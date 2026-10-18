Mihai Ghigiu anunță un audit intern la MIPE. Noul ministru nominalizat reclamă întârzieri la plățile către beneficiari și cere explicații de la Guvernul Bolojan

Mihai Ghigiu, propus de PSD pentru conducerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în viitorul Guvern condus de Luca Niculescu, anunță că va dispune un audit intern privind absorbția fondurilor europene. Acesta susține că există întârzieri la plățile către beneficiarii proiectelor finanțate din bani europeni și că va analiza dacă supraîncărcarea personalului se numără printre cauzele problemelor.

Potrivit lui Ghigiu, Guvernul demis condus de Ilie Bolojan trebuie să explice modul în care a gestionat situația întârzierilor. Nominalizatul PSD consideră că fondurile europene trebuie să rămână o prioritate pentru România, în condițiile în care numeroase investiții în școli, spitale, infrastructură rutieră și feroviară, precum și proiecte locale au fost realizate sau modernizate cu ajutorul acestora.

Continuarea investițiilor este esențială pentru dezvoltarea țării, mai ales în actualul context economic dificil. Ghigiu consideră că preluarea portofoliului MIPE reprezintă o responsabilitate majoră și anunță că va începe prin evaluarea situației existente.

„Fondurile europene trebuie să rămână o prioritate pentru România. De-a lungul anilor, școli, spitale, infrastructură rutieră și feroviară, dar și numeroase proiecte locale au fost construite sau modernizate cu bani europeni. Continuarea acestor investiții este vitală pentru dezvoltarea României, mai ales în actualul context economic dificil. Preluarea portofoliului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene reprezintă o mare responsabilitate. Primul pas va fi o analiză a stadiului absorbției fondurilor europene în actualul cadru financiar, pentru a avea o imagine clară asupra situației. Voi urmări optimizarea implementării și identificarea de noi oportunități de investiții care pot fi finanțate din fonduri europene. Totodată, voi dispune un audit intern”, a scris acesta pe Facebook.

Primul pas anunțat de Mihai Ghigiu este analiza stadiului absorbției fondurilor europene în actualul cadru financiar, pentru a obține o imagine clară asupra situației. Ulterior, acesta urmărește optimizarea implementării proiectelor și identificarea unor noi oportunități de investiții care pot beneficia de finanțare europeană.

Auditul intern pe care intenționează să îl dispună va avea loc în contextul întârzierilor semnalate la plățile către beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene. Ghigiu va verifica dacă supraîncărcarea personalului se află printre cauzele acestor întârzieri.

Nominalizatul PSD consideră că Guvernul demis, condus de Ilie Bolojan, trebuie să ofere explicații cu privire la modul în care a administrat această situație.

În paralel, împreună cu specialiștii ministerului, vor fi valorificate experiența acumulată și mecanismele deja existente pentru accelerarea accesării fondurilor disponibile. Obiectivul este continuarea investițiilor fără blocaje majore.

„Există întârzieri la plățile către beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene. Voi analiza dacă printre cauze se numără și supraîncărcarea personalului. Guvernul demis, condus de Ilie Bolojan, trebuie să explice cum a gestionat această situație. Împreună cu specialiștii ministerului, vom folosi experiența acumulată și mecanismele existente pentru a accelera accesarea fondurilor disponibile, astfel încât investițiile să continue fără blocaje majore. Programul de guvernare stabilește priorități clare”, a mai scris Mihai Ghigiu.

În ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), una dintre urgențele identificate de Mihai Ghigiu este îndeplinirea condițiilor necesare pentru ca România să încaseze integral sumele pe care le mai poate primi, cu respectarea regulilor și termenelor stabilite la nivel european.

Pentru atingerea acestui obiectiv, echipele ministerului vor pregăti într-un ritm mai rapid documentele și clarificările solicitate de Comisia Europeană.

O altă măsură vizează investițiile care riscă să nu fie finalizate. În cazul acestora, vor fi analizate proiectele care pot continua și sursele din care ar putea fi finanțate, în funcție de stadiul lucrărilor, de beneficiile pe care le aduc și de resursele disponibile.

