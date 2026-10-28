Ce se întâmplă dacă nu mai poți plăti ratele la bancă din cauza problemelor de sănătate. Poți ajunge la executare silită

O problemă de sănătate care împiedică desfășurarea activității profesionale poate duce la reducerea veniturilor și la dificultăți în achitarea ratelor bancare. În această situație, persoanele afectate pot verifica dacă beneficiază de o asigurare atașată creditului sau pot negocia cu banca modificarea condițiilor de rambursare. Aceste măsuri pot ajuta la evitarea acumulării restanțelor și a consecințelor financiare asociate.

Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat ce opțiuni au persoanele care nu își mai pot plăti ratele din cauza unei boli, în ce condiții poate interveni asigurarea și ce se poate întâmpla dacă obligațiile de plată nu sunt respectate.

Soluțiile disponibile diferă în funcție de prevederile contractului de credit, de riscurile acoperite prin asigurare și de existența unor eventuale restanțe.

Primul pas este verificarea existenței unei asigurări atașate creditului care poate acoperi ratele în cazul în care împrumutatul nu mai poate munci. Persoana afectată trebuie să contacteze atât banca, cât și asigurătorul pentru a afla ce riscuri sunt acoperite și în ce condiții poate beneficia de protecție financiară.

În funcție de polița încheiată, asigurarea poate prelua plata ratelor pentru o perioadă determinată, inclusiv în anumite situații de șomaj involuntar. Unele polițe acoperă și incapacitatea temporară de muncă, îmbolnăvirea sau invaliditatea. Despăgubirile și durata acoperirii diferă însă în funcție de condițiile contractuale.

Prin urmare, existența unei asigurări nu înseamnă automat că ratele vor fi achitate de compania de asigurări. Este necesară verificarea riscurilor incluse în poliță și a condițiilor care trebuie îndeplinite pentru acordarea despăgubirii.

„Primul pas este să verifici dacă ai o asigurare atașată creditului care poate acoperi ratele în cazul în care nu mai poți munci. În acestă situație, trebuie să contactezi atât banca, cât și asiguratorul, pentru a afla ce riscuri sunt acoperite și în ce condiții poți beneficia de protecție financiară. În funcție de polița încheiată, asigurarea poate prelua plata ratelor pentru o perioadă determinată, de exemplu, în cazul șomajului involuntar. Există și polițe care acoperă incapacitatea temporară de muncă, îmbolnăvirea sau invaliditatea, însă despăgubirile și perioada de acoperire diferă în funcție de condițiile contractuale”, a explicat Avocatul Bogdan Pițigoi pentru Digi24.

Dacă împrumutatul nu are o asigurare care să acopere situația medicală sau dacă polița nu se aplică în cazul său, următorul pas este discutarea cu banca a posibilității de restructurare a creditului.

În funcție de situația financiară a clientului și de politica instituției, poate fi solicitată o perioadă de grație, în care să fie achitată numai dobânda. Dacă banca aprobă, poate fi posibilă și suspendarea temporară a plăților. În alte situații, ratele pot fi reprogramate, iar perioada de rambursare poate fi prelungită pentru ca obligațiile lunare să devină mai ușor de gestionat.

Aceste soluții nu se acordă automat. Disponibilitatea lor depinde de contractul de credit, de condițiile asigurării, dacă există una, și de aprobarea băncii.

Din acest motiv, persoanele care se confruntă cu o problemă de sănătate care le împiedică să lucreze și riscă să nu își mai poată achita ratele ar trebui să contacteze banca înainte de acumularea restanțelor. O discuție purtată la timp poate permite identificarea unor variante de rambursare adaptate situației financiare.

„Dacă nu ai o asigurare care să acopere situația în care te afli sau dacă polița nu se aplică în cazul tău, următorul pas este să discuți cu banca despre posibilitatea restructurării creditului. În funcție de situația financiară și de politica instituției, poți solicita o perioadă de grație, în care să plătești doar dobânda sau, dacă banca aprobă acest lucru, să beneficiezi de o suspendare temporară a plăților. În unele cazuri, ratele pot fi reprogramate, iar perioada de rambursare poate fi prelungită, astfel încât obligațiile lunare să fie mai ușor de gestionat. Este important de reținut că aceste soluții nu se acordă automat, ci depind de contractul de credit, de condițiile asigurării și de aprobarea băncii. De aceea, dacă o problemă de sănătate te împiedică să mai lucrezi și riști să nu îți poți achita ratele, este recomandat să contactezi banca la timp, înainte de acumularea restanțelor”, a subliniat avocatul.

Dacă banca și clientul nu reușesc să ajungă la o înțelegere privind plata ratelor, o alternativă este Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB).

Instituția facilitează soluționarea pe cale amiabilă a disputelor dintre consumatori și băncile sau instituțiile financiare nebancare participante. Procedura permite încercarea unei rezolvări fără deschiderea unui proces în instanță și este gratuită pentru consumatori. Pentru a apela la această variantă, persoana afectată trebuie să fi încercat mai întâi să rezolve situația direct cu banca.

