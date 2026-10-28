Cererile de azil în România au crescut cu 48,5% în 2026. IGI anunță peste 1.300 de solicitări în doar 9 luni
SURSA FOTO: Dreamstime - Migranți
Numărul cererilor de azil depuse în România a crescut semnificativ în primele nouă luni ale anului 2026. Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) a înregistrat, la nivel național, 1.369 de solicitări, cu 48,5% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Cele mai multe cereri au provenit de la cetățeni din Ucraina, Siria, Sudan și Afganistan. Solicitările au fost preluate de structurile IGI, Poliția de Frontieră și alte instituții competente.
Cererile de azil în România au ajuns la 1.369 în primele nouă luni din 2026
Numărul cererilor de azil în România a înregistrat o creștere de 48,5% în perioada ianuarie–septembrie 2026, comparativ cu intervalul corespunzător al anului precedent, potrivit datelor comunicate miercuri de Inspectoratul General pentru Imigrări.
Conform statisticilor oficiale, în primele nouă luni ale acestui an au fost depuse 1.369 de solicitări de azil, față de 922 în aceeași perioadă din 2025. Diferența este de 447 de cereri, ceea ce confirmă majorarea raportată de instituție.
Datele prezentate de IGI includ solicitările înregistrate la toate structurile competente de pe teritoriul României, nu doar pe cele depuse direct la centrele Inspectoratului General pentru Imigrări.
Poliția de Frontieră a înregistrat 52,7% din totalul cererilor de azil
Repartizarea cererilor de azil în funcție de instituțiile la care au fost depuse arată că peste jumătate dintre solicitări au fost înregistrate la structurile Poliției de Frontieră.
Astfel, 721 de cereri, reprezentând 52,7% din totalul național, au fost preluate de Poliția de Frontieră în primele nouă luni ale anului 2026.
În aceeași perioadă, structurile Inspectoratului General pentru Imigrări au înregistrat 633 de solicitări, echivalentul a 46,2% din totalul cererilor de azil depuse în România.
Alte 15 cereri, reprezentând 1,1% din total, au fost înregistrate la alte structuri competente.
Distribuția solicitărilor, potrivit datelor comunicate de IGI, este următoarea:
|Instituția
|Număr de cereri
|Pondere
|Poliția de Frontieră
|721
|52,7%
|Inspectoratul General pentru Imigrări
|633
|46,2%
|Alte structuri competente
|15
|1,1%
|Total
|1.369
|100%
Centrul pentru solicitanții de azil din București a preluat 251 de cereri
Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil București a înregistrat cel mai mare număr de solicitări dintre structurile Inspectoratului General pentru Imigrări, în perioada ianuarie–septembrie 2026.
Reprezentanții instituției au precizat că centrul din Capitală a concentrat o parte importantă a cererilor depuse direct la structurile IGI.
„În ceea ce privește cererile depuse la toate structurile instituției noastre, cele mai multe au fost înregistrate la Centrul Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanții de Azil București”, informează IGI.
Potrivit datelor oficiale, la centrul din București au fost înregistrate 251 de cereri de azil. Acestea reprezintă 39,7% din totalul celor 633 de solicitări depuse la structurile Inspectoratului General pentru Imigrări.
Raportat la cele 1.369 de cereri înregistrate la nivel național, solicitările preluate de centrul din București au reprezentat 18,3%.
Ucraina, Siria, Sudan și Afganistan se numără printre principalele țări de proveniență
Datele Inspectoratului General pentru Imigrări indică faptul că, în primele nouă luni ale anului 2026, cele mai multe cereri de azil au fost depuse de cetățeni proveniți din Ucraina, Siria, Sudan și Afganistan.
Cele patru state figurează printre principalele țări de origine ale persoanelor care au solicitat azil în România în intervalul analizat.
IGI nu a prezentat, în informațiile comunicate, o defalcare numerică a cererilor pentru fiecare dintre aceste țări, astfel că nu poate fi stabilită ponderea individuală a cetățenilor ucraineni, sirieni, sudanezi sau afgani în totalul celor 1.369 de solicitări.
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