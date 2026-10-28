Asigurarea auto, achitată în patru rate de aproape 80% dintre clienții finanțați. Cât valorează o poliță în medie

Tot mai mulți șoferi care aleg să își finanțeze asigurarea auto preferă să împartă costul poliței în mai multe rate. Aproape 8 din 10 clienți care utilizează soluția de finanțare oferită prin parteneriatul dintre tbi bank și Safety Broker optează pentru plata în patru rate, iar valoarea medie finanțată ajunge la 1.549 de lei. Datele arată și că majoritatea autoturismelor din portofoliul analizat au o vechime considerabilă, fiind fabricate în urmă cu aproape două decenii.

Potrivit datelor centralizate de tbi bank și Safety Broker, 79% dintre clienții care își finanțează polițele de asigurare auto prin parteneriatul celor două companii aleg plata în patru rate.

Valoarea medie finanțată este de 1.549 de lei, iar profilul clientului indică o vârstă medie de aproximativ 45 de ani. Mașinile conduse de aceștia au, în medie, o vechime de peste 17 ani.

Datele evidențiază și diferențe între generații în ceea ce privește modalitatea de plată. Astfel, persoanele cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani aleg finanțarea în șase sau 12 rate într-o proporție mai mare decât celelalte categorii de vârstă.

În ceea ce privește profilul clienților, aproape 70% sunt bărbați, iar peste 70% dintre persoanele care utilizează această soluție au între 31 și 60 de ani.

Potrivit analizei, cele mai multe polițe sunt finanțate în ultimul trimestru al anului, iar valoarea medie a finanțărilor crește în lunile septembrie și octombrie.

Reprezentanții celor două companii susțin că posibilitatea de a împărți costul asigurării în mai multe plăți le permite clienților să își organizeze mai ușor cheltuielile.

Ionuț Sabadac, VP Partners Enabling în cadrul tbi bank, consideră că flexibilitatea modalităților de plată devine tot mai importantă pentru persoanele care încearcă să își gestioneze bugetul.

„Vedem tot mai clar că flexibilitatea în plata asigurărilor auto devine relevantă pentru categorii diverse de clienți, inclusiv pentru cei care caută să își gestioneze mai bine cheltuielile recurente. Parteneriatul cu Safety Broker ne permite să construim o soluție simplă și accesibilă, integrată în procesul de achiziție a poliței, și să răspundem mai bine modului în care oamenii aleg să își organizeze bugetul”, a declarat Ionuț Sabadac.

La rândul său, Viorel Vasile, CEO al Safety Broker, a explicat că plata eșalonată poate reprezenta o opțiune pentru șoferii care nu doresc să achite întreaga valoare a poliței într-o singură tranșă.

„Parteneriatul cu tbi bank ne ajută să oferim clienților mai multă flexibilitate în momentul achiziției unei asigurări, fără să complicăm procesul. Pentru mulți șoferi, posibilitatea de a împărți costul poliței în rate face diferența în gestionarea bugetului, iar integrarea unei soluții de finanțare direct în experiența de cumpărare răspunde foarte concret acestei nevoi. Colaborarea noastră cu tbi bank s-a construit tocmai în jurul acestei utilități pentru client și al unei soluții ușor de accesat”, a declarat Viorel Vasile.

Analiza realizată de cele două companii oferă și informații despre autoturismele pentru care clienții aleg plata asigurării în rate.

Volkswagen este cea mai întâlnită marcă în portofoliul analizat, reprezentând aproximativ 19% dintre autoturisme. Pe următoarele poziții se află BMW și Audi.

La nivel de modele, Volkswagen Golf și Volkswagen Passat sunt cele mai frecvente, urmate de Audi A4, Dacia Logan și Skoda Octavia.

În privința motorizărilor, aproape 7 din 10 autoturisme sunt diesel, în timp ce mașinile pe benzină reprezintă aproape 30% din portofoliu.

Autoturismele hibride și electrice au, deocamdată, o pondere redusă în baza de date analizată.

O altă caracteristică este vechimea ridicată a vehiculelor. Cele mai multe mașini au fost fabricate în anul 2007, urmate de cele produse în 2005 și 2008.

Astfel, datele conturează profilul unui client care conduce, în general, un autoturism mai vechi și preferă să distribuie costul asigurării pe parcursul mai multor luni.

Plata unei polițe auto în rate poate reduce suma achitată la momentul cumpărării, însă șoferii trebuie să verifice condițiile finanțării înainte de încheierea contractului.

Valoarea medie finanțată de 1.549 de lei, prezentată în analiza tbi bank și Safety Broker, nu reprezintă un tarif general al asigurărilor auto din România, ci media finanțărilor acordate clienților incluși în portofoliul analizat.

De asemenea, comunicatul celor două companii nu precizează dacă finanțarea în rate implică dobânzi, comisioane sau alte costuri suplimentare.

Prin urmare, înainte de a opta pentru această modalitate de plată, șoferii trebuie să verifice suma totală de rambursat, numărul ratelor și condițiile contractuale.

Datele publicate reflectă exclusiv comportamentul clienților care au utilizat soluția de finanțare oferită prin parteneriatul dintre tbi bank și Safety Broker, nu al tuturor șoferilor care cumpără asigurări auto în România.