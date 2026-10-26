Horațiu Cosma acuză amânarea deschiderii unui tronson al A0 Nord. Ce reproșuri le aduce lui Sorin Grindeanu și Cristian Pistol?

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a acuzat amânarea deschiderii circulației pe tronsonul A0 Nord dintre Afumați și Cernica. Acesta susține că Sorin Grindeanu și Cristian Pistol au întârziat inaugurarea din motive politice, deși lucrările erau aproape finalizate.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a acuzat, luni, că deschiderea circulației pe tronsonul A0 Nord dintre Afumați și Cernica a fost amânată, deși lucrările ar fi fost aproape finalizate. Acesta i-a criticat pe Sorin Grindeanu și Cristian Pistol, susținând că decizia ar fi fost influențată de orgolii politice.

Într-o postare publicată pe contul său de Facebook, Horațiu Cosma a afirmat că traficul pe acest sector al Autostrăzii de Centură a Bucureștiului ar fi trebuit deschis luni, însă Sorin Grindeanu și Cristian Pistol ar fi decis să amâne momentul cu câteva zile.

Potrivit secretarului de stat, constructorii mai aveau de instalat câteva sute de metri de parapete pe corpul autostrăzii, operațiune care, în opinia sa, ar fi necesitat două-trei zile. Cosma a susținut că directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, le-ar fi cerut constructorilor să încetinească ritmul lucrărilor, la solicitarea lui Grindeanu.

Acesta a criticat decizia, afirmând că timpul pierdut în trafic, nervii șoferilor și siguranța celor care așteaptă deschiderea autostrăzii ar fi fost puse în plan secund. Totodată, el a susținut că interesele politice ar fi prevalat asupra interesului public.

În mesajul său, secretarul de stat a amintit și alte situații în care, potrivit acestuia, deschiderea unor tronsoane de autostradă ar fi fost întârziată. El a invocat Autostrada Sebeș–Turda, despre care a afirmat că ar fi fost finalizată, dar menținută închisă timp de mai multe luni, precum și lotul 3 al Autostrăzii Lugoj–Deva, a cărui reziliere s-ar fi produs când lucrările erau realizate în proporție de 99%.

Referindu-se la lotul de pe Autostrada Lugoj–Deva, Cosma a susținut că sectorul este folosit de șapte ani fără probleme, contestând astfel justificările invocate la momentul rezilierii contractului.

Secretarul de stat a acuzat Partidul Social Democrat că ar trata infrastructura României ca pe un instrument politic și a susținut că amânarea deschiderii circulației pe A0 Nord reflectă o atitudine de indiferență față de nevoile cetățenilor.

La finalul mesajului, Horațiu Cosma a afirmat că persoanele responsabile ar trebui să răspundă pentru deciziile prin care, în opinia sa, interesul public ar fi fost sacrificat în favoarea orgoliilor politice.