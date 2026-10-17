Adrian Veștea îl atacă pe Ilie Bolojan după decizia de a vota Guvernul PSD: Riscă să împingă PNL către un declin politic major

Adrian Veștea critică decizia conducerii Partidului Național Liberal (PNL) de a susține învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, deși liberalii nu vor avea reprezentanți în Executiv. Fostul premier desemnat îl acuză pe Ilie Bolojan și pe apropiații săi că și-au schimbat poziția față de Partidul Social Democrat (PSD) și avertizează că actuala strategie ar putea provoca un declin politic major al PNL. Veștea consideră că partidul ar trebui să participe la guvernare și să țină cont de interesele aleșilor locali.

Adrian Veștea a reacționat, într-o postare pe Facebook, la hotărârea conducerii PNL de a susține învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Luca Niculescu.

Liberalul contestă decizia partidului de a acorda votul de încredere unui Executiv în care PNL nu va avea miniștri.

„Așadar, aici s-a ajuns … Președintele Partidului Național Liberal și apropiații săi anunță că au decis ca parlamentarii noștri să voteze Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Un guvern practic monocolor PSD, cu câteva excepții «tehnocrate». Un guvern din care PNL lipsește cu desăvârșire”, a scris Adrian Veștea.

Fostul premier desemnat consideră că actuala poziție a conducerii liberale este în contradicție cu atitudinea pe care aceasta a avut-o în urmă cu aproximativ patru luni.

Potrivit lui Veștea, Ilie Bolojan și apropiații săi s-ar fi opus atunci susținerii unui guvern condus de un liberal, care ar fi inclus și miniștri PNL.

„Dintr-odată, PSD nu mai reprezintă răul absolut. Ceea ce în urmă cu patru luni era catalogat drept «trădare» – susținerea unui guvern condus de un liberal, cu miniștri liberali – a devenit brusc un act de «responsabilitate», în condițiile în care PNL este împins în afara guvernării. Interesul PNL ar trebui să fie acela de a participa la guvernare, nu de a rămâne în afara ei”, a afirmat Veștea.

Adrian Veștea susține că liderii PNL care au criticat în ultimele luni colaborarea cu social-democrații acceptă acum susținerea unui Guvern dominat de PSD. Acesta afirmă că, anterior, conducerea liberală ar fi amenințat inclusiv cu excluderea din partid a celor care susțineau menținerea PNL la guvernare.

„În toate aceste luni de provizorat politic, gruparea Bolojan a avut o retorică extrem de agresivă la adresa PSD, prezentat drept principalul adversar politic, pe care PNL urma să îl combată fără compromisuri. Acum, aceeași grupare anunță, cu o seninătate greu de explicat, că Guvernul PSD trebuie votat!”, a declarat liberalul.

Veștea a precizat că susține necesitatea instalării rapide a unui Guvern cu puteri depline, poziție pe care afirmă că a exprimat-o și în ședința partidului. El consideră însă că această soluție ar trebui să includă participarea PNL la guvernare.

„Atunci când nu deții o majoritate de peste 50%, negocierile și compromisurile politice sunt inevitabile. Tocmai de aceea, am susținut inclusiv în ședința partidului că România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. Dar interesul PNL ar trebui să fie acela de a participa la guvernare, nu de a rămâne în afara ei. Responsabilitatea politică nu poate fi invocată selectiv, în funcție de cine propune guvernul sau de cine ocupă funcția de prim-ministru”, a afirmat acesta.

Un alt reproș formulat de Adrian Veștea privește consecințele deciziei asupra primarilor și celorlalți aleși locali ai PNL. Fostul premier desemnat susține că aceștia au nevoie de sprijin politic și guvernamental pentru continuarea investițiilor și a proiectelor din comunitățile pe care le reprezintă.

