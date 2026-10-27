Exporturile de lactate ale UE au crescut cu 11,88%, dar surplusul de lapte pune presiune pe fermierii români

Uniunea Europeană a majorat exporturile de produse lactate cu 11,88% în august 2026, față de aceeași lună din 2025, potrivit DCA Market Intelligence. Creșterea livrărilor externe nu a absorbit însă surplusul de lapte, iar stocurile mai mari mențin presiunea asupra procesatorilor și pot afecta prețurile plătite fermierilor români.

Exporturile de produse lactate ale Uniunii Europene au crescut cu 11,88% în august 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, însă evoluția pozitivă nu a fost suficientă pentru a absorbi surplusul de lapte de pe piață. Dezechilibrul dintre ofertă și cerere continuă să exercite presiuni asupra sectorului, cu posibile efecte asupra prețurilor și asupra veniturilor crescătorilor de vaci de lapte din România.

Potrivit unei analize realizate de DCA Market Intelligence, creșterea exporturilor europene din august a reprezentat un volum suplimentar de 272 de milioane de kilograme echivalent lapte față de aceeași perioadă din 2025.

Este a doua lună consecutivă în care livrările europene pe piețele externe au înregistrat o creștere. În iulie 2026, exporturile de produse lactate ale Uniunii Europene au avansat cu 8,46% față de aceeași lună a anului precedent, echivalentul unui volum suplimentar de 225 de milioane de kilograme de lapte.

Cu toate acestea, cantitatea de lapte disponibilă pentru procesare rămâne ridicată, iar piața internă și exporturile nu reușesc să absoarbă întreaga producție. Situația pune presiune asupra procesatorilor, care trebuie să identifice noi piețe de desfacere și să gestioneze volumele suplimentare de produse finite.

Datele pentru primele opt luni ale anului arată că exporturile cumulate de produse lactate ale Uniunii Europene au crescut cu 7,18%. În același timp, stocurile teoretice estimate de produse lactate erau cu 38,75% mai mari decât la începutul anului, potrivit analizei DCA Market Intelligence.

Evoluțiile indică un dezechilibru între producție și capacitatea pieței de a absorbi oferta. Deși produsele europene continuă să găsească cumpărători pe piețele internaționale, creșterea exporturilor nu compensează cantitățile suplimentare de lapte disponibile.

Surplusul poate intensifica concurența dintre procesatori pentru comercializarea produselor finite și poate determina ajustări ale producției, în funcție de cerere și de capacitățile de depozitare. În plus, evoluția exporturilor diferă în funcție de categoria de produse. În august 2026, exporturile de zer ale Uniunii Europene au scăzut cu 10,3% față de aceeași lună a anului trecut, în pofida creșterii generale a livrărilor de lactate.

Scăderea arată că cererea internațională nu evoluează uniform și că anumite categorii de produse întâmpină dificultăți de comercializare chiar și atunci când exporturile totale sunt în creștere.

Pentru România, evoluția pieței europene este importantă deoarece dezechilibrele dintre producție și cerere pot influența prețurile de achiziție a laptelui, negocierile dintre fermieri și procesatori și competitivitatea produselor lactate.

Atunci când oferta de lapte este ridicată, iar procesatorii întâmpină dificultăți în vânzarea produselor finite, presiunea se poate transmite de-a lungul întregului lanț de aprovizionare, de la fabrici până la ferme. În acest context, procesatorii pot deveni mai prudenți în achiziția materiei prime, își pot ajusta volumele de producție sau pot încerca să negocieze prețuri mai mici pentru laptele cumpărat de la fermieri.

Pentru crescătorii români de vaci de lapte, un asemenea scenariu ar putea însemna venituri mai mici pentru aceeași cantitate livrată, în condițiile în care cheltuielile cu furajele, energia, personalul și întreținerea animalelor trebuie acoperite în continuare.

Impactul asupra fermierilor nu este însă automat și nici uniform. Evoluția prețului laptelui în România depinde și de producția internă, de cererea consumatorilor, de capacitatea fabricilor de procesare și de contractele comerciale încheiate între fermieri și cumpărători.

Perspectivele diferă în funcție de activitatea procesatorilor. Fabricile care produc brânzeturi, unt, lapte praf sau ingrediente cu valoare adăugată pot fi afectate în mod diferit, în funcție de portofoliul de produse și de piețele pe care activează.

Surplusul de lapte reprezintă o provocare și pentru industria de procesare. În condițiile în care produsele finite nu sunt comercializate suficient de rapid, creșterea stocurilor poate genera costuri suplimentare de depozitare și poate reduce marjele comerciale ale companiilor. Totodată, procesatorii trebuie să își adapteze producția la cererea efectivă de pe piață, ceea ce poate influența cantitățile de lapte pe care le achiziționează de la ferme.

Scăderea exporturilor de zer exercită o presiune suplimentară asupra companiilor care obțin acest produs în procesul de fabricare a brânzeturilor. Valorificarea zerului contribuie la eficiența economică a procesării, iar reducerea cererii externe poate diminua veniturile obținute din comercializarea acestui produs secundar. În acest context, identificarea unor noi piețe de desfacere și diversificarea portofoliului de produse devin importante pentru menținerea echilibrului financiar al companiilor din sectorul lactatelor.

Creșterea exporturilor europene reprezintă un semnal pozitiv pentru industria lactatelor, însă nu garantează echilibrarea pieței. Nivelul ridicat al stocurilor și surplusul de materie primă indică faptul că oferta continuă să depășească, în anumite segmente, capacitatea pieței de a absorbi producția.

Pentru România, evoluția pieței europene trebuie urmărită în special în ceea ce privește prețul laptelui crud la poarta fermei și condițiile comerciale negociate între producători și procesatori.

Dacă surplusul european persistă, iar exporturile nu cresc suficient pentru a absorbi cantitățile disponibile, procesatorii ar putea continua să se confrunte cu presiuni asupra marjelor comerciale. Această situație ar putea influența prețurile de achiziție a laptelui de la fermieri. În schimb, o creștere a cererii externe și reducerea stocurilor ar putea contribui la stabilizarea pieței.

Datele disponibile indică, deocamdată, o creștere a exporturilor europene care nu este suficientă pentru a elimina surplusul de lapte. Pentru fermierii români, principala provocare este valorificarea producției în condiții comerciale sustenabile, fără ca presiunea generată de oferta excedentară să conducă la scăderea prețurilor la poarta fermei.