„Dacă nu reușești să ajungi la o înțelegere cu banca privind plata ratelor, poți apela la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB). Instituția facilitează soluționarea pe cale amiabilă a disputelor dintre consumatori și bănci sau instituții financiare nebancare participante, fără a fi necesară deschiderea unui proces în instanță. Procedura este gratuită pentru consumatori, însă este necesar să fi încercat mai întâi rezolvarea situației direct cu banca” , a explicat avocatul.

Asigurarea atașată unui credit are rolul de a proteja împrumutatul atunci când acesta nu își mai poate achita ratele din motive prevăzute în poliță. Printre situațiile care pot beneficia de acoperire se numără anumite probleme medicale și incapacitatea de muncă.

Pentru activarea protecției, asiguratul trebuie să prezinte documentele justificative care dovedesc situația medicală și îndeplinirea condițiilor contractuale.

Asigurătorul analizează fiecare caz în parte, inclusiv cauzele și gravitatea afecțiunii. Dacă se constată că situația a fost provocată intenționat sau se încadrează într-o excludere prevăzută în poliță, despăgubirea poate fi refuzată.

Astfel, preluarea ratelor nu este automată, ci depinde de riscurile acoperite și de excluderile stabilite în contractul de asigurare.

„Asigurarea atașată creditului are rolul de a proteja împrumutatul în cazul în care acesta nu își mai poate achita ratele din motive prevăzute în poliță, precum anumite probleme medicale sau incapacitatea de muncă. Pentru a beneficia de această protecție, este necesară prezentarea documentelor justificative care să dovedească situația medicală și îndeplinirea condițiilor contractuale. Asiguratorul analizează fiecare caz în parte, inclusiv cauzele și gravitatea afecțiunii. Dacă se constată că situația a fost provocată intenționat sau intră într-o excludere prevăzută în poliță, despăgubirea poate fi refuzată. Prin urmare, plata ratelor nu este preluată automat, ci depinde de acoperirile și excluderile stabilite în contractul de asigurare”, a mai spus avocatul.

Dacă asigurătorul refuză activarea poliței, iar persoana afectată consideră că decizia nu are un temei contractual sau legal, refuzul poate fi contestat.

Pentru susținerea solicitării, este important să fie prezentate polița de asigurare, documentele medicale și celelalte dovezi care demonstrează îndeplinirea condițiilor pentru acordarea despăgubirii.

Dacă disputa nu poate fi soluționată pe cale amiabilă, persoana afectată se poate adresa instanței pentru a-și susține drepturile.

„Dacă asigurătorul refuză să activeze polița și consideri că decizia nu are un temei contractual sau legal, poți contesta refuzul. Pentru a-ți susține solicitarea, este important să prezinți polița de asigurare, documentele medicale și celelalte dovezi care demonstrează că îndeplinești condițiile pentru acordarea despăgubirii. Dacă litigiul nu se soluționează pe cale amiabilă, poți apela la instanță pentru a-ți susține drepturile”, a subliniat specialistul.

Neachitarea ratelor poate avea consecințe asupra istoricului de credit și poate duce, în cele din urmă, la recuperarea forțată a datoriei.

Dacă împrumutatul nu își mai plătește ratele și nu găsește o soluție împreună cu instituția financiară, restanțele pot fi raportate la Biroul de Credit. De regulă, raportarea poate avea loc după 30 de zile de întârziere, dacă sunt îndeplinite condițiile aplicabile privind notificarea și raportarea.

O astfel de înregistrare poate afecta scorul de credit și poate reduce șansele de a obține un nou împrumut. Atunci când analizează o cerere de creditare, băncile verifică istoricul de plată și informațiile disponibile la Biroul de Credit pentru a evalua riscul financiar al solicitantului.

Unele instituții financiare nebancare (IFN-uri) pot accepta să acorde împrumuturi persoanelor care au înregistrat întârzieri la plată. Aprobarea nu este însă garantată, iar costurile acestor credite pot fi ridicate. În cazul băncilor, un istoric negativ poate îngreuna semnificativ obținerea unui nou împrumut.

„Dacă nu îți mai achiți ratele și nu găsești o soluție împreună cu instituția financiară, poți ajunge să ai restanțe raportate la Biroul de Credit. De regulă, raportarea poate avea loc după 30 de zile de întârziere, dacă sunt îndeplinite condițiile de notificare și raportare aplicabile. O astfel de înregistrare îți poate afecta scorul de credit și îți poate reduce șansele de a obține un nou împrumut. De regulă, atunci când soliciți un credit, băncile verifică istoricul de plată și informațiile disponibile la Biroul de Credit pentru a evalua riscul financiar. Chiar dacă unele instituții financiare nebancare (IFN-uri) pot accepta să acorde împrumuturi persoanelor care au avut întârzieri la plată, aprobarea nu este garantată, iar costurile creditelor pot fi ridicate. În cazul băncilor, un istoric negativ poate îngreuna semnificativ obținerea unui nou împrumut”, a mai spus acesta.

