Guvernul vrea să prelungească reducerea accizei până în ianuarie 2027. Ministerul Finanțelor propune menținerea discountului de 25%

Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei propun prelungirea reducerii accizei la motorina standard și a celorlalte măsuri de protecție pe piața carburanților, între 1 noiembrie 2026 și 31 ianuarie 2027. Decizia urmărește limitarea scumpirilor.

Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei au elaborat un proiect de hotărâre pentru prelungirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027. Măsurile urmăresc limitarea creșterii prețurilor la carburanți și protejarea populației și a economiei de efectele costurilor ridicate.

Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Ministerul Finanțelor, proiectul de hotărâre se află în transparență decizională și urmează procedura legală de avizare. Pentru a asigura continuitatea măsurilor aflate în vigoare, actul normativ trebuie adoptat și publicat înainte de 31 octombrie 2026, când expiră actualul termen de aplicare.

Proiectul prevede menținerea tuturor măsurilor existente, inclusiv reducerea temporară a accizei la motorina standard, limitarea adaosului comercial la carburanți și monitorizarea exporturilor și a livrărilor intracomunitare. Aceste măsuri au fost instituite prin Legea nr. 162/2026.

Ministerul Finanțelor estimează că eliminarea reducerii accizei ar determina o creștere a prețului motorinei cu aproximativ 0,85 lei pe litru, la nivelul actual al pieței. În condițiile menținerii celorlalți factori de piață, prețul mediu ar putea urca de la aproximativ 10,90 lei pe litru la circa 11,75 lei pe litru.

O asemenea majorare ar însemna un cost suplimentar de aproximativ 42 de lei pentru alimentarea unui autoturism cu un rezervor de 50 de litri, potrivit estimărilor prezentate de instituție.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor susțin că prelungirea măsurilor ar contribui la limitarea presiunilor inflaționiste și la protejarea puterii de cumpărare a populației, în special în sezonul rece. Totodată, menținerea unor costuri mai reduse cu carburanții ar putea limita efectele cheltuielilor de transport asupra prețurilor bunurilor și serviciilor.

Măsurile ar urma să sprijine și mediul de afaceri, în special companiile din transporturi, agricultură și logistică, prin menținerea unor costuri mai mici cu alimentarea vehiculelor și utilajelor.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor atrag atenția că hotărârea privind prelungirea măsurilor de protecție pe piața carburanților trebuie adoptată și publicată înainte de 31 octombrie 2026, pentru a asigura continuitatea acestora.

Printre măsurile vizate se numără reducerea temporară cu 25% a accizei aplicate motorinei standard, care expiră la 31 octombrie. Măsura a fost instituită prin mecanismul prevăzut de Legea nr. 162/2026.

Reducerea accizei a fost introdusă pentru a limita efectele în lanț ale costurilor cu carburanții, în special în sectoarele transporturilor și logisticii, asupra costurilor din economie și a prețurilor bunurilor de consum. Inițial, măsura urma să se aplice în perioada 1-15 septembrie, însă termenul a fost prelungit ulterior în repetate rânduri.