Ministrul Justiției a semnat proiectul de ordin pentru aplicarea Legii femicidului. Ce mecanism va fi introdus
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Radu Marinescu
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a semnat proiectul de ordin comun care inițiază mecanismul de aplicare a Legii femicidului. Documentul, elaborat împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și Parchetul General, prevede colectarea de date pentru urmărirea proceselor penale de la început până la finalizare.
Ministrul Justiției a semnat proiectul de ordin pentru aplicarea Legii femicidului. Ce mecanism va fi introdus?
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat, luni, că a semnat proiectul de ordin comun al Ministerului Justiției, Ministerului Afacerilor Interne și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), prin care este inițiat mecanismul de punere în aplicare a Legii femicidului.
Potrivit lui, mecanismul va permite urmărirea evoluției proceselor, de la debut până la finalizare, prin colectarea de date. Marinescu a precizat că obiectivul este ca legea să fie aplicată în forma adoptată și ca fenomenele infracționale să fie combătute cu fermitate.
Ministrul Justiției a transmis că deblocarea proiectului reprezintă prima măsură de acest fel după revenirea sa la conducerea instituției. Anunțul a fost făcut într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale.
„La Ministerul Justiţiei, am deblocat un proiect foarte important care priveşte Legea femicidului şi punerea în aplicare a acestei legi. Astăzi, am semnat proiectul de ordin comun al Ministerului Justiţiei, Ministerului Afacerilor Interne şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin care iniţiem mecanismul de punere în aplicare a acestei legi. Şi anume, coordonata privitoare la urmărirea cursului procesului de la debutul acestuia şi până la finalizare, prin culegerea de date. Este foarte important ca odată adoptată Legea femicidului să fie aplicată ca atare. Este foarte important să combatem cu fermitate fenomenele infracţionale”, a afirmat Marinescu.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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