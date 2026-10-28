România se pregătește pentru iarna 2026-2027. Anunțul Ministerului Energiei privind aprovizionarea cu gaze și electricitate

Securitatea aprovizionării cu energie în perspectiva iernii 2026-2027 și viitorul politicilor energetice europene se află pe agenda discuțiilor de la Luxemburg, la care va participa ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță. Reuniunile au loc într-un context marcat de creșterea prețurilor gazelor naturale și de preocupările privind disponibilitatea resurselor energetice. România are în prezent depozitele de gaze umplute în proporție de 88%, potrivit informațiilor prezentate de autorități.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, se deplasează miercuri, 28 octombrie 2026, la Luxemburg, unde va participa joi la reuniunea Consiliului Uniunii Europene pentru Transporturi, Telecomunicații și Energie (TTE – Energie), precum și la reuniunea ministerială a Alianței Nucleare.

Potrivit Ministerului Energiei, discuțiile vor viza securitatea aprovizionării cu energie în perspectiva sezonului rece, tarifele de rețea și direcțiile politicii energetice europene după anul 2030.

„Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, se deplasează astăzi, 28 octombrie, la Luxemburg, unde va participa mâine la reuniunea Consiliului Uniunii Europene pentru Transporturi, Telecomunicaţii şi Energie (TTE – Energie), precum şi la reuniunea ministerială a Alianţei Nucleare. Pe agenda discuţiilor se află subiecte importante pentru sectorul energetic european şi pentru România, printre care securitatea aprovizionării cu #energie în perspectiva iernii 2026-2027, tarifele de reţea şi direcţiile politicii energetice europene după anul 2030”, a transmis Ministerul Energiei.

Participarea României la reuniune are loc într-o perioadă în care statele europene urmăresc asigurarea resurselor energetice necesare pentru lunile de iarnă.

Pe lângă securitatea aprovizionării, reprezentanții statelor participante vor discuta despre rolul energiei nucleare în viitorul sistem energetic european.

În cadrul reuniunii ministeriale a Alianței Nucleare, discuțiile se vor concentra asupra contribuției energiei nucleare la asigurarea unei producții stabile de electricitate, cu emisii reduse de carbon.

Pentru România, acest subiect este important în contextul dezvoltării capacităților de producție și al modernizării infrastructurii energetice.

„Pentru România, aceste teme au o importanţă directă în ceea ce priveşte siguranţa alimentării cu energie, dezvoltarea capacităţilor de producţie şi modernizarea infrastructurii energetice. Participarea la aceste reuniuni oferă oportunitatea de a prezenta priorităţile naţionale şi de a contribui la discuţiile privind viitorul politicilor energetice europene”, au precizat reprezentanții Ministerului Energiei.

Discuțiile privind energia nucleară au loc și în contextul situației de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde cele două unități au fost oprite controlat în cursul verii, pe fondul debitului redus al Dunării.

Ministrul Dumitru Chisăliță a declarat recent că unul dintre reactoare ar putea fi repornit în jurul datei de 15 noiembrie, dacă prognozele privind debitul Dunării se mențin. Termenul reprezintă însă o estimare, nu o dată confirmată pentru reluarea producției.

Reuniunile europene se desfășoară pe fondul scumpirii gazelor naturale, într-un context internațional afectat de conflictele din regiunea Rusia-Ucraina și din Orientul Mijlociu.

Luni, 26 octombrie, prețurile de referință ale gazelor naturale pe piața europeană au depășit pragul de 97 de euro/MWh, nivel care nu mai fusese atins din 2022, potrivit informațiilor prezentate în contextul reuniunii.

Evoluția prețurilor ridică probleme privind costurile de aprovizionare pentru statele europene, în special înaintea lunilor cu temperaturi scăzute, când consumul de energie și gaze naturale crește.

În acest context, securitatea aprovizionării reprezintă una dintre prioritățile discuțiilor dintre miniștrii europeni ai energiei.

România are în prezent un grad de umplere a depozitelor de gaze naturale de aproximativ 88% din capacitatea totală.

Nivelul este cu zece puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

La nivelul Uniunii Europene, gradul mediu de umplere a depozitelor este de aproximativ 75%, potrivit datelor prezentate.

Astfel, România se află peste media europeană în ceea ce privește gradul de înmagazinare, deși cantitățile stocate sunt mai reduse decât cele din perioada corespunzătoare a anului 2025.

Anterior, ministrul Energiei a precizat că autoritățile și operatorii din sistemul energetic au început pregătirile pentru sezonul rece, inclusiv prin elaborarea măsurilor necesare pentru continuitatea alimentării cu electricitate și gaze naturale.

Discuțiile de la Luxemburg vor oferi României posibilitatea de a prezenta prioritățile naționale privind siguranța energetică și investițiile în capacități de producție, în cadrul negocierilor privind viitorul politicilor energetice europene.