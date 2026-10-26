Tesla surprinde investitorii cu o creștere puternică pe bursa din SUA. Compania lui Elon Musk a depășit giganții tehnologici în octombrie

Acțiunile Tesla au înregistrat o creștere puternică în ședința de luni, 26 octombrie, compania condusă de Elon Musk detașându-se de celelalte membre ale grupului Magnificent Seven. Evoluția vine într-un context în care majoritatea marilor companii din sectorul tehnologic au avut variații reduse, iar investitorii urmăresc atât evoluția bursieră a producătorului de vehicule electrice, cât și posibilitatea unei fuziuni cu SpaceX.

Titlurile Tesla (TSLA) au crescut cu aproximativ 6% luni, fiind pe cale să înregistreze cea mai bună ședință din primele zile ale lunii iulie și cel mai ridicat preț de închidere din ultimele aproximativ trei luni. În același timp, acțiunile Apple au scăzut, în timp ce Alphabet și Meta au înregistrat variații nesemnificative.

Evoluția acțiunilor Tesla prezintă două contraste importante, conform Yahoo! Finance. Deși compania continuă să aibă cea mai slabă performanță dintre cele șapte mari companii tehnologice de la începutul anului 2026, cu o scădere de două cifre, în octombrie a trecut pe primul loc în cadrul grupului, cu un avans de două cifre.

În schimb, acțiunile Meta, Alphabet și Nvidia au înregistrat scăderi în cursul lunii octombrie. Astfel, Tesla a reușit să se detașeze de celelalte companii din Magnificent Seven (n.red. Cei șapte magnifici) pe termen scurt, chiar dacă bilanțul său de la începutul anului rămâne negativ.

Creșterea de luni a fost însoțită de un semnal tehnic urmărit de investitori. Acțiunile Tesla au deschis ședința peste maximul înregistrat vineri, formând un așa-numit gap, adică un interval de preț între două ședințe bursiere, și au depășit ulterior nivelul de 386 de dolari.

Acest prag reprezintă atât cel mai ridicat preț de închidere înregistrat de Tesla în octombrie, cât și o valoare apropiată de media mobilă pe 200 de zile. Acest indicator tehnic, calculat pe baza prețurilor dintr-o perioadă îndelungată, este urmărit de numeroși traderi pentru a evalua tendința pe termen lung a unei acțiuni.

Depășirea simultană a celor două niveluri este considerată un semnal de străpungere tehnică, cunoscut în analiza bursieră drept breakout.

Cu toate acestea, acțiunile Tesla se tranzacționează în continuare la aproximativ 20% sub nivelul record de închidere. Prin urmare, revenirea din octombrie nu a fost suficientă pentru ca titlurile companiei să recupereze integral pierderile față de maximul istoric.

Creșterea acțiunilor Tesla a coincis cu o îmbunătățire a evaluării companiei de către Barclays. Banca de investiții a majorat ținta de preț pentru titlurile Tesla de la 370 la 450 de dolari, mizând pe posibilitatea ca o fuziune între Tesla și SpaceX să genereze o primă de preluare pentru acționari.

O asemenea primă reprezintă suma suplimentară pe care un cumpărător ar putea fi dispus să o plătească peste prețul de piață al unei companii pentru a o achiziționa.

Săptămâna trecută, Elon Musk a confirmat că Tesla și SpaceX au constituit comitete independente pentru a analiza posibilitatea unei combinări a celor două companii. Până în prezent, nu a fost anunțată încheierea unei tranzacții.

Posibilitatea unei fuziuni reprezintă, astfel, unul dintre factorii care au atras atenția investitorilor. O eventuală combinare ar putea modifica perspectivele de evaluare ale Tesla, însă realizarea tranzacției nu este confirmată.

În aceeași zi în care acțiunile Tesla au crescut, serviciul Robotaxi al companiei a extins zona de operare din Houston. Noua arie de acoperire are o formă asemănătoare unei rachete Starship, produsă de SpaceX.

Extinderea a fost anunțată printr-o postare care făcea referire la celebra formulare asociată misiunilor spațiale, potrivit căreia Houston ar fi primit semnalul de lansare. Elon Musk a reacționat ulterior pe platforma X, afirmând în mod ironic că asemănarea ar fi doar o coincidență.

Momentul a alimentat interesul pentru legătura dintre cele două companii, în condițiile în care posibilitatea unei fuziuni este deja analizată de comitetele independente ale Tesla și SpaceX.

O eventuală fuziune între Tesla și SpaceX ar putea avea implicații care depășesc domeniul vehiculelor electrice și al lansărilor spațiale. Duminică, Elon Musk a anunțat că SpaceX a încheiat o finanțare prin împrumuturi în valoare de 40 de miliarde de dolari, destinată achiziției de cipuri pentru inteligență artificială.

În același context, Musk a avertizat asupra companiilor de tip neocloud, care închiriază capacitate de calcul bazată pe procesoare grafice (GPU). Printre exemplele din acest sector se numără CoreWeave.

Dacă Tesla și SpaceX ar ajunge să fuzioneze, compania rezultată ar împărți și costurile asociate achiziției de cipuri pentru inteligență artificială. Această obligație financiară ar deveni astfel un element relevant pentru evaluarea unei eventuale combinații între cele două entități.

În perioada următoare, nivelul de 386 de dolari va reprezenta un reper important pentru evoluția acțiunilor Tesla. Menținerea prețului peste acest prag ar susține semnalul tehnic de creștere conturat în ședința de luni.

În schimb, o revenire sub nivelul respectiv ar putea indica faptul că avansul a fost doar o creștere temporară, limitată la o singură ședință bursieră.

Dacă acțiunile continuă să crească, următoarea zonă de interes se află în partea inferioară a intervalului de 450 de dolari. Această regiune coincide aproape cu ținta de preț stabilită de Barclays și cu cel mai ridicat preț de închidere atins de Tesla în 2026.

Magnificent Seven este un grup format din șapte dintre cele mai importante companii americane listate la bursă, care au o influență majoră asupra evoluției pieței financiare din Statele Unite. Grupul include Apple, Microsoft, Alphabet (compania-mamă a Google), Amazon, Nvidia, Meta (compania-mamă a Facebook și Instagram) și Tesla.