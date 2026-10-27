Bucureștiul limitează închirierea trotinetelor electrice la adulți. Operatorii de trotinete electrice riscă amenzi de până la 10.000 de lei și confiscarea vehiculelor

Închirierea trotinetelor electrice în București vine cu reguli noi, care vizează atât utilizatorii, cât și firmele care le pun la dispoziție. Anumite zone vor putea fi interzise prin GPS, iar operatorii riscă amenzi de până la 10.000 de lei și confiscarea trotinetelor.

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a adoptat, în ședința de marți, un proiect de hotărâre care stabilește că trotinetele electrice închiriate pot fi utilizate doar de persoanele cu vârsta de peste 18 ani. Prin excepție, minorii care au împlinit cel puțin 16 ani pot închiria trotinete dacă dețin permis de conducere pentru categoriile AM, A1 sau B1.

Poliția Locală a Municipiului București a anunțat, marți, că noul regulament introduce reguli clare privind utilizarea trotinetelor electrice închiriate. Printre prevederi se numără posibilitatea ca operatorii să restricționeze, prin intermediul sistemului GPS, folosirea acestora în Centrul Vechi și în alte zone stabilite de municipalitate.

Utilizarea trotinetelor poate fi restricționată și în condiții meteorologice care cresc riscul producerii accidentelor, precum și atunci când carosabilul este acoperit cu mâzgă, polei sau gheață.

Regulamentul interzice parcarea trotinetelor în locuri în care acestea blochează circulația pietonală sau rutieră ori accesul în imobile. Utilizatorii nu le pot lăsa în stațiile Societății de Transport București (STB), pe trecerile de pietoni, pe pistele pentru biciclete sau în spațiile verzi.

Responsabilitatea pentru ridicarea sau relocarea trotinetelor parcate neregulamentar revine operatorilor. Aceștia trebuie să intervină în cel mult două ore de la primirea unei solicitări. În cazul în care o trotinetă blochează accesul sau pune în pericol pietonii ori circulația rutieră, aceasta trebuie ridicată imediat.

Operatorii care nu ridică sau nu relochează trotinetele în termenul de două ore de la notificare riscă amenzi cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei.

Pentru utilizatori, încălcarea regulilor de circulație se sancționează în conformitate cu legislația națională privind circulația pe drumurile publice.

Operatorii care desfășoară activități fără o autorizație valabilă sau continuă să opereze în perioada suspendării acesteia riscă amenzi cuprinse între 8.000 și 10.000 de lei. În cazul în care activitatea continuă, autoritățile pot dispune și confiscarea trotinetelor respective.

Potrivit Poliției Locale a Municipiului București, amenzile sunt cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei pentru amplasarea trotinetelor în afara zonelor aprobate, depășirea numărului autorizat, nerespectarea termenelor de relocare și încălcarea altor obligații care le revin operatorilor.