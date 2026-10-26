Din cuprinsul articolului Ministrul Justiției a semnat proiectul de ordin pentru aplicarea Legii femicidului. Ce mecanism va fi introdus?

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a semnat proiectul de ordin comun care inițiază mecanismul de aplicare a Legii femicidului. Documentul, elaborat împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Parchetul General, prevede colectarea de date pentru urmărirea proceselor penale de la început până la finalizare.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, luni, că a semnat proiectul de ordin comun al Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), prin care este inițiat mecanismul de punere în aplicare a Legii femicidului.

Potrivit lui, mecanismul va permite urmărirea evoluției proceselor, de la debut până la finalizare, prin colectarea de date. Marinescu a precizat că obiectivul este ca legea să fie aplicată în forma adoptată și ca fenomenele infracționale să fie combătute cu fermitate.

Ministrul Justiției a transmis că deblocarea proiectului reprezintă prima măsură de acest fel după revenirea sa la conducerea instituției. Anunțul a fost făcut într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale.