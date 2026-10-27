Antreprenorii aflați la început de drum au nevoie de sprijin. Sute de mii de firme și-au suspendat sau încheiat activitatea în primele nouă luni din 2026

România a înregistrat peste 114.000 de companii suspendate, radiate și închise în primele nouă luni ale anului 2026, în timp ce numărul firmelor nou-înființate a fost de aproximativ 101.000. Sterică Fudulea, secretarul general al IMM România, consideră că insolvența nu reprezintă un fenomen care trebuie tratat drept un flagel și atrage atenția asupra necesității de a sprijini antreprenorii care întâmpină dificultăți.

Reprezentantul IMM România susține că eșecul unei afaceri nu ar trebui să ducă automat la stigmatizarea celui care a înființat-o. În opinia sa, este important ca viitorii antreprenori să beneficieze de o pregătire mai bună înainte de a începe o activitate economică, dar și să fie încurajați să continue atunci când prima încercare nu are succes.

Potrivit datelor prezentate de Sterică Fudulea, în primele nouă luni ale anului 2026, în România au fost raportate 114.240 de companii suspendate, radiate și închise. În aceeași perioadă, numărul companiilor nou-înființate a fost de aproximativ 100.975.

Secretarul general al IMM România nu consideră că situația insolvențelor din România poate fi caracterizată drept un flagel. În opinia sa, problema trebuie analizată din perspectiva posibilităților de salvare a unor companii și a măsurilor prin care viitorii antreprenori pot fi mai bine pregătiți înainte de a începe o afacere.

Sterică Fudulea consideră că persoanele care vor să devină antreprenori ar trebui să acumuleze mai multe cunoștințe înainte de a intra în mediul de afaceri. În același timp, cei care nu reușesc să își dezvolte prima afacere ar trebui să aibă puterea de a merge mai departe și de a încerca din nou.

Reprezentantul IMM România a subliniat și necesitatea schimbării percepției asupra antreprenorilor care trec prin dificultăți financiare.

Acesta consideră că discuțiile trebuie să pornească de la identificarea unor soluții pentru modificarea acestei percepții, dar și de la îmbunătățirea modului în care decidenții răspund avertismentelor și propunerilor venite din mediul de afaceri.

În acest context, Sterică Fudulea a făcut referire la situațiile în care reprezentanții antreprenorilor semnalează anumite probleme, însă decidenții ajung să le recunoască abia după aproximativ doi ani.

„Nu cred că avem un flagel (n.red. în ceea ce priveşte insolvenţa). Avem o situaţie de fapt, când am putea salva unele companii sau să îi învăţăm pe viitorii antreprenori că ar trebui să aibă mai multă pregătire înainte de a se apuca de antreprenoriat dar şi să aibă puterea de a merge mai departe atunci când nu au reuşit prima dată. (…) De aici trebuie să plecăm cu discuţia: cum facem să schimbăm percepţia şi cum facem ca atunci când noi spunem un lucru, peste doi ani de zile decidentul să spună: Aţi avut dreptate”, a afirmat Sterică Fudulea pentru News.

Un alt aspect evidențiat de secretarul general al IMM România este diferența dintre antreprenorii care întâmpină dificultăți reale și persoanele care înființează companii cu intenția de a acumula datorii pe care să nu le plătească.

Sterică Fudulea a recunoscut că există și cazuri în care anumite persoane pornesc o afacere având încă de la început intenția de a o duce în faliment și de a nu achita obligațiile financiare acumulate.

Totuși, acesta a precizat că asemenea situații nu reprezintă majoritatea cazurilor. Potrivit reprezentantului IMM România, numeroși antreprenori ajung în dificultate pe parcursul activității, fără să fi urmărit inițial să își închidă compania sau să evite plata datoriilor. Din acest motiv, intrarea unei firme în insolvență și, ulterior, în faliment nu ar trebui să conducă automat la concluzia că administratorul acesteia a acționat cu rea-credință.

Sterică Fudulea a atras atenția și asupra modului în care societatea îi privește pe antreprenorii care nu reușesc să își mențină prima afacere. Potrivit acestuia, persoanele care ajung să își închidă prima companie sunt adesea stigmatizate și marginalizate.

Eșecul în afaceri poate determina o schimbare a percepției celor din jur, iar antreprenorii aflați într-o asemenea situație pot întâmpina dificultăți atunci când încearcă să obțină sprijin pentru a continua.

„Da, există, o dată, partea de ţepari, care fac firma de la început cu ideea să o trântească şi să nu plătească datoriile. Nu sunt mulţi din prima categorie, sunt şi mulţi antreprenori care se împiedică, la un moment dat. Din păcate, cel care închide prima firmă este stigmatizat în societate, este văzut ca un paria, nimeni nu prea vrea să îl ajute”, mai spus Sterică Fudulea.

Reprezentantul IMM România consideră că această atitudine trebuie schimbată, astfel încât închiderea unei afaceri să nu reprezinte un obstacol permanent pentru cei care vor să revină în mediul antreprenorial.