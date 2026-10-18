PNL semnează duminică, 18 octombrie, acordul cu Luca Niculescu. Ce condiții trebuie să respecte noul Guvern

Partidul Național Liberal (PNL) și premierul desemnat Luca Niculescu urmează să semneze duminică, 18 octombrie, un acord care stabilește condițiile în care liberalii vor susține învestirea noului Guvern. Documentul prevede respectarea țintelor de deficit bugetar asumate de România și va fi valabil până după aprobarea legii bugetului de stat.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că semnarea acordului va avea loc în cursul după-amiezii de duminică. Declarația a fost făcută sâmbătă, după ședința conducerii partidului, în cadrul căreia liberalii au decis să voteze pentru învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, chiar dacă nu vor face parte din noul Executiv.

Acordul dintre PNL și premierul desemnat stabilește obligația viitorului prim-ministru de a respecta țintele de deficit pe care România și le-a asumat prin guvernările anterioare. Potrivit lui Ilie Bolojan, respectarea acestor angajamente este importantă pentru ca țara să poată continua să acceseze fonduri europene și să își mențină credibilitatea în fața investitorilor.

Liderul liberal a explicat că documentul urmărește să asigure respectarea angajamentelor bugetare și să permită corectarea cheltuielilor publice. În același timp, măsurile ar trebui să creeze condiții pentru relansarea economiei.

Acordul va avea o durată limitată, până după aprobarea legii bugetului de stat. Prin urmare, condițiile stabilite între PNL și Luca Niculescu vizează perioada necesară adoptării acestui act normativ.

Conducerea PNL a decis sâmbătă ca parlamentarii partidului să voteze pentru învestirea Guvernului Niculescu. Decizia nu înseamnă însă că liberalii vor ocupa funcții în noul Executiv.

Ilie Bolojan a explicat că votul favorabil nu ar fi fost acordat în condiții normale, având în vedere componența Guvernului. Liderul liberal criticase anterior unele dintre propunerile PSD pentru noul Executiv, după apariția în spațiul public a unor informații referitoare la problemele de integritate și la trecutul penal al unor persoane nominalizate pentru funcțiile de ministru.

În pofida acestor rezerve, PNL a decis să susțină învestirea noului Guvern. Bolojan a justificat necesitatea existenței unui Executiv cu puteri depline prin nevoia de a adopta o rectificare bugetară și de a evita blocarea unor instituții și servicii publice.

„Mâine după-masă voi semna cu prim-ministrul desemnat Luca Niculescu acest acord, în care premierul desemnat se angajează să păstreze țintele de deficit pe care România, prin guvernările anterioare, și le-a asumat. Acest acord este pe o durată limitată până după aprobarea legii bugetului”, a declarat Ilie Bolojan sâmbătă.

Pe lângă acordul privind susținerea Guvernului Niculescu, Ilie Bolojan a anunțat că demnitarii care ocupă funcții cu sprijinul PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii viitoare.

Anunțul vine în contextul în care liberalii au decis să nu participe la noul Executiv, deși vor vota pentru învestirea acestuia. Acordul semnat cu premierul desemnat stabilește condițiile susținerii Guvernului, în special în ceea ce privește respectarea țintelor de deficit asumate de România, și va rămâne valabil până după aprobarea legii bugetului de stat.