Autostrada A0 Nord: Lotul 1 a ajuns la un stadiu de 82%. Când ar putea fi deschise legăturile cu DN1A și DN7

Lucrările pe lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, între Joița și Corbeanca, au ajuns la un stadiu fizic de 82%, a anunțat sâmbătă, 10 octombrie 2026, directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Deschiderea legăturilor cu DN1A și DN7 este estimată până la sfârșitul anului, în funcție de vreme.

Lucrările pe lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, între Joița și Corbeanca, au ajuns la un stadiu fizic de 82%, potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol. Pe șantier sunt mobilizați aproximativ 780 de muncitori și peste 370 de utilaje, iar deschiderea circulației depinde și de condițiile meteorologice din următoarele luni.

Potrivit lui Cristian Pistol, asocierea româno-italiană Retter – Pizzarotti execută lucrări de asfaltare și umplutură, amenajează spațiile de servicii, montează parapete metalice de protecție și instalează indicatoare și marcaje rutiere. În paralel, sunt montate sistemele inteligente de transport (ITS).

În urma celei mai recente verificări pe șantier, reprezentanții CNAIR au constatat că sectorul de autostradă dintre Corbeanca și Buftea nu este încă pregătit tehnic pentru deschiderea circulației cu descărcare în DN1A.

Constructorii mai au de finalizat lucrări la pasajele care supratraversează autostrada, de montat semnalizarea rutieră și parapetele de protecție și de trasat marcajele.

Constructorii și-au reafirmat angajamentul de a finaliza cei 17,5 kilometri ai lotului 1 până la sfârșitul anului 2026. Totuși, atingerea acestui obiectiv va depinde în mare măsură de vremea din următoarele luni.

În aceste condiții, evaluarea CNAIR indică posibilitatea ca, până la finalul anului 2026, să fie asigurate descărcările în DN1A și DN7. Conexiunea cu Autostrada A1 are șanse mai mari să fie finalizată în 2027, în termenul contractual stabilit pentru aprilie.

Cristian Pistol a precizat că preferă o evaluare realistă a termenelor, în locul unor promisiuni care depind de condițiile meteorologice, și că fiecare sector va fi deschis circulației numai după ce va fi complet și sigur.

Valoarea contractului pentru lotul 1 al A0 Nord este de 815,07 milioane de lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.

Circulația pe încă 13 kilometri ai Autostrăzii A0 Nord, între Glina și Afumați, ar putea fi deschisă până la sfârșitul lunii octombrie 2026, dacă lucrările își mențin ritmul actual. Lotul 3, între Afumați și Pantelimon, a ajuns la un stadiu fizic de 98,35%, potrivit lui Pistol.

Pe șantier, constructorul chinez China Civil Engineering Construction Corporation lucrează la structuri, așternerea asfaltului, amenajarea spațiilor de servicii și instalarea sistemelor inteligente de transport (ITS). Mobilizarea a crescut față de vară, fiind prezente 123 de utilaje și peste 200 de muncitori și operatori.

După finalizarea lotului 3, va putea fi deschis circulației și lotul 4 al A0 Nord, între Pantelimon și Glina, care a fost deja recepționat.

Astfel, semi-inelul nordic al Centurii Capitalei va asigura o conexiune continuă între Autostrada A3 București–Ploiești și Autostrada A2 București–Constanța.

Contractul pentru lotul 3 al A0 Nord are o valoare de 397,99 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021–2027.