Cât poți economisi la factura de curent cu o turbină eoliană de 1 kW. Producția lunară poate ajunge la 200 kWh

O turbină eoliană de mici dimensiuni, cu o putere nominală de 1 kW, poate produce aproximativ 200 kWh de electricitate pe lună, dacă este instalată într-o zonă cu un potențial eolian favorabil.

La un tarif orientativ de 1,20 lei/kWh, energia utilizată direct în locuință ar putea reduce factura de curent cu până la 240 de lei lunar. Producția efectivă depinde însă de condițiile meteorologice, de amplasarea echipamentului și de caracteristicile instalației.

Potrivit unei analize publicate de Engadget, turbinele eoliene de mici dimensiuni pot constitui o alternativă la panourile fotovoltaice sau pot completa un sistem existent de producere a energiei. Acestea pot fi de interes în special pentru proprietarii de case situate în zone deschise, unde vântul are o viteză suficientă pentru a asigura o producție constantă.

Un aspect important este diferența dintre puterea nominală a turbinei și cantitatea de electricitate generată într-o anumită perioadă. O instalație de 1 kW nu produce permanent această putere, deoarece funcționarea sa depinde de intensitatea vântului și de condițiile în care este montată.

În condiții favorabile, o turbină eoliană cu puterea nominală de 1 kW poate genera aproximativ 2.400 kWh de electricitate pe an. Raportată la 12 luni, această cantitate echivalează cu o producție medie de 200 kWh lunar. Valoarea reprezintă o estimare, nu o garanție privind energia care va fi disponibilă în fiecare lună.

Randamentul instalației este influențat de viteza vântului, de înălțimea la care este montată turbina și de prezența obstacolelor din apropiere. Clădirile, copacii și alte structuri pot modifica circulația aerului și pot reduce cantitatea de energie produsă.

Departamentul american al Energiei explică faptul că energia disponibilă în vânt crește proporțional cu cubul vitezei acestuia. Prin urmare, variațiile vitezei vântului pot avea un impact semnificativ asupra producției. Două turbine identice pot înregistra rezultate diferite dacă una este instalată într-un câmp deschis, iar cealaltă se află într-o zonă cu numeroase clădiri.

În octombrie 2026, unele oferte competitive pentru consumatorii casnici din România se situează în jurul valorilor de 1,04–1,20 lei/kWh, cu taxele incluse. Tariful efectiv depinde de furnizor, de zona de distribuție și de condițiile contractuale, astfel că economiile trebuie calculate folosind prețul aplicat fiecărei locuințe.

La un tarif orientativ de 1,20 lei/kWh, valoarea energiei produse și utilizate direct în gospodărie poate fi estimată în funcție de cantitatea de electricitate care înlocuiește energia cumpărată din rețea.

Pentru un consum propriu de 50 kWh pe lună din energia generată de turbină, economia teoretică ar fi de 60 de lei. Dacă locuința utilizează 100 kWh lunar din producția instalației, suma ar ajunge la 120 de lei, iar pentru 200 kWh autoconsumați, reducerea calculată ar fi de 240 de lei pe lună.

În cazul unei producții anuale de 2.400 kWh, utilizarea integrală a acestei cantități pentru a înlocui electricitatea achiziționată din rețea ar reprezenta o economie estimată la 2.880 de lei pe an. Calculul nu include costul de achiziție și instalare a turbinei, cheltuielile de întreținere, pierderile sistemului sau eventualele costuri pentru stocarea energiei.

Montarea unei turbine eoliene pe acoperiș poate părea o soluție convenabilă pentru proprietarii care nu dispun de teren liber. Totuși, această amplasare poate afecta randamentul echipamentului și poate genera probleme legate de zgomot și de vibrații.

Clădirile și copacii modifică fluxul de aer, producând turbulențe care pot reduce eficiența turbinei. În plus, variațiile rapide ale direcției și vitezei vântului pot solicita suplimentar componentele instalației și pot contribui la uzura acestora.

Departamentul american al Energiei recomandă, ca reper orientativ, ca partea inferioară a rotorului să fie amplasată la aproximativ nouă metri deasupra obstacolelor aflate pe o rază de circa 90 de metri. Această recomandare evidențiază importanța alegerii unui amplasament adecvat, cu o circulație cât mai puțin perturbată a aerului.

O turbină instalată pe un turn dedicat, într-o zonă deschisă, poate beneficia de condiții de vânt mai bune decât una amplasată direct pe acoperișul unei locuințe. Diferențele de amplasare pot influența atât cantitatea de electricitate produsă, cât și eficiența economică a investiției.

Turbinele eoliene de mici dimensiuni pot fi luate în considerare de proprietarii din zone în care vântul bate constant, în special în mediul rural sau la locuințele izolate de rețeaua electrică. În astfel de situații, producția locală de energie poate contribui la acoperirea unei părți din necesarul gospodăriei, în funcție de condițiile existente la fața locului.

În zonele urbane, unde clădirile și alte obstacole limitează circulația aerului, instalarea unei turbine poate fi mai puțin eficientă. În aceste condiții, panourile fotovoltaice pot reprezenta o soluție mai practică pentru producerea energiei electrice destinate consumului casnic.

Înainte de achiziționarea echipamentului, proprietarii trebuie să analizeze viteza medie a vântului din zona respectivă, producția anuală estimată și costurile totale ale instalației. De asemenea, trebuie verificate cerințele de autorizare aplicabile amplasării și montării turbinei.

Evaluarea economică trebuie să țină cont de cantitatea de electricitate produsă efectiv și de proporția utilizată direct în locuință. Puterea nominală a echipamentului și producția teoretică nu sunt suficiente pentru a stabili rentabilitatea, deoarece rezultatul depinde de condițiile reale de funcționare și de costurile asociate instalării și exploatării.