Microsoft oferă plecări voluntare pentru 60.000 de angajați din patru țări, pe fondul investițiilor în inteligența artificială

Microsoft a lansat un program de plecări voluntare pentru aproximativ 60.000 de angajați din patru țări, în contextul investițiilor masive în inteligența artificială. Măsura vizează reducerea costurilor și menținerea disciplinei financiare.

Microsoft a lansat, luni, un program de plecări voluntare destinat unui număr de aproximativ 60.000 de angajați din Statele Unite ale Americii, Canada, India și Marea Britanie. Prin această măsură, compania urmărește să optimizeze cheltuielile și să mențină disciplina financiară în contextul investițiilor masive în infrastructura pentru inteligență artificială.

Programul se adresează mai multor categorii de angajați, inclusiv persoanelor care ocupă funcții de conducere până la nivelul de vicepreședinte. Potrivit unei surse familiarizate cu situația, aproximativ 60.000 de angajați sunt eligibili pentru această ofertă, reprezentând circa 27% din totalul celor 223.000 de persoane care lucrează pentru Microsoft la nivel mondial.

În ultimii ani, compania și-a accelerat investițiile în centre de date și infrastructură de calcul, pe fondul creșterii cererii pentru servicii de inteligență artificială. Microsoft furnizează capacitate de calcul în cloud unor companii precum OpenAI și Anthropic, precum și altor dezvoltatori de tehnologii avansate.

Investițiile ridicate au pus presiune asupra resurselor financiare ale companiei, determinând conducerea să caute noi soluții pentru reducerea și eficientizarea costurilor. Programul de plecări voluntare face parte din eforturile Microsoft de a echilibra cheltuielile pentru extinderea infrastructurii de inteligență artificială cu menținerea controlului financiar.

În aprilie, Microsoft a anunțat primul său program de pensionare voluntară, destinat angajaților din Statele Unite ale Americii, aproximativ 7% din personalul american fiind eligibil. Ulterior, în iulie, compania a anunțat eliminarea a 4.800 de locuri de muncă.

Amy Coleman, vicepreședinte executiv și director pentru resurse umane al Microsoft, a transmis într-un mesaj adresat angajaților că noul program face parte din strategia companiei de adaptare la schimbări, prin oferirea unei flexibilități sporite și a mai multor opțiuni pentru angajații care își planifică următoarea etapă a carierei. Ea a precizat că inițiativa se bazează pe experiența acumulată în urma programului de pensionare voluntară lansat în aprilie.

„Oferta de plecare voluntară reflectă o parte importantă a modului în care ne adaptăm abordarea schimbărilor: oferim mai multă flexibilitate şi, acolo unde este posibil, mai multe opţiuni angajaţilor pentru următoarea etapă a carierei”, a spus Coleman.

Angajații eligibili vor trebui să decidă în luna decembrie dacă acceptă oferta, iar cei care aleg să plece vor părăsi compania la 31 decembrie, potrivit sursei citate. Programul nu va fi disponibil în unele echipe din departamentele de marketing, vânzări și inginerie.

Potrivit informațiilor publicate de Microsoft în iulie, peste 30% dintre angajații eligibili pentru programul de pensionare voluntară lansat în aprilie au acceptat oferta.

Spre deosebire de programul anterior, destinat angajaților până la nivelul de director senior, noua inițiativă a Microsoft include și persoane aflate în funcții de conducere superioare, până la nivelul de vicepreședinte. Compania nu a stabilit însă un obiectiv privind numărul angajaților care ar urma să părăsească organizația în cadrul acestui program.

În trimestrul al doilea, Microsoft a raportat un flux de numerar liber pozitiv de 19,64 miliarde de dolari, în scădere cu 23% față de aceeași perioadă a anului precedent. În schimb, Alphabet și Amazon, companii concurente pe piața serviciilor cloud, au înregistrat fluxuri de numerar libere negative în același interval.

Microsoft urmează să publice miercuri rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea, într-un context în care investitorii urmăresc evoluția costurilor asociate dezvoltării infrastructurii pentru inteligență artificială și efectele acestora asupra profitabilității companiei.