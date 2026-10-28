Cursul BNR de miercuri, 28 octombrie 2026. Leul pierde teren în fața euro și dolarului

Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 28 octombrie 2026, noile cotații valutare. Euro și dolarul american au înregistrat creșteri față de ședința precedentă, în timp ce francul elvețian și lira sterlină s-au depreciat ușor. Totodată, gramul de aur s-a scumpit cu peste 6 lei, ajungând la 625,4250 lei. Pe piața interbancară, indicele ROBOR la trei luni a rămas neschimbat, în timp ce indicii la șase și 12 luni au crescut ușor.

Potrivit cursului comunicat miercuri de Banca Națională a României, un euro a fost cotat la 5,3495 lei, în creștere cu 0,0008 lei față de ziua precedentă, când valoarea acestuia era de 5,3487 lei.

Dolarul american a înregistrat o apreciere mai pronunțată, ajungând la 4,8088 lei, față de 4,7977 lei marți. Diferența este de 0,0111 lei.

În schimb, francul elvețian a coborât la 5,7911 lei, de la 5,7921 lei în ședința precedentă, ceea ce reprezintă o scădere de 0,0010 lei.

Lira sterlină a fost cotată la 6,3848 lei, în scădere cu 0,0044 lei față de valoarea de 6,3892 lei înregistrată pe 27 octombrie.

În ceea ce privește alte monede, leul moldovenesc a fost evaluat la 0,2651 lei, iar 100 de forinți maghiari au fost cotați la 1,4569 lei.

Prețul gramului de aur a crescut miercuri, 28 octombrie, potrivit datelor BNR.

Acesta a ajuns la 625,4250 lei, față de 619,0144 lei în ședința precedentă, ceea ce înseamnă o majorare de 6,4106 lei.

Creșterea vine după ce și marți, 27 octombrie, gramul de aur se apreciase cu 3,1675 lei, comparativ cu ziua anterioară.

Astfel, în numai două ședințe consecutive, valoarea gramului de aur a crescut de la 615,8469 lei la 625,4250 lei.

Cotația publicată de BNR reprezintă o valoare de referință și nu trebuie confundată cu prețul de comercializare a aurului practicat de bănci sau de magazinele specializate.

Pe piața monetară, indicele ROBOR la trei luni, utilizat în calculul dobânzilor pentru anumite credite în lei cu dobândă variabilă, a rămas miercuri la nivelul de 6,09%.

În schimb, ROBOR la șase luni a crescut cu 0,01 puncte procentuale, ajungând la 6,15%.

Și indicele ROBOR la 12 luni a înregistrat un avans de 0,01 puncte procentuale, până la 6,20%.

ROBOR reprezintă rata dobânzii la care băncile sunt dispuse să ofere împrumuturi în lei altor instituții bancare și este utilizat ca referință pentru anumite contracte de credit.

Modificările acestui indicator pot influența ratele debitorilor ale căror contracte prevăd actualizarea dobânzii în funcție de ROBOR.

IRCC se situează la 5,57%. Ce trebuie să știe românii cu credite

Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC), utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la numeroase credite în lei acordate persoanelor fizice, are o valoare de 5,57%, corespunzătoare trimestrului al doilea din 2026.

Nivelul este ușor mai ridicat decât cel din primul trimestru al anului, când indicatorul era de 5,56%.

Comparativ cu trimestrul al doilea din 2025, când IRCC se situa la 6,06%, valoarea actuală de referință este mai mică cu 0,49 puncte procentuale.

Spre deosebire de ROBOR, care este publicat zilnic pentru diferite scadențe, IRCC aplicabil creditelor se actualizează trimestrial, pe baza datelor dintr-o perioadă anterioară.

În cazul persoanelor care au credite cu dobândă variabilă, evoluția indicelui de referință poate determina modificarea ratelor lunare, în funcție de condițiile prevăzute în contractul încheiat cu banca.