După 90 de zile de întârziere, creditul poate îndeplini criteriile pentru a fi clasificat drept neperformant, în funcție de regulile aplicabile. Banca poate, de asemenea, să declare scadența anticipată a creditului, dacă sunt îndeplinite condițiile legale și contractuale.

Scadența anticipată înseamnă că întreaga sumă rămasă de rambursat poate deveni exigibilă înainte de încheierea perioadei inițiale a creditului. În această situație, obligația de plată nu se mai limitează la ratele restante, ci poate include întregul sold al împrumutului pe care banca îl poate solicita în condițiile legii și ale contractului.

Dacă suma datorată nu este achitată, se poate ajunge la executare silită. În funcție de situație și cu respectarea procedurilor legale, recuperarea creanței poate viza veniturile sau bunurile debitorului, inclusiv un imobil.

Faptul că împrumutul nu a fost garantat printr-o ipotecă asupra locuinței nu exclude automat posibilitatea ca aceasta să fie urmărită pentru recuperarea datoriei.

„După 90 de zile de întârziere, creditul poate îndeplini criteriile de clasificare drept neperformant, în funcție de regulile aplicabile. De asemenea, banca poate declara scadența anticipată a creditului dacă sunt îndeplinite condițiile legale și contractuale. Declararea scadenței anticipate înseamnă că întreaga sumă rămasă de rambursat poate deveni exigibilă înainte de încheierea perioadei inițiale a creditului. Astfel, nu mai este vorba doar despre ratele restante, ci despre soldul creditului pe care banca îl poate solicita în condițiile legii și ale contractului. Dacă suma datorată nu este achitată, se poate ajunge la executare silită. În funcție de situație și cu respectarea procedurilor legale, aceasta poate viza veniturile sau bunurile debitorului, inclusiv un imobil. Faptul că un credit nu a fost garantat prin ipotecă asupra locuinței nu exclude automat posibilitatea urmăririi acesteia pentru recuperarea unei datorii”, a mai spus acesta pentru sursa menționată.

Dacă titularul creditului avea o asigurare de viață care acoperă decesul, compania de asigurări poate achita soldul rămas al împrumutului, în limitele și în condițiile stabilite prin contract.

Pentru activarea acestei clauze, beneficiarii sau membrii familiei trebuie să urmeze procedura indicată de asigurător și să prezinte documentele solicitate.

În lipsa unei asemenea asigurări, datoria poate intra în pasivul succesoral, alături de celelalte obligații ale persoanei decedate. Moștenitorii trebuie să analizeze situația patrimoniului și consecințele acceptării sau renunțării la moștenire, deoarece patrimoniul succesoral poate cuprinde atât bunuri, cât și datorii.

Dacă persoanele îndreptățite nu dezbat moștenirea, creditorul poate solicita, în condițiile legii, deschiderea procedurii succesorale pentru a încerca recuperarea creanței. Recuperarea poate viza bunurile din patrimoniul succesoral, cu respectarea regulilor legale aplicabile.

„Dacă titularul creditului beneficia de o poliță de viață care acoperă decesul, compania poate achita soldul rămas al împrumutului, în limitele și condițiile contractuale. Pentru activarea acestei clauze, beneficiarii sau familia trebuie să urmeze procedura indicată de asigurător și să prezinte documentele solicitate. În lipsa unei astfel de asigurări, datoria poate intra în pasivul succesoral, alături de celelalte obligații ale persoanei decedate. Moștenitorii trebuie să analizeze situația patrimoniului și consecințele acceptării sau renunțării la moștenire, deoarece pot exista atât bunuri, cât și datorii. Dacă moștenirea nu este dezbătută de cei îndreptățiți, creditorul poate, în condițiile legii, să solicite deschiderea procedurii succesorale pentru a încerca recuperarea creanței. Recuperarea poate viza bunurile din patrimoniul succesoral, potrivit regulilor aplicabile”, a conchis avocatul.

O boală care împiedică desfășurarea activității profesionale poate afecta capacitatea de rambursare a unui credit, însă există mai multe variante care pot fi analizate înainte de acumularea restanțelor. Verificarea asigurării atașate împrumutului, contactarea asigurătorului și negocierea cu banca pot permite identificarea unei soluții.

Dacă asigurarea nu acoperă situația medicală sau dacă apar neînțelegeri privind despăgubirea, refuzul poate fi contestat, iar litigiul poate fi soluționat pe cale amiabilă sau în instanță. În cazul în care banca nu acceptă o soluție de restructurare, consumatorul poate apela la CSALB, după ce a încercat rezolvarea directă cu instituția financiară.