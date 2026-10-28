Facturile la energie, în centrul unei noi dispute politice. Ce reproșează Petrișor Peiu guvernelor care au condus România

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, critică strategia energetică a guvernelor PSD-PNL-UDMR-USR, invocând evoluția prețurilor la gaze naturale, cărbune și petrol, precum și întârzierile proiectelor de centrale electrice pe gaz. Potrivit acestuia, scumpirea gazelor pe piața europeană și deciziile de renunțare la capacități de producție pe cărbune au consecințe asupra costurilor energiei și asupra economiei României.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Petrișor Peiu a comparat evoluția prețurilor la gaze din Europa și Statele Unite, susținând că diferențele dintre cele două piețe evidențiază problemele strategiei energetice adoptate de autoritățile române. Senatorul a făcut referire și la creșterea cotațiilor internaționale ale petrolului, precum și la impactul acestora asupra inflației și costurilor suportate de companii.

„Așa cum am mai îndemnat, este bine să ne aducem aminte înțeleptul proverb: „ prostia și domnia se plătesc!” Cu adăugirea: acum chiar se plătesc foarte scump. De la începutul anului și până acum gazul tranzacționat în UE s-a scumpit cu peste 243%, atingând nivelul incredibil de 97 Euro/MWh! În aceeași perioadă, gazul tranzacționat în SUA s-a ieftinit cu 17%, fiind azi la prețul de 3,06 dolari/MMBTU, echivalentul a aproximativ 10 Euro/MWh, a scris Petrisor Peiu pe social media.

Liderul senatorilor AUR a insistat asupra diferenței dintre prețurile gazelor naturale de pe cele două piețe, arătând că, în perioada analizată, cotațiile din Statele Unite au urmat o evoluție diferită de cele din Europa. Peiu a pus această comparație în legătură cu opțiunile de politică energetică ale autorităților europene și române.

„Să vă mai spun încă o dată: în America, gazul e mai ieftin de 24 de ori decât în Europa! Tot de la începutul anului, cărbunele s-a scumpit doar cu 40%, astfel încât energia produsă la Turceni și Rovinari din cărbune este astăzi cam cu 30-50% mai ieftină decât cea care s-ar produce la cea mai nouă centrală pe gaz (Mintia), dacă aceasta ar putea să producă de mâine energie! Cu tot cu certificatele de gaze cu efect de seră ale prea-vizionarei doamne Ursula von der Leyen”, mai spune Petrisor Peiu.

Petrișor Peiu a acuzat guvernările PSD-PNL-UDMR-USR că au decis închiderea centralelor pe cărbune, mizând pe dezvoltarea unor noi capacități de producție bazate pe gaze naturale. În opinia sa, această orientare este problematică în condițiile în care proiectele anunțate nu au fost finalizate la termenele prevăzute.

„Ei bine, guvernările PSD-PNL-UDMR-USR au decis să închidă centralele pe cărbune din România și să încerce să construiască, în locul lor , unele pe gaze. Viziune strategică, nu? Genialii Virgil Popescu, Sebastian Burduja, Bogdan Ivan, alături de marele cuplu comic Ciucă-Ciolacu. Acum, e drept că centralele pe gaze promise nu prea s-au făcut. Cea de la Iernut are o întârziere de doar 7 ani, cea de la Mintia are o mică întârziere de doar 2 ani, iar cele de la Turceni și Ișalnița au și dispărut din planurile guvernului…”, a mai punctat Peiu.

Senatorul a menționat proiectele de la Iernut și Mintia, pentru care a indicat întârzieri de șapte, respectiv doi ani. Totodată, acesta a susținut că centralele planificate la Turceni și Ișalnița nu se mai regăsesc în planurile guvernamentale la care face referire.

În aceeași postare, liderul senatorilor AUR a prezentat creșterile cotațiilor internaționale ale petrolului, comparând evoluția țițeiului tranzacționat la New York și Londra cu cea a petrolului Ural, asociat exporturilor rusești. Acesta a legat dinamica prețurilor de efectele economice și de costurile de aprovizionare cu materii prime energetice.

„Să vă mai spun ceva : prețul petrolului tranzacționat la New York a crescut cu 77% anul acesta, cel al petrolului tranzacționat la Londra cu 90%, iar prețul petrolului Ural (cel rusesc) cu 127%. Astfel, cu prețurile la gaze și țiței, le-am dat o grea lovitură rușilor …În fine, partea cea mai tare cu deciziile domnilor de la București este următoarea: țițeiul importat și procesat în România este adus cu un preț care are ca referință prețul țițeiului Ural” , a mai scris Peiu.

Peiu a făcut astfel trimitere la modul în care este stabilit prețul țițeiului importat și procesat în România, afirmând că acesta are drept reper cotația petrolului Ural. În același timp, comparația dintre evoluțiile procentuale ale diferitelor sortimente de petrol a fost folosită de senator pentru a-și susține criticile la adresa deciziilor energetice ale autorităților de la București.

Declarațiile sale includ și problema inflației, pe care o consideră una dintre principalele dificultăți ale economiei. În acest context, el a prezentat evoluția cotației internaționale a benzinei și creșterea prețurilor gazelor pe piața europeană, făcând legătura cu posibilele efecte asupra facturilor și bugetelor companiilor.

În ultima parte a mesajului, Petrișor Peiu a enumerat două evoluții pe care le consideră relevante pentru presiunile inflaționiste: creșterea cotației internaționale a benzinei și scumpirea gazelor naturale în Europa. Senatorul a susținut că aceste evoluții ar putea avea consecințe asupra prețurilor energiei electrice și gazelor consumate de companii, dar și asupra cheltuielilor statului pentru susținerea schemei de plafonare a prețului gazelor pentru populație.

„Cât privește principala problemă a economiei, inflația, iată cum stăm:

cotația internațională a benzinei a urcat cu 86% anul acesta;

cotația gazului în Europa a urcat cu 243%, de unde va rezulta o dublare a prețului energiei electrice și a gazului consumat de companii, iar statul se va îndatora adânc la furnizorii de gaze pentru a putea susține schema de plafonare a prețului gazului pentru populație;

Deci, încă o dată: Prostia și domnia se plătesc, domnilor guvernanți! A, am uitat să adaug ceva : vine iarăși iarna. Și , după cum a spus idolul domnilor: Iarna nu-i ca vara ! Mândră corabia, meșter cârmaciul!”, a concluzionat Petrișor Peiu