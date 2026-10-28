Ștefan Ovidiu Popa anunță schimbări la Ministerul Transporturilor și îl critică Radu Miruță: Reparăm prostiile făcute de USR

Ștefan Ovidiu Popa, noul ministru al Transporturilor, afirmă că a identificat mai multe proiecte blocate la nivelul instituției pe care o conduce de aproximativ o săptămână.

Oficialul a anunțat modificări privind procedurile de închidere a unor sectoare de drum, de cale ferată sau a pistelor de aeroport și a criticat deciziile luate de fosta conducere a ministerului.

Principalele acuzații îl vizează pe Radu Miruță, care a ocupat funcția de ministru interimar al Transporturilor în Guvernul Bolojan. Ștefan-Ovidiu Popa susține că unele măsuri adoptate anterior au introdus proceduri birocratice suplimentare și au îngreunat intervențiile necesare în situații care impun măsuri urgente.

Noul ministru al Transporturilor a transmis că intenționează să anuleze un ordin care stabilește că anumite decizii privind închiderea infrastructurii de transport trebuie să primească aprobarea ministrului. Potrivit acestuia, procedura ar fi limitat posibilitatea companiilor de specialitate de a interveni fără întârzieri administrative.

Potrivit explicațiilor oferite de Ștefan Ovidiu Popa, schimbarea urmărește să permită instituțiilor și companiilor responsabile să ia decizii privind intervențiile necesare fără să mai aștepte semnătura Ministerului Transporturilor. Măsura vizează inclusiv situațiile în care sunt necesare lucrări de reparație sau închiderea temporară a unor sectoare de infrastructură.

„Reparăm prostiile făcute de USR la Ministerul Transporturilor! Voi anula ordinul aberant prin care deciziile de închidere a unor sectoare de drum, cale ferată sau piste de aeroport așteaptă după pixul ministrului. Profesioniștii de la companii – selectați legal, de altfel, prin concursuri transparente – trebuie lăsați să își desfășoare activitatea pentru care sunt remunerați”, a scris ministrul Transporturilor.

Ministrul susține că procedura anterioară a creat întârzieri care puteau afecta capacitatea de reacție a celor responsabili de administrarea drumurilor, căilor ferate și aeroporturilor. El consideră că deciziile operative trebuie să poată fi luate de profesioniștii desemnați să gestioneze aceste activități, fără aprobări ministeriale suplimentare.

Ștefan-Ovidiu Popa afirmă că efectele procedurii ar fi fost deosebit de importante în situațiile în care condițiile meteorologice sau fenomenele naturale impun închiderea rapidă a unor sectoare de infrastructură. Printre exemplele invocate de ministru se numără viscolul, inundațiile și alunecările de teren, situații în care deciziile trebuie luate în funcție de condițiile din teren.

Oficialul susține că solicitarea unor documente suplimentare pentru justificarea măsurilor putea prelungi procesul de luare a deciziilor. În opinia sa, companiile care administrează infrastructura nu ar trebui să fie obligate să parcurgă proceduri administrative care întârzie intervențiile necesare.

„Nu este normal ca închiderea de urgență a unor drumuri sau căi ferate – când este viscol, inundație sau alunecare de teren– să treneze zile întregi fiindcă trebuie făcute hârtii de documentare a situației (cerință a USR prin ordinul dat!). Companiile nu au nevoie de piedici și birocrație inutilă! Iar acest ordin dat de fostul ministru USR al Transporturilor, Radu Miruță, exact asta făcea. Birocrație suplimentară din considerente strict politice! Blocajul, minciuna și dezinformarea reprezintă brandul #USR”, a mai transmis Ștefan-Ovidiu Popa.

Prin aceste declarații, noul ministru contestă modul în care a fost reglementată anterior aprobarea închiderii unor sectoare de drum, de cale ferată și a pistelor de aeroport. El atribuie fostei conduceri responsabilitatea pentru introducerea cerințelor administrative pe care le consideră nejustificate și anunță că dorește eliminarea lor prin anularea ordinului menționat.