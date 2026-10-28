Avertisment DNSC pentru români înainte de Black Friday 2026. Ofertele care îți pot goli contul bancar

Românii care se pregătesc pentru reducerile de Black Friday 2026 sunt avertizați să fie atenți la ofertele întâlnite pe internet. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția că infractorii pot folosi reclame false, mesaje despre colete nelivrate sau presupuse rambursări pentru a obține date personale și bancare. Autoritățile recomandă verificarea atentă a magazinelor online și a mesajelor primite înainte de efectuarea oricărei plăți.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a transmis un avertisment pentru persoanele care intenționează să profite de campaniile de reduceri organizate cu ocazia Black Friday.

Potrivit instituției, ofertele atractive promovate pe internet pot ascunde tentative de fraudă, iar atacatorii profită de interesul crescut pentru cumpărături pentru a determina utilizatorii să furnizeze informații confidențiale.

„De Black Friday, ofertele atractive pot ascunde tentative de fraudă online!”, avertizează DNSC într-o postare pe Facebook.

Reprezentanții instituției explică faptul că tentativele de înșelăciune nu se limitează la magazinele online false. Acestea pot începe inclusiv prin mesaje aparent obișnuite, care îi determină pe destinatari să acceseze anumite linkuri sau să introducă date personale.

„O ofertă promovată pe rețelele sociale, un mesaj despre un colet care nu poate fi livrat sau o presupusă rambursare pot reprezenta puncte de plecare pentru o tentativă de fraudă”, precizează instituția.

Astfel de mesaje pot părea credibile mai ales în perioadele în care numeroși consumatori așteaptă livrarea comenzilor efectuate online.

Una dintre metodele folosite de infractorii cibernetici presupune imitarea identității unor companii cunoscute.

Atacatorii pot crea pagini care seamănă cu site-urile unor magazine, pot trimite notificări aparent expediate de firme de curierat sau se pot prezenta drept reprezentanți ai unor instituții bancare.

Scopul este obținerea informațiilor personale, a datelor cardurilor sau a accesului la conturile utilizatorilor.

„Atacatorii pot imita identitatea unor magazine online, firme de curierat sau instituții bancare pentru a obține date personale, informații bancare sau acces la conturi”, avertizează DNSC.

De exemplu, un utilizator poate primi un mesaj prin care este anunțat că un colet nu a putut fi livrat și că trebuie să își actualizeze datele pentru a finaliza expedierea.

În alte situații, mesajele pot promite recuperarea unor sume de bani sau accesarea unei reduceri speciale.

Aceste solicitări trebuie tratate cu prudență, mai ales dacă presupun accesarea unor linkuri necunoscute și introducerea datelor bancare.

DNSC recomandă verificarea sursei mesajelor primite, a autenticității ofertelor și a adreselor paginilor web înainte de transmiterea informațiilor personale sau financiare.

„Verificați sursa mesajelor, autenticitatea ofertelor și adresele website-urilor înainte de a furniza date personale sau bancare”, transmite instituția.

Consumatorii trebuie să acorde atenție adreselor web care seamănă cu cele ale unor magazine cunoscute, dar care conțin diferențe de scriere sau domenii neobișnuite.

De asemenea, ofertele care promit reduceri exagerate sau care încearcă să determine cumpărătorul să ia imediat o decizie trebuie analizate cu atenție.

În recomandările privind siguranța cumpărăturilor online, autoritățile subliniază și importanța verificării datelor comerciantului, a informațiilor de contact și a condițiilor de livrare și retur.

În cazul mesajelor suspecte privind livrarea coletelor, verificarea trebuie făcută direct prin canalele oficiale ale firmei de curierat, nu prin accesarea automată a linkurilor primite.

Persoanele care au fost înșelate prin intermediul unor magazine online false, mesaje frauduloase sau alte metode de atac cibernetic sunt îndemnate să sesizeze autoritățile.

„Dacă ați fost victima unei fraude, sesizați Poliția și notificați DNSC la numărul 1911 sau prin platforma https://pnrisc.dnsc.ro/”, transmite Directoratul Național de Securitate Cibernetică.

Dacă au fost introduse datele cardului pe o pagină suspectă sau a fost autorizată o tranzacție frauduloasă, consumatorii trebuie să contacteze imediat banca pentru a solicita măsuri de protejare a contului și a instrumentelor de plată.

Pentru informații suplimentare despre metodele de fraudă și protejarea datelor personale, DNSC recomandă consultarea platformei naționale de educație digitală Siguranța Online.

Avertismentul vine în contextul apropierii campaniilor de Black Friday, când numărul cumpărăturilor online crește, iar infractorii pot exploata interesul consumatorilor pentru reduceri și livrări rapide.