Dunărea a atins un nou minim istoric la Cernavodă. Autoritățile pregătesc măsuri de urgență

Nivelul Dunării în zona Cernavodă a coborât joi la -256 de centimetri, stabilind un nou record negativ, iar prognozele indică scăderi suplimentare în zilele următoare. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a pregătit un proiect de hotărâre care prevede intervenții hidrotehnice pentru asigurarea alimentării cu apă a centralei nuclearelectrice. Documentul include instalarea unor sisteme de pompare de mare capacitate, posibile restricții de navigație și implicarea Ministerului Apărării Naționale. Proiectul nu fusese adoptat până la momentul publicării informațiilor, potrivit News.ro.

Dunărea a înregistrat joi, 8 octombrie, un nou minim istoric în zona Cernavodă, unde nivelul apei a ajuns la -256 de centimetri, depășind precedentul record negativ de -255 de centimetri, consemnat la 20 septembrie. Potrivit prognozelor hidrologice, scăderea ar urma să continue, cu un nivel estimat de -260 de centimetri vineri, 9 octombrie, și de -267 de centimetri la 13 octombrie.

Valorile negative sunt calculate în raport cu așa-numita „cotă zero”, un nivel convențional de referință stabilit pentru fiecare stație hidrometrică. Acesta reprezintă baza față de care se măsoară nivelul apei și nu indică absența apei din albia fluviului.

Reducerea debitelor Dunării a determinat autoritățile să înceapă, încă de la începutul lunii august, lucrări tehnice pentru menținerea alimentării cu apă necesare răcirii reactoarelor 1 și 2 ale Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Cele două unități asigură aproximativ 20% din necesarul de consum de energie electrică al României.

Situația a fost analizată și la 1 octombrie, în cadrul unei noi reuniuni a Comitetului Interministerial Bala–Cernavodă. La solicitarea sursei citate, un reprezentant al departamentului de presă al Guvernului a explicat că întâlnirea a avut loc „Pentru a stabili recomandările privind distribuția debitului de la bifurcația canalului Bala cu Dunărea Veche”.

În privința documentului rezultat în urma discuțiilor, reprezentantul Executivului a precizat:

„Este în stadiul elaborării raportului final, cu recomandările aferente”.

La nouă zile de la această reuniune, Guvernul a confirmat pentru News.ro că proiectul hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) fusese redactat, dar nu era încă adoptat.

Proiectul de hotărâre al CNSU prevede realizarea unui sistem temporar de intervenție pe canalul de derivație care asigură legătura cu Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, astfel încât să fie menținut aportul de apă necesar funcționării instalațiilor. Potrivit documentului consultat de sursa citată, intervenția ar urma să fie realizată în etape și să permită îndepărtarea ulterioară a structurilor instalate.

„Pentru asigurarea resursei de apă necesară Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, se aprobă constituirea în regim de urgență a unui sistem de intervenție temporar, modular, etapizat și reversibil pe Canalul de derivație (de legătură) către CNE Cernavodă constând în realizarea unei închideri modulare temporare cu barje/ gabara lestate și pontoane pe o secțiune transversală de aproximativ 170 m pusă în operă progresiv, precum și operaționalizarea unor sisteme de pompare de mare capacitate, care să suplimenteze volumul de apă din bazinul de distribuție al CNE Cernavodă”, se arată în proiectul hotărârii CNSU.

Structurile plutitoare ar urma să fie amplasate progresiv, în conformitate cu un plan tehnic operativ. Acesta va stabili poziția fiecărui element, pescajul, distanțele dintre barje și pontoane, sistemele de amarare, spațiile care vor rămâne libere pentru curgerea apei și ordinea operațiunilor de instalare.

În paralel, Administrația Națională „Apele Române” ar urma să coordoneze utilizarea unor sisteme de pompare de mare capacitate, în colaborare cu Societatea Națională Nuclearelectrica, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile.

Pentru menținerea alimentării cu apă a centralei de la Cernavodă, proiectul CNSU stabilește un debit minim care trebuie asigurat prin echipamentele suplimentare de pompare, precum și un prag preventiv pentru activarea măsurilor hidrotehnice.

„Sistemele de pompare de mare capacitate se dimensionează astfel încât să poată asigura transferul unui debit suplimentar în bazinul de distribuție al CNE Cernavodă de cel puțin 6,5 mc/s”, prevede documentul.

Un alt element al proiectului este stabilirea cotei de 1,58 metri dMB la centrala nuclearoelectrică drept prag operativ pentru declanșarea intervențiilor și mobilizarea resurselor logistice. Această valoare reprezintă un indicator utilizat pentru aplicarea măsurilor preventive, fără să modifice condițiile autorizate de funcționare a centralei.

„Cota de 1,58 m dMB la CNE Cernavodă prevăzută în prezenta hotărâre reprezintă un prag operativ preventiv pentru declanșarea măsurilor hidraulice și de mobilizare logistică și nu modifică limitele, condițiile de exploatare, cerințele de securitate nucleară sau obligațiile stabilite prin autorizațiile și reglementările aplicabile CNE Cernavodă”, se precizează în proiectul hotărârii.

