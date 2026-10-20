Noi obligații pentru firmele din România. Antreprenorii ar putea plăti avocați pentru fiecare contract încheiat

IMM România solicită Parlamentului respingerea unei propuneri legislative care ar introduce noi obligații pentru antreprenori și ar putea crește costurile de funcționare ale companiilor. Proiectul B563/2026 vizează modificarea legislației privind profesia de avocat și a Codului civil. Organizația susține că firmele ar putea fi obligate să apeleze contra cost la avocați pentru încheierea contractelor și pentru anumite proceduri administrative. Reprezentanții mediului de afaceri avertizează că măsurile ar putea îngreuna activitatea întreprinderilor.

IMM România se opune propunerii legislative B563/2026, care urmărește modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și completarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, considerând că noile prevederi ar introduce costuri suplimentare pentru companiile românești.

Potrivit organizației, inițiativa ar impune antreprenorilor să utilizeze serviciile avocaților, contra cost, pentru încheierea contractelor sub semnătură privată. Obligația ar viza inclusiv contractele individuale și colective de muncă, dar și alte categorii de contracte civile sau comerciale.

Reprezentanții IMM România susțin că o asemenea modificare ar transforma încheierea unor documente contractuale obișnuite într-o procedură care presupune cheltuieli suplimentare și implicarea obligatorie a unui avocat.

Efectele ar putea fi resimțite în special de întreprinderile mici și mijlocii, care încheie frecvent contracte cu furnizorii, clienții, prestatorii de servicii, partenerii comerciali și angajații.

Organizația consideră că introducerea unor asemenea obligații trebuie precedată de o evaluare a cheltuielilor directe suportate de firme, a timpului necesar pentru perfectarea documentelor și a consecințelor asupra activității economice curente.

IMM România atrage atenția că prevederile propuse pentru companiile românești ar intra în contradicție cu direcțiile urmărite la nivelul Uniunii Europene, unde politicile dedicate antreprenoriatului vizează simplificarea procedurilor administrative și reducerea obligațiilor de conformare.

Potrivit organizației, introducerea unor noi formalități obligatorii ar putea afecta competitivitatea întreprinderilor, prin creșterea cheltuielilor de funcționare și prelungirea timpului necesar desfășurării operațiunilor comerciale.

Reprezentanții mediului de afaceri invocă și inițiativa europeană EU Inc., discutată ca posibil cadru juridic paneuropean destinat startup-urilor și companiilor.

În prezentarea făcută de IMM România, acest mecanism ar permite înființarea integral online a unei companii, într-un interval de cel mult 48 de ore și cu cheltuieli mai mici de 100 de euro, printr-o procedură digitalizată, fără formalități suplimentare.

În acest context, organizația critică prevederile proiectului B563/2026 referitoare la obligativitatea implicării avocaților în redactarea și depunerea documentelor necesare înființării, modificării și încetării activității persoanelor juridice.

IMM România contestă și măsurile care ar restrânge utilizarea serviciilor online pentru asemenea operațiuni, apreciind că acestea nu corespund evoluțiilor tehnologice și procesului de digitalizare a serviciilor destinate companiilor.

Organizația consideră că propunerea legislativă ignoră dezvoltarea inteligenței artificiale și posibilitățile oferite de instrumentele digitale, introducând proceduri pe care le compară cu cele utilizate în urmă cu trei decenii.

IMM România critică și documentația care însoțește inițiativa legislativă, susținând că expunerea de motive nu analizează suficient consecințele economice pe care noile obligații le-ar putea avea asupra întreprinderilor.

În document este prezentat drept obiectiv al modificărilor legislative faptul că ”scopul general este consolidarea rolului avocatului ca profesionist independent ”, potrivit fragmentului citat de organizația patronală.

Reprezentanții IMM România susțin că această justificare nu este însoțită de o analiză ex ante a efectelor asupra mediului de afaceri.

De asemenea, organizația semnalează absența Testului IMM, instrument destinat evaluării impactului pe care proiectele de acte normative îl pot avea asupra întreprinderilor mici și mijlocii.

În opinia reprezentanților patronatelor, o asemenea evaluare ar trebui să stabilească în ce măsură obligațiile propuse influențează costurile administrative, activitatea contractuală și funcționarea companiilor.

IMM România solicită Parlamentului să respingă inițiativa legislativă B563/2026 și să organizeze consultări efective cu organizațiile reprezentative ale mediului de afaceri înainte de promovarea unor modificări legislative care afectează activitatea antreprenorilor.

Organizația susține că prevederile propuse ar avantaja anumite profesii private, în timp ce întreprinderile ar urma să suporte costurile aferente serviciilor devenite obligatorii.

Președintele IMM România, Florin Jianu, a criticat proiectul, afirmând că acesta nu răspunde problemelor cu care se confruntă antreprenorii și nu urmărește simplificarea procedurilor necesare desfășurării activității economice.