen mediu. „Vom reduce prețurile în măsura în care putem fără a afecta penetrarea consumatorilor pe termen mediu”, a spus Anna Manz.