Utilizarea sistemelor temporare de barare și pompare va continua până la îndeplinirea cumulativă a mai multor condiții hidrologice și tehnice. Prognoza trebuie să indice o creștere sustenabilă a nivelului apei pentru cel puțin 72 de ore, iar măsurătorile efectuate la centrală trebuie să confirme depășirea situației critice.

De asemenea, verificările realizate în amonte și în aval de platformele lestate nu trebuie să evidențieze efecte hidraulice sau morfologice nefavorabile. Alimentarea cu apă trebuie să poată fi menținută prin aport natural și prin manevrele de exploatare, fără utilizarea pompelor suplimentare.

Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă va avea obligația să asigure combustibilul și celelalte resurse necesare funcționării continue a echipamentelor de pompare, inclusiv pentru motopompele și drăgile utilizate în cadrul intervențiilor.

Scăderea nivelului Dunării ar putea determina și introducerea unor restricții asupra transportului fluvial, proiectul hotărârii CNSU prevăzând măsuri de limitare sau suspendare temporară a navigației și a operațiunilor de ecluzare în zonele afectate de intervențiile hidrotehnice.

„La atingerea pragului de 1,58 m dMB la CNE Cernavodă, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile S.A., Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați și Autoritatea Navală Română, fiecare potrivit competențelor legale, dispun și pun în aplicare fără întârziere măsurile necesare pentru restricționarea sau sistarea temporară a navigației și a ecluzărilor pe Canalul Dunăre Marea Neagră și pe sectoarele Dunării Vechi afectate de operațiunile de intervenție”, se arată în documentul redactat, dar neadoptat.

Reluarea circulației navelor se va face etapizat, după confirmarea existenței unei marje hidraulice suficiente și a unei evoluții stabile a nivelului apei. În aceleași condiții vor putea fi retrase sau reconfigurate elementele temporare instalate pentru intervenție.

Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați va continua lucrările de dragaj pentru adâncirea și lărgirea canalului navigabil în zona Caragheorghe–Turcescu, la confluența cu Gura Bala. Intervențiile vor fi desfășurate până la echilibrarea adâncimilor din sectorul respectiv.

Ministerul Afacerilor Interne și Autoritatea Navală Română vor avea responsabilități privind siguranța operațiunilor. Acestea includ restricționarea traficului fluvial în perimetrele de lucru și, atunci când situația o impune, relocarea ambarcațiunilor ancorate.

Ministerul Apărării Naționale este inclus în proiectul de hotărâre printre instituțiile care ar urma să participe la intervențiile tehnice din zona Cernavodă, prin furnizarea de echipamente specializate, personal și mijloace necesare instalării structurilor temporare.

Potrivit documentului, instituția „sprijină efortul instituțional prin efectuarea de măsurători topobatimetrice, hidrografice și geodezice, asigurarea capabilităților navale și de geniu necesare instalării și operării platformelor și podurilor de pontoane, sprijin cu scafandri și participarea la operațiunile tehnice necesare amplasării, stabilizării în amplasament și retragerii celorlalte elemente temporare”.

Măsurătorile tehnice vor permite evaluarea configurației albiei și a condițiilor de amplasare a structurilor, în timp ce unitățile specializate ar putea contribui la instalarea, fixarea și retragerea acestora.

Proiectul CNSU stabilește și o responsabilitate pentru Hidroelectrica, societatea urmând să contribuie la creșterea cantității de apă care ajunge în Dunăre în perioada critică, în funcție de volumele disponibile.

Potrivit măsurilor propuse, compania trebuie să asigure, în limita disponibilităților de apă, o suplimentare a debitelor evacuate în fluviu cu aproximativ 50–100 de metri cubi pe secundă.

Această măsură este inclusă în ansamblul intervențiilor pregătite pentru menținerea condițiilor hidrologice necesare alimentării centralei de la Cernavodă, alături de lucrările de dragaj, amplasarea structurilor plutitoare și utilizarea sistemelor suplimentare de pompare.

Deși proiectul privind intervențiile hidrotehnice de la Cernavodă a fost redactat, acesta nu fusese adoptat până la momentul transmiterii informațiilor, la nouă zile de la reuniunea Comitetului Interministerial Bala–Cernavodă.

Conform documentului, hotărârea ar urma să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, moment de la care măsurile prevăzute ar putea fi aplicate în condițiile stabilite.

News.ro a solicitat Guvernului precizări privind data adoptării hotărârii CNSU și motivele întârzierii aprobării acesteia, la nouă zile de la reuniunea Comitetului Interministerial Bala–Cernavodă, în condițiile în care Dunărea a înregistrat noi minime istorice, iar prognozele indică scăderi suplimentare ale nivelului apei. Până la momentul transmiterii știrii, Executivul nu a oferit un răspuns.