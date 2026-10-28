Gigi Becali trece de partea lui Călin Georgescu. Omul de afaceri promite să îl ajute: Îi dau eu să trăiască 50.000 de euro

Gigi Becali și-a schimbat poziția față de Călin Georgescu și a anunțat că este dispus să îl sprijine inclusiv financiar. Patronul FCSB critică măsurile judiciare luate împotriva fostului candidat la alegerile prezidențiale și consideră că acuzațiile trebuie susținute prin probe. Declarațiile vin în contextul în care Curtea de Apel București urmează să decidă miercuri asupra măsurii preventive aplicate lui Georgescu. Instanța analizează contestația procurorilor DIICOT împotriva înlocuirii arestării preventive cu măsura controlului judiciar.

Gigi Becali a intervenit public în apărarea lui Călin Georgescu, deși anterior s-a declarat împotriva fostului candidat la alegerile prezidențiale. Omul de afaceri susține că o eventuală privare de libertate trebuie justificată prin probe concrete și afirmă că este pregătit să contribuie financiar la susținerea acestuia.

Într-o intervenție la România TV, patronul FCSB a făcut referire la propria experiență cu justiția și la perioada în care s-a aflat în detenție. Acesta a explicat că situația lui Georgescu i-a schimbat perspectiva și că ar putea lua legătura cu familia fostului candidat, dacă va considera necesar.

Becali a precizat că este dispus să pună la dispoziția lui Georgescu suma de 50.000 de euro, în eventualitatea în care autoritățile îi vor solicita să demonstreze din ce mijloace financiare se întreține.

„Dacă oamenii îl susțin, nu poți să-l arestezi. Trebuie să existe dovada că este un infractor care s-a întâlnit cu ceilalți oameni ca să păcălească mai mulți oameni. De ce îi iau eu apărarea? Păi, eu am fost arestat. După șase luni, de oameni s-a spus că am sechestrat. De ce spui după șase luni? Eram în temniță și a venit Vadim Tudor și am semnat în temniță candidatura mea pe listele pentru europarlamentare. Mi-au dat drumul imediat pentru dosarul ăsta. În instanță, pentru înșelăciune, nu ai voie să alegi sau să fii ales. Există articole de lege ca să-ți ia drepturile. Dacă văd mizeria asta, că-l țin arestat, că vezi Doamne, a înșelat el acum cinci ani, păi eu sunt acum fan și îl și ajut, dacă e, și o să iau legătura și cu familia lui, dacă e nevoie, să facă dovada din ce trăiește. Și eu a trebuit să fac și am luat 500.000 și i-am zis la judecător: «Uite, domnule, am în buzunar 500.000 de euro, din ăștia trăiesc, dacă mă întrebați din ce trăiesc». Iau și pentru Georgescu 50.000 de euro când îl întreabă din ce trăiește. Dacă îl întrebi pe om cu ce trăiește, niște întrebări aberante, îi dau eu, să trăiască”, a declarat Gigi Becali.

Gigi Becali și-a exprimat nemulțumirea față de situația judiciară a lui Călin Georgescu, invocând intervalul de aproximativ cinci ani care ar fi trecut de la comiterea faptelor investigate. Omul de afaceri consideră că acest aspect ridică semne de întrebare cu privire la necesitatea arestării preventive.

Întrebat dacă dosarul ar putea fi rezultatul unei acțiuni organizate, Becali a evitat să formuleze o acuzație directă. În schimb, a insistat asupra faptului că și-a modificat radical atitudinea față de fostul candidat prezidențial.

„Eu nu știu (n.r. dacă dosarul este regizat sau organizat), voi trebuie să știți mai bine, că aveți mai multe influențe și conexiuni în anumite structuri ale statului. Nu înțelegeți că eu eram împotriva lui, dar am devenit fan? Cum să-l arestezi pe om după cinci ani, că a făcut o înșelăciune?”, a mai spus Gigi Becali.

Călin Georgescu ar putea fi eliberat din arestul preventiv miercuri, 28 octombrie, după aproape o lună de detenție, în funcție de hotărârea Curții de Apel București. Magistrații urmează să soluționeze contestația formulată de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Luni, Tribunalul București a respins solicitarea procurorilor de prelungire a arestării preventive în dosarul în care Georgescu este cercetat pentru înșelăciune. Prejudiciul estimat în această cauză se ridică la 1,1 milioane de euro.

Instanța a dispus înlocuirea arestării preventive cu măsura controlului judiciar, însă procurorii DIICOT au contestat hotărârea.

Prin urmare, Curtea de Apel București trebuie să stabilească dacă menține soluția Tribunalului București sau admite contestația procurorilor, ceea ce ar putea conduce la continuarea arestării preventive.

Hotărârea instanței va determina dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale poate părăsi arestul și va fi supus obligațiilor aferente controlului judiciar sau dacă va rămâne în detenție.