Ce a găsit noul ministru al Energiei la preluarea mandatului. Sumele depășesc 27 de milioane de euro

Pregătirea sistemului energetic pentru sezonul rece și protejarea consumatorilor vulnerabili se numără printre prioritățile Ministerului Energiei pentru perioada următoare.

În paralel, instituția trebuie să gestioneze și situația cererilor de plată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dintre care patru, în valoare totală de peste 27 de milioane de euro, au rămas neprocesate după ce au fost înregistrate în trimestrul al treilea al acestui an.

Noul ministru al Energiei, Dumitru Chisăliță, a preluat conducerea instituției într-un moment în care mai multe solicitări de plată așteaptă să fie procesate. Potrivit datelor prezentate de minister, cererile au fost depuse „pe ultima sută de metri”, iar sumele aferente depășesc 27 de milioane de euro.

Ministerul Energiei a anunțat că activitatea instituției se va concentra, în perioada următoare, pe măsurile necesare pentru pregătirea sistemului energetic în perspectiva iernii. Printre obiectivele comunicate se numără asigurarea funcționării sistemului în sezonul rece și protejarea consumatorilor vulnerabili.

Un alt punct de interes îl reprezintă identificarea unor măsuri concrete pentru combaterea sărăciei energetice, o temă menționată de instituție printre direcțiile prioritare pentru următoarea perioadă.

Oficialii ministerului au precizat că aceste obiective vor fi urmărite în paralel cu continuarea investițiilor în sectorul energetic și cu dezvoltarea infrastructurii necesare pentru producerea și stocarea energiei.

Situația sumelor solicitate prin PNRR reprezintă un alt subiect aflat pe agenda Ministerului Energiei. Potrivit graficului transmis de instituție, noul ministru a găsit patru cereri de plată care nu fuseseră procesate la momentul preluării mandatului.

Solicitările au fost înregistrate în al treilea trimestru al anului 2026, iar valoarea lor cumulată depășește 27 de milioane de euro. Datele prezentate de minister indică faptul că cererile au fost depuse în apropierea termenelor relevante, fiind descrise drept solicitări făcute „pe ultima sută de metri”.

Aceste sume se adaugă activității curente de autorizare a transferurilor și de efectuare a plăților aferente proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Datele comunicate de instituție arată că, în ultima săptămână raportată, au fost autorizate cereri de transfer și au fost realizate plăți de zeci de milioane de euro.

Conform informațiilor publicate de Ministerul Energiei, în intervalul 19-23 octombrie 2026 au fost autorizate cereri de transfer cu o valoare totală de 18,95 milioane de euro. În aceeași perioadă, plățile efectuate au însumat 30,27 milioane de euro.

„În perioada 19 octombrie 2026 – 23 octombrie 2026, au fost autorizate cereri de transfer cu o valoare totală de 18,95 mil. euro și au fost efectuate plăți cu o valoare totală de 30,27 mil. euro”, a mai publicat Ministerul Energiei.

Valorile raportate reflectă două categorii distincte de operațiuni: autorizarea cererilor de transfer și efectuarea plăților. Sumele aferente celor două categorii sunt diferite, potrivit datelor prezentate de instituție.

Pe lângă pregătirea pentru sezonul rece și gestionarea cererilor de plată din PNRR, Ministerul Energiei menține pe lista priorităților dezvoltarea sectorului energetic. Instituția a indicat creșterea capacităților de producere a energiei și accelerarea investițiilor drept direcții importante pentru perioada următoare.

De asemenea, ministerul urmărește dezvoltarea unui mix energetic echilibrat și extinderea capacităților de stocare. Aceste obiective sunt menționate alături de măsurile destinate protejării consumatorilor vulnerabili și de acțiunile pentru combaterea sărăciei energetice.