„În cazul PNRR, urgența este să asigurăm îndeplinirea condițiilor necesare pentru încasarea integrală a sumelor pe care România le mai poate primi, cu respectarea regulilor și a termenelor europene. Împreună cu echipele ministerului, vom pregăti într-un ritm mai alert documentele și clarificările solicitate de Comisia Europeană. Pentru investițiile care riscă să rămână nefinalizate, vom analiza ce proiecte pot continua și din ce surse pot fi finanțate, în funcție de stadiul lucrărilor, de beneficiile lor și de resursele disponibile”, a notat acesta.

Pentru programele europene aflate deja în implementare, Mihai Ghigiu urmărește deblocarea investițiilor și simplificarea procedurilor. Ministerul va monitoriza întârzierile, iar pentru remedierea problemelor vor fi stabilite responsabilități și termene clare.

Proiectele considerate importante vor beneficia de echipe dedicate, care să accelereze implementarea. În viziunea nominalizatului PSD, eficiența instituției depinde și de capacitatea echipelor de a comunica atât între ele, cât și cu beneficiarii finanțărilor.

Prin aceste măsuri, viitorul ministru urmărește reducerea blocajelor administrative și îmbunătățirea modului în care sunt implementate proiectele finanțate din fonduri europene.

O altă prioritate anunțată de Ghigiu este accelerarea implementării Programului Tranziție Justă, prin finanțări destinate companiilor, investițiilor și formării profesionale.

Programul vizează inclusiv nevoile oamenilor din județele vizate de transformările economice și industriale. Aceștia au nevoie de locuri de muncă și de alternative economice sustenabile, pe măsură ce industriile locale trec prin schimbări.

Finanțările destinate companiilor, investițiilor și pregătirii profesionale sunt considerate instrumente prin care pot fi sprijinite comunitățile afectate de transformarea activităților industriale.

„În programele europene aflate în implementare, vom urmări deblocarea investițiilor și simplificarea procedurilor. Vom monitoriza întârzierile și vom stabili responsabili și termene clare pentru remedierea problemelor. Proiectele importante vor beneficia de echipe dedicate pentru accelerarea implementării. Un minister eficient înseamnă echipe care comunică între ele și cu beneficiarii. Vom accelera implementarea Programului Tranziție Justă, prin finanțări pentru companii, investiții și formare profesională. Oamenii din județele vizate au nevoie de locuri de muncă și de alternative economice sustenabile, pe măsură ce industriile locale se transformă”, a scris acesta.

Mihai Ghigiu a anunțat și intensificarea pregătirii Planului de Parteneriat Național și Regional pentru perioada 2028-2034. Procesul va fi realizat în colaborare cu autoritățile locale, agențiile pentru dezvoltare regională, universitățile și reprezentanții mediului de afaceri.

Scopul este ca România să dispună de proiecte bine pregătite în momentul în care vor apărea noi oportunități de finanțare europeană. Astfel, pregătirea din timp a investițiilor ar urma să contribuie la valorificarea fondurilor disponibile în următoarea perioadă de programare.

Nominalizatul pentru conducerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene intenționează să prezinte periodic rezultatele activității instituției. Informările vor viza fondurile europene care au intrat în România, investițiile deblocate și domeniile în care persistă probleme.

Ghigiu susține că banii europeni atrași trebuie să se concretizeze în investiții finalizate, servicii publice mai bune sau oportunități concrete pentru persoanele care trăiesc și muncesc în România.

„Vom intensifica pregătirea Planului de Parteneriat Național și Regional 2028-2034, în colaborare cu autoritățile locale, agențiile pentru dezvoltare regională, universitățile și mediul de afaceri. România trebuie să aibă proiecte bine pregătite atunci când se deschid noile oportunități de finanțare. Voi prezenta periodic rezultatele: ce fonduri europene au intrat în țară, ce investiții au fost deblocate și unde persistă probleme. Fiecare euro atras trebuie să se regăsească într-o investiție finalizată, într-un serviciu public mai bun sau într-o oportunitate concretă pentru cei care trăiesc și muncesc în România”, a conchis Mihai Ghigiu.

Postarea poate fi vizualizată aici.