„Această decizie vine, desigur, spre «bucuria» aleșilor noștri locali, lăsați încă o dată fără sprijinul politic și guvernamental necesar pentru a-și duce la bun sfârșit proiectele. Și asta din cauza unei conduceri centrale care pare să își amintească de ei doar atunci când are nevoie de susținere în ședințele de partid sau de voturi în alegeri”, a scris Veștea.

Liberalul a amintit dificultățile cu care s-au confruntat administrațiile locale în 2026, an pe care l-a descris drept „extrem de dificil”.

Printre problemele menționate se numără aprobarea întârziată a bugetului, incertitudinea privind investițiile și blocajele administrative.

„În administrația locală, consecințele deciziilor politice nu se măsoară în declarații și conferințe de presă, ci în investiții amânate, proiecte blocate și oportunități pierdute pentru cetățeni”, a afirmat Adrian Veștea.

În mesajul său, Adrian Veștea a criticat și modul în care sunt luate deciziile la nivelul conducerii centrale a partidului.

Acesta susține că disputele interne, orgoliile personale și lipsa dialogului cu membrii care au opinii diferite afectează funcționarea PNL.

„Deciziile influențate de orgolii personale, așteptările nerealiste întreținute de un cerc restrâns de apropiați și sancționarea celor care exprimă opinii diferite nu reprezintă dovezi de autoritate, ci indicii ale unui management politic deficitar”, a afirmat liberalul.

Veștea consideră că liderii partidului ar trebui să acorde prioritate intereselor României și ale PNL, în locul conflictelor interne.

„Un lider autentic trebuie să așeze interesele țării și ale partidului deasupra orgoliilor personale. Să construiască punți de dialog, nu să transforme opiniile diferite în motive de sancționare. Este regretabil că s-au pierdut atâtea luni într-un moment în care România nu își permite să piardă nici măcar o săptămână”, a transmis acesta.

Potrivit lui Veștea, efectele crizei politice și ale dificultăților economice sunt resimțite de cetățeni, administrațiile locale și mediul de afaceri.

Adrian Veștea și-a exprimat îngrijorarea privind evoluția PNL în sondajele de opinie și slăbirea poziției politice a formațiunii.

El susține că partidul trebuie să își regăsească identitatea și să pregătească o nouă generație de lideri pentru alegerile din 2028.

În opinia sa, primarii, președinții de consilii județene și ceilalți aleși locali care au obținut rezultate ar trebui consultați și implicați în deciziile importante.

„Nu putem continua să ignorăm aceste semnale și nici să credem că problemele se rezolvă prin reducerea la tăcere a celor care îndrăznesc să aibă opinii diferite. PNL trebuie să își regăsească valorile, identitatea și să identifice liderii capabili să ducă partidul la nivelul la care trebuie să se afle în alegerile din 2028”, a afirmat Veștea.

Acesta a avertizat că direcția actuală ar putea avea consecințe grave asupra viitorului formațiunii.

„Din păcate, direcția în care gruparea Bolojan conduce astăzi partidul riscă să împingă PNL către un declin politic major, cu consecințe greu de reparat. Riscul ca Partidul Național Liberal să repete destinul politic al PNȚCD nu mai poate fi tratat cu superficialitate”, a transmis liberalul.

În finalul mesajului, Adrian Veștea a făcut apel la unitate și la respectarea opiniilor diferite în interiorul Partidului Național Liberal.

Acesta consideră că disciplina de partid nu ar trebui să împiedice exprimarea punctelor de vedere care diferă de cele ale conducerii.

„Are nevoie de unitate, dar unitatea nu înseamnă unanimitate impusă. Are nevoie de disciplină, dar disciplina nu trebuie confundată cu tăcerea. Are nevoie de lideri puternici, dar puterea unui lider se măsoară prin capacitatea de a aduce oamenii împreună, nu prin numărul celor pe care reușește să îi reducă la tăcere”, a scris Veștea.

Liberalul și-a încheiat postarea adresându-se direct colegilor de partid.