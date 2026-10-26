UE pregătește noi atribuții pentru Frontex. Agenția va putea deporta migranți între țări din afara Europei

Uniunea Europeană pregătește extinderea atribuțiilor agenției Frontex, care ar urma să primească noi competențe pentru returnarea migranților aflați în situație neregulamentară dintr-o țară din afara UE în alta. Reforma va permite agenției europene de frontieră să desfășoare mai multe operațiuni în afara teritoriului Uniunii și să participe inclusiv la deportările din centrele de returnare înființate în state terțe.

Potrivit informațiilor obținute de Euronews de la mai mulți oficiali europeni care au solicitat anonimatul, Comisia Europeană urmează să prezinte marți noile măsuri. Modificările vor extinde semnificativ rolul operațional al Frontex în afara granițelor europene, într-un context în care autoritățile comunitare încearcă să gestioneze migrația neregulamentară înainte ca persoanele vizate să ajungă pe teritoriul UE.

Reforma ar putea provoca reacții critice din partea organizațiilor societății civile, care solicită garanții suplimentare pentru respectarea drepturilor fundamentale ale migranților.

În prezent, Frontex poate sprijini autoritățile naționale în returnarea migranților aflați în situație neregulamentară din statele membre ale Uniunii Europene către țările lor de origine. Agenția desfășoară, de asemenea, activități de patrulare și supraveghere a frontierelor externe și a zonelor de coastă ale blocului comunitar.

Noile reglementări vor permite agenției cu sediul la Varșovia să sprijine și autoritățile din țări terțe în organizarea operațiunilor de returnare.

De exemplu, Frontex ar putea colabora cu guverne din Africa de Nord pentru repatrierea cetățenilor proveniți din Africa Centrală către statele lor de origine, înainte ca aceștia să încerce să ajungă pe teritoriul european.

Potrivit unui oficial european citat de publicația menționată, obiectivul acestei abordări este reducerea numărului de persoane care trebuie returnate după ce au intrat deja în Uniunea Europeană. Autoritățile urmăresc astfel să intervină mai devreme în gestionarea fluxurilor migratorii.

O altă schimbare importantă privește implicarea Frontex în operațiunile desfășurate prin centrele de returnare, cunoscute și sub denumirea de return hubs.

O legislație aprobată recent permite statelor membre ale Uniunii Europene să înființeze asemenea centre pe teritoriul unor țări terțe. Aceste facilități sunt destinate găzduirii migranților ale căror cereri de azil sau drepturi de ședere în UE au fost respinse.

Cinci guverne europene negociază în prezent înființarea primului astfel de centru, care ar urma să devină operațional în 2027.

Persoanele găzduite în aceste centre ar trebui, în cele din urmă, să fie returnate în țările lor de origine. Participarea Frontex ar putea avea un rol important în organizarea și realizarea transferurilor finale.

Prin noile atribuții, agenția ar urma să se implice în proceduri de returnare care nu mai pornesc neapărat de pe teritoriul Uniunii Europene, ci și din statele terțe unde sunt amplasate aceste centre.

Extinderea mandatului Frontex a atras atenția organizațiilor neguvernamentale și a reprezentanților societății civile, care solicită consolidarea mecanismelor de control și responsabilizare a agenției.

Josephine Solanki, cercetătoare în cadrul Transnational Institute, un centru de analiză cu sediul la Amsterdam, a explicat, într-o conferință de presă organizată înaintea prezentării reformei, că rolul Frontex se transformă.

Potrivit acesteia, agenția nu se mai limitează la sprijinirea statelor membre în gestionarea frontierelor, ci devine tot mai mult o structură implicată în deportări, inclusiv prin operațiuni desfășurate la distanțe considerabile de granițele Uniunii Europene.

Mai multe organizații neguvernamentale consideră că orice extindere a mandatului trebuie însoțită de mecanisme mai puternice de supraveghere și responsabilizare, pentru protejarea drepturilor fundamentale ale migranților.

Aceste organizații invocă și faptul că Frontex a fost deja implicată în acuzații privind încălcarea drepturilor migranților în timpul operațiunilor desfășurate pe teritoriul european.

Noile competențe nu vor permite Frontex să desfășoare automat operațiuni pe teritoriul oricărui stat din afara Uniunii Europene. Fiecare cooperare de acest tip va necesita încheierea unui acord specific cu țara vizată, după modelul acordurilor privind statutul agenției, pe care Frontex le are deja cu mai multe state din afara UE.

Printre țările cu care există asemenea acorduri se numără Albania, Serbia și Macedonia de Nord. Documentele permit desfășurarea unor activități precise de către personalul Frontex pe teritoriul statelor partenere, inclusiv operațiuni comune și intervenții rapide la frontieră.

Uniunea Europeană negociază în prezent un acord cu Senegalul. În același timp, Frontex are deja un ofițer de legătură pentru Senegal, numit în 2023, al cărui mandat extins acoperă și Mauritania și Gambia. Numirea a avut loc în baza unor aranjamente informale de cooperare.

Aceste mecanisme oferă un cadru pentru colaborarea dintre agenția europeană și autoritățile statelor partenere, iar reforma pregătită de Comisia Europeană urmărește extinderea posibilităților de intervenție în afara teritoriului UE.

Reforma include și măsuri destinate gestionării situațiilor în care un număr foarte mare de migranți aflați în situație neregulamentară încearcă să treacă frontierele într-un interval scurt.

Una dintre propuneri vizează constituirea unei forțe de reacție rapidă, care să poată fi mobilizată în cazul unor sosiri bruște și masive de migranți.

În paralel, va fi introdusă o unitate de supraveghere online, însărcinată cu monitorizarea rețelelor sociale pentru a contribui la prevenirea deplasărilor migratorii de amploare.

Potrivit informațiilor prezentate, aceste măsuri urmăresc evitarea unor situații similare celei înregistrate în luna iulie la Ceuta, enclava spaniolă situată la granița cu Marocul.

La acel moment, aproximativ 90.000 de migranți au forțat trecerea frontierei dintre Maroc și Ceuta, potrivit datelor menționate în informațiile despre reformă.

Autoritățile europene urmăresc să îmbunătățească astfel capacitatea de anticipare și intervenție în cazul unor mișcări migratorii de mare amploare.

Noile măsuri urmează să fie prezentate marți, după reuniunea săptămânală a Colegiului Comisarilor Europeni. Prezentarea reformei ar urma să fie susținută de Henna Virkkunen, vicepreședinta Comisiei Europene responsabilă pentru securitate, și de Magnus Brunner, comisarul european pentru afaceri interne.

Extinderea atribuțiilor Frontex este însoțită și de perspectiva unei majorări semnificative a finanțării agenției.

În cadrul următorului buget multianual al Uniunii Europene, care acoperă o perioadă de șapte ani, Frontex ar urma să primească 12 miliarde de euro. Suma reprezintă o dublare a alocării anterioare.

Prin aceste modificări, Uniunea Europeană urmărește să consolideze rolul Frontex în gestionarea migrației neregulamentare, inclusiv prin operațiuni de returnare desfășurate în afara teritoriului comunitar, cooperare cu state terțe și dezvoltarea unor noi capacități de